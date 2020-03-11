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Все про:війна (2084) обстріл (6059) операція Об'єднаних сил (2156)

 Окупанти РФ, отримавши гідну відповідь на атаку під Пісками, звинувачують ЗСУ в обстрілі житлових районів Горлівки, - штаб ОС

Російські окупаційні війська, отримавши вчора належну вогневу відповідь від українських воїнів поблизу населеного пункту Піски, вдалися до застосування чергової брехливої ​​інформаційної кампанії з метою дискредитації підрозділів Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОСС в Facebook.

"У кремлівських інформаційно-пропагандистських ресурсах та їхніх маріонеткових сателітах спостерігаються спроби розповсюдити чергову фейкову інформацію про нібито обстріл українськими військовослужбовцями житлових будинків тимчасово окупованої Горлівки.

Інформація про обстріл абсолютно не відповідає дійсності", - йдеться в заяві штабу.

Командування ООС підкреслює, що все важке озброєння, згідно з Мінськими угодами, розміщено в районах відведення.

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Також в штабі нагадують, що зазвичай, як показує досвід бойових дій, після подібних звинувачень противник сам вдається до збройних провокацій та з важкого озброєння обстрілює житловий сектор тимчасово окупованих населених пунктів.

Командування ООС нагадує, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права окупант несе повну відповідальність за цивільне населення на окупованих територіях.

Нагадаємо, вчора внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ЗСУ один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Семеро військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Українські воїни ударом у відповідь  знищили обслугу найманців РФ, яка підбила автомобіль сил ОС біля Пєсков.

Крім цього, внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один зазнав бойової травми.

Окупанти РФ, отримавши гідну відповідь на атаку під Пісками, звинувачують ЗСУ в обстрілі житлових районів Горлівки, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180661
 
 
 Топ коментарі
 
Ответка через 75 минут - это стрельба в никуда.
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ізраль не церемониться, при обстрілах його територій з боку палестини..... відповідь летить туди, звідки прилетіло.... і це правильно
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Зря говорят что дали ответку, а то теперь зебил попытается засудить каждого кто стрелял за то что "обстреливал мирных шахтеров Донбасса"
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Ответка через 75 минут - это стрельба в никуда.
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чего сбрехать? вчера многие из зоны ООС писали о том, что ответный огонь открыли более чем через час. зебубочку не хотели будить наверное. без него ведь никак, бо надо просто прекратить стрелять, а тут такое...)
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угу... это так - чтоб слегка успокоить публику... Окупанти РФ, отримавши гідну відповідь на атаку під Пісками, звинувачують ЗСУ в обстрілі житлових районів Горлівки, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6368
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Самое печальное, что та публика, на которую этот фуфель расчитан, не особо и беспокоится.
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да. многим из них достаточно, что бубочка увидала знамение в рыбьих глазах пуйла.
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Донецьк.
Вночі 1 один раз "добряче" бахнуло, ЯБП рідкі пострілюшки з стрілецької.
На/з півночі легкові та бусики з номерами АК, була таблетка 50 у колі "медрота". 200 - 0 300-0
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Идите в ж. и будет самогон(на паркане, дворник Вася)
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"Мы будем стоять за женщинами и детьми,
и пусть они попробуют стрелять.." (В.В.хло)
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ізраль не церемониться, при обстрілах його територій з боку палестини..... відповідь летить туди, звідки прилетіло.... і це правильно
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а, на дом сбрасывают взрывпакет и все знают шо щас дом сложится. и бегут, глупцы))
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Ты еврей?
Видео же есть, это практически все знают - с самолета или дрона на крышу здания сбрасывается взрывпакет(и да, взрывается), после чего есть 2 минуты шоб покинуть здание.
"умник" нашелся.
А то шо выпил или не выпил - все мое, емо-е.
розізлив Окупанти РФ, отримавши гідну відповідь на атаку під Пісками, звинувачують ЗСУ в обстрілі житлових районів Горлівки, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4743
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Вата в Марике верит шо у ВСУ "грады" есть со спецракетами, которые после запуска по опочленцам, развертаются и летят на город.
Обама, ша ж ты творишь? Ой, Трамп, но Трампнаш(у ваты рекурсия)
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Вова Оманський
Шпитальний ранок. Звичний огляд ран.
Прокинувсь скальпель. Тихі чути скрики...
Летить гулять із жінкою в Оман
Володя ЗЕ, безгрішний та великий.

Російську міну виплюнув туман.
Тріщить бліндаж, регочуть ,,руські" пики.
Летить узнать, що їсть і п'є Оман,
Володя ЗЕ, святий та сонцеликий.

Густим стає корупції дурман.
Діяльність ,,Слуг" скандали плодить дикі.
Летить гулять декаду у Оман
Володя ЗЕ, народний наш владика.

Півроку блаЗЕнь краю владний пан.
Є ррезультат реформ його величний:
Летить гулять у сонячний Оман
Володя ЗЕ, простий, альтруїстичний.

Пригнала Мендель в центр столиці кран:
- Знов рейтинг впав? Піднять його, нероби!
Володя ЗЕ гуля на весь Оман.
Він - не Петро Мальдівський, зелебоби!
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а в чем достойный ответ?????????? что начали отвечать на час позже?????????????
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не, пердеть от страха у него получается.
не нада клеветать на кумира 73% зубожилых.
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Ага. На час позже и только в прессе. Вот и вся ответка. Боевикам даже самим пришлось обстрелять городские кварталы чтобы обвинить ВСУ, потому что ответки так и не дождались.
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Шож вы так с друзьями сивохи поступили?
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Ага. Хомчак дал достойную ответку из своего кабинета. А Разумков со Шмыгой ускорились в процессе в замене Конституции Украины на формулу Штангенциркуля Оккупанты РФ, получив достойный ответ на атаку под Песками, обвиняют ВСУ в обстреле жилых районов Горловки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2294
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«Ми за розкольників не молимося», - у волинському монастирі МП відмовили батькові загиблого АТОвця.

"Так склалося, що довгі роки я проживаю у Київській області. Хоча сам народився на Камінь-Каширщині (у селі Личини - Авт.), - провадить розповідь далі. - Що хочу сказати, ходжу по церквах у місті Ковелі, і по селах. Побував у Миколаївському Милецькому чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату. Тут вирішив подати записку за новопреставленого воїна Василя, командира мого сина, котрий загинув у листопаді.Молодий монах не захотів брати записку. Говорить: "Ми за розкольників не молимося". Я обурився і запитав, а за кого ви молитеся? Той відповів: "Тільки за православних Московського патріархату". Я став заперечувати. Нагадав, що він живе в Україні, топче українську землю, їсть український хліб. Опісля пішов від цього монаха на службу, думаю побуду, Бог усе бачить і знає. А там священник, який вів літургію, у молитві став згадувати Патріарха Кирила. Я добув до кінця, поклонився іконам, помолився своїми словами до святих і пішов".
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штаб ООС - Вы стали брехливыми в угоду осла зе, но он ваш командир, но не наш.
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Только упоротые тугодумы поверят в эти запоздалые высеры нашего командования
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зе считает что если брехать больше про окончание войны то все ему поверят
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рашапаскуды прячутся в жилом секторе , это их фишка , которая срабатывает вот уже 6 лет - пульнуть из-за хаты или многоэтажки и смыться... укры ж не будут по хатам шмалять, а если будут - русоговносми это снимут и покажут на весь мир, как обстреливают мирняк...
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Турция эту фишку решила элементарно ...беспилотники все подали провели разведку и разбомбили
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нашефсё как Турция даже думать боится... не то что перенимать опыт
а там , конечно, классно, действенно и поучительно!!! (обзавидоваться можно)
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Ну и где та дискредитация? Четверо наших ребят между жизнью и смертью в Днепре. Да хоть всю Горловку снесите! И трындите дальше про дискредитацию, можно озаботиться.
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То брехня мелкая пропоганды паРаши хла, уже штаб ООС больше брешет
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Та пох** Шо там ці кацапсячі обезяни патякають! За кожного нашого воїна випалютвати все шо шивелиться в тому місті звідки був випущений снаряд чи міна. Про це будуть знати і орки і ті хто проживають в цих місцях. Іначе ми ніколи цю мразоту не викурим з нашої землі. На пордорі зара голодні часи наступають і ця погань буде лізти і лізти, що б на бояру то пожерти заробити...
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Наше командуання постійно оправдовується,замість того, щоб давати команду адекватну відповідь ворогу не через годину, а за 5-10 хв.!
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"не повелися на провокації тієї сторони"....
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А "не применять артиллерию"-это ЛИЧНЫЙ приказ сопли.
Письменный.
С доведением до личного состава под роспись.
Или это личная инициатива толстожопых штабных генералов, желающих спокойно выйти на пенсию и ненервировать бубочку?
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я знову ж, в 3424-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Новий міністр оборони звільнив каперанга ВМСУ, який відповідав за співпрацю з Європою і США
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З підсліпу прочитала- деградація депутатів Ради, і так правильніше.
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Зелена шмаркля - ти гівно! Ти падлюка! Ти обісцяна, перестрашена прокацапсько-жидівська наволоч! Щоб ти здох!
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