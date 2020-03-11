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 Політика України
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Все про:Болгарія (149) екстрадиція (265) Левін Олексій (26)

 У Болгарії апеляційний суд відхилив скаргу підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна на його екстрадицію в Україну, - Офіс генпрокурора

Апеляційний суд у місті Бургас (Болгарія) розглянув скаргу підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна на рішення суду першої інстанції про його екстрадицію в Україну, підтвердивши це рішення.

"Апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції про екстрадицію Левіна в Україну", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора в середу, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії в результаті спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180660
 
 
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Левин - такой же соевый *******, как и все его подельники, участвовашие в убийстве Кати Гандзюк!))))))))))
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