 В Україні не зафіксовано жодного нового випадку захворювання на коронавірус, - МОЗ

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Учора у вірусологічній лабораторії були на дослідженні чотири зразки. Станом на ранок 10 березня ми мали результати цих досліджень - усі вони негативні. Тобто жодного підтвердженого нового випадку коронавірусної інфекції станом на цю годину в Україні не зафіксовано", - сказав Ляшко.
Він нагадав, що зараз в Україні зафіксовано лише один випадок захворювання на коронавірус.
За словами Ляшка, протягом 10 березня було зафіксовано 5 повідомлень про підозри на коронавірус.
"З тих п'яти повідомлень два зразки надійшли до вірусологічної лабораторії, за ними проводяться дослідження. Три сьогодні ми отримаємо і будемо проводити дослідження. Про результати поінформуємо завтра", - сказав він.
Дебилы минздравовские!
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"З тією динамікою, як розповсюджуюється епідемія коронавірусу, існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації в столиці. Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів", - заявив Кличко.
Так, в закладах загальної і вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. У кінотеатрах скасують сеанси.
"Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони у шопінг-молах. У торговельних центрах посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі", - розповів міський голова.
Попередньо обмеження діятимуть до кінця березня.
Кличко також звернувся до керівників установ та підприємств міста, аби ті переглянули графіки роботи працівників, у яких є малолітні діти.
"Окремо зазначу, що громадський транспорт поки працювати у звичайному режимі. Увесь його рухомий склад двічі на добу обробляють дезинфікуючими засобами", - сказав Кличко і закликав людей не панікувати, дотримуватися порад медиків і при поганому самопочутті звертатися до лікарів.
уже даже как-то....напрягает (потому как на брехню похоже)
😷
разве сам диагноз у этого инвалида умственного труда....