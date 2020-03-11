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 Суспільство, Здоров'я
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 COVID-19: в ООН дали рекомендації вагітним жінкам

Агентство ООН з питань сексуального та репродуктивного здоров'я надало рекомендації вагітним жінкам у зв'язку з поширенням у світі нового коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в заяві UNFPA з приводу коронавірусу під час вагітності та годування груддю.

"Хоча страх і невпевненість є природними реакціями на коронавірус, ми повинні керуватися фактами і надійною інформацією", - сказала виконавчий директор Фонду ООН у галузі народонаселення, доктор Наталія Канем.

В ООН наголошують, що на сьогодні не існує наукових доказів щодо підвищеної сприйнятливості вагітних жінок до COVID-19.

"Однак вагітність приносить фізичні зміни, які можуть зробити деяких вагітних більш сприйнятливими до вірусних респіраторних інфекцій. Вагітним жінкам з респіраторними захворюваннями слід ставитись до лікування вкрай зважено через підвищений ризик несприятливих наслідків", - йдеться в заяві.

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Зокрема, вагітним жінкам слід вживати таких самих профілактичних заходів, як і іншим дорослим людям, щоб уникнути зараження, наприклад, уникати тісного контакту з тими, хто кашляє та чхає, часто мити руки милом з водою або протирати руки розчином на основі алкоголю, прикривати рота та носа тканиною або ліктем при кашлі та чханні, вживати у їжу ретельно приготовлені м’ясо та яйця тощо.

Жінкам, які годують груддю, не слід відокремлювати своїх новонароджених, оскільки немає доказів, що свідчать про те, що респіраторні віруси можуть передаватися через грудне молоко. Мати може продовжувати годувати, застосовуючи необхідні заходи безпеки: носити маску (в тому числі під час годування), мити руки до та після контакту з дитиною (включаючи годування) та чистити і дезінфікувати забруднені поверхні. Якщо мати занадто хвора для грудного вигодовування, можна використовувати зціджене молоко.

"На даний момент не існує вакцини для запобігання або лікування вірусу, але рекомендується лікування його симптомів. Лікування вагітних з підозрою або підтвердженою інфекцією COVID-19 повинно забезпечуватися підтримувальними терапіями, рекомендованими ВООЗ для дорослих пацієнтів, у тісній консультації з їхніми акушерами чи гінекологами", - рекомендують в ООН.
Як повідомлялося, станом на ранок 11 березня в світі зареєстровано 119 132 випадки інфікування коронавірусом COVID-19, з них 4284 - летальні, в той же час 65776 (55,2%) осіб одужали.

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В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, 1 зразок зараз на дослідженні, 41 зразок отримав негативний результат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180663
 
 
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"Однако беременность приносит физические изменения, которые могут сделать некоторых беременных более восприимчивыми к вирусным респираторным инфекциям. Беременным женщинам с респираторными заболеваниями следует относиться к лечению крайне взвешенно из-за повышенного риска неблагоприятных последствий", - говорится в заявлении.
В частности, беременным женщинам следует принимать такие же профилактические меры, как и другим взрослым людям, чтобы избежать заражения, например, избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает, часто мыть руки мылом с водой или протирать руки раствором на основе алкоголя, прикрывать рот и нос тканью или локтем при кашле и чихании, употреблять в пищу тщательно приготовленные мясо и яйца и др. Источник: https://censor.net.ua/n3180663\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

б*же, у них зарплата еще?("получка")
да любой школьник такое напишет, на перерыве, между хохотом и перекуром.
Нельзя пихать.... пальцы к проводам под напряжением.(премию Эйнштейна мне! Фффф - студию!)
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Школярі напишуть... Ви знаєте скількох студентів-електриків бахнуло струмом за час навчання?
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дурним не шкодить)
мені за АЕС тривожно(коли аварія буде)
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Коронавирус - это спецоперация бигфармы для урепления своих позиций на рынке вакцин. Скоро появится спасение - вакцина, и весь мир будет с радостью тратить миллиарды (десятки миллиардов) долларов на дозу, от болячки которую эти же фармкомпании и запустили))) Просто бизнес.
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тогда придётся бедной эпидемии заглохнуть без вакцины
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Разве не слышали, что вакцина готова, и в стадии опровации.
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я уже 35 лет слышу про очередное изобретение лекарства от СПИДа. всё слышу и слышу...
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Ты слышишь, а специалисты не слышут...и даже не пишут.
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COVID-19: в ООН дали рекомендації вагітним жінкам - Цензор.НЕТ 7505

Ты скорей путаешь с папиллома вирусом.
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тогда уменьшится мракобесов, которые рассказывают о теориях заговора.
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Мне не страшно заболеть, но я не переживу смертей родителей из-за моей тупости
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