 МЗС висловлює "рішучий протест" через обшуки в окупованому Бахчисараї

Про це виданню "Крим.Реалії" сказала речниця відомства Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми висловлюємо рішучий протест проти чергової хвилі обшуків і затримань в окупованому українському Криму. Ми бачимо, з яким цинізмом Росія ігнорує всі заклики світової спільноти припинити тиск на кримських татар. Буквально минулого тижня з трибуни Радбез ООН звучали заклики до Російської Федерації припинити дії щодо кримськотатарського населення в окупованому Криму, але бачимо, що Росія демонстративно продовжує ігнорувати ці заклики, як і власне всі резолюції міжнародних, міжурядових інститутів", - сказала Зеленко.

За її словами, МЗС України продовжує фіксувати подібні випадки.

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"Всі ці дії ми фіксуємо і переконані, що наші міжнародні партнери не залишаться осторонь і дадуть належну політичну оцінку таким протиправним діям з боку Росії", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що ФСБ РФ проводить серію обшуків в будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї.

За інформацією правозахисників, в результаті обшуків затримано 5 осіб.

Прокуратура АР Крим спільно з ГУ Нацполіції в АР Крим та м.Севастополі розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків у будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї.