 Окупанти РФ, отримавши гідну відповідь на атаку під Пісками, звинувачують ЗСУ в обстрілі житлових районів Горлівки, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОСС в Facebook.
"У кремлівських інформаційно-пропагандистських ресурсах та їхніх маріонеткових сателітах спостерігаються спроби розповсюдити чергову фейкову інформацію про нібито обстріл українськими військовослужбовцями житлових будинків тимчасово окупованої Горлівки.
Інформація про обстріл абсолютно не відповідає дійсності", - йдеться в заяві штабу.
Командування ООС підкреслює, що все важке озброєння, згідно з Мінськими угодами, розміщено в районах відведення.
Також в штабі нагадують, що зазвичай, як показує досвід бойових дій, після подібних звинувачень противник сам вдається до збройних провокацій та з важкого озброєння обстрілює житловий сектор тимчасово окупованих населених пунктів.
Командування ООС нагадує, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права окупант несе повну відповідальність за цивільне населення на окупованих територіях.
Нагадаємо, вчора внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ЗСУ один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Семеро військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.
Українські воїни ударом у відповідь знищили обслугу найманців РФ, яка підбила автомобіль сил ОС біля Пєсков.
Крім цього, внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один зазнав бойової травми.
Вночі 1 один раз "добряче" бахнуло, ЯБП рідкі пострілюшки з стрілецької.
На/з півночі легкові та бусики з номерами АК, була таблетка 50 у колі "медрота". 200 - 0 300-0
и пусть они попробуют стрелять.." (В.В.хло)
Видео же есть, это практически все знают - с самолета или дрона на крышу здания сбрасывается взрывпакет(и да, взрывается), после чего есть 2 минуты шоб покинуть здание.
"умник" нашелся.
А то шо выпил или не выпил - все мое, емо-е.
розізлив
Обама, ша ж ты творишь? Ой, Трамп, но Трампнаш(у ваты рекурсия)
Шпитальний ранок. Звичний огляд ран.
Прокинувсь скальпель. Тихі чути скрики...
Летить гулять із жінкою в Оман
Володя ЗЕ, безгрішний та великий.
Російську міну виплюнув туман.
Тріщить бліндаж, регочуть ,,руські" пики.
Летить узнать, що їсть і п'є Оман,
Володя ЗЕ, святий та сонцеликий.
Густим стає корупції дурман.
Діяльність ,,Слуг" скандали плодить дикі.
Летить гулять декаду у Оман
Володя ЗЕ, народний наш владика.
Півроку блаЗЕнь краю владний пан.
Є ррезультат реформ його величний:
Летить гулять у сонячний Оман
Володя ЗЕ, простий, альтруїстичний.
Пригнала Мендель в центр столиці кран:
- Знов рейтинг впав? Піднять його, нероби!
Володя ЗЕ гуля на весь Оман.
Він - не Петро Мальдівський, зелебоби!
не нада клеветать на кумира 73% зубожилых.
"Так склалося, що довгі роки я проживаю у Київській області. Хоча сам народився на Камінь-Каширщині (у селі Личини - Авт.), - провадить розповідь далі. - Що хочу сказати, ходжу по церквах у місті Ковелі, і по селах. Побував у Миколаївському Милецькому чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату. Тут вирішив подати записку за новопреставленого воїна Василя, командира мого сина, котрий загинув у листопаді.Молодий монах не захотів брати записку. Говорить: "Ми за розкольників не молимося". Я обурився і запитав, а за кого ви молитеся? Той відповів: "Тільки за православних Московського патріархату". Я став заперечувати. Нагадав, що він живе в Україні, топче українську землю, їсть український хліб. Опісля пішов від цього монаха на службу, думаю побуду, Бог усе бачить і знає. А там священник, який вів літургію, у молитві став згадувати Патріарха Кирила. Я добув до кінця, поклонився іконам, помолився своїми словами до святих і пішов".
а там , конечно, классно, действенно и поучительно!!! (обзавидоваться можно)
Письменный.
С доведением до личного состава под роспись.
Или это личная инициатива толстожопых штабных генералов, желающих спокойно выйти на пенсию и ненервировать бубочку?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)