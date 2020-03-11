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Все про:МЗС (2090) обшук (879) кримські татари (1525) Зеленко (58)

 МЗС висловлює "рішучий протест" через обшуки в окупованому Бахчисараї

У Міністерстві закордонних справ України висловили "рішучий протест" у зв'язку з обшуками 11 березня в домівках кримських татар у Бахчисараї і Бахчисарайському районі.

Про це виданню "Крим.Реалії" сказала речниця відомства Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми висловлюємо рішучий протест проти чергової хвилі обшуків і затримань в окупованому українському Криму. Ми бачимо, з яким цинізмом Росія ігнорує всі заклики світової спільноти припинити тиск на кримських татар. Буквально минулого тижня з трибуни Радбез ООН звучали заклики до Російської Федерації припинити дії щодо кримськотатарського населення в окупованому Криму, але бачимо, що Росія демонстративно продовжує ігнорувати ці заклики, як і власне всі резолюції міжнародних, міжурядових інститутів", - сказала Зеленко.

За її словами, МЗС України продовжує фіксувати подібні випадки.

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"Всі ці дії ми фіксуємо і переконані, що наші міжнародні партнери не залишаться осторонь і дадуть належну політичну оцінку таким протиправним діям з боку Росії", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що ФСБ РФ проводить серію обшуків в будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї.

За інформацією правозахисників, в результаті обшуків затримано 5 осіб.

Прокуратура АР Крим спільно з ГУ Нацполіції в АР Крим та м.Севастополі розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків у будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180659
 
   
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Зебилы, и это все что вы можете? Вас же опять кацапы нах пошлют
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"решительный протест"--это волнение или обеспокоенность?
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А можно вместо "решительный протест" перевернуть вверх дном Киевопечерскую Лавру?
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Кацапи на таке уже навіть не реагують ... ліняться наше МЗС навіть на.. послати
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