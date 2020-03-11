 В Україні не зафіксовано жодного нового випадку захворювання на коронавірус, - МОЗ

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Учора у вірусологічній лабораторії були на дослідженні чотири зразки. Станом на ранок 10 березня ми мали результати цих досліджень - усі вони негативні. Тобто жодного підтвердженого нового випадку коронавірусної інфекції станом на цю годину в Україні не зафіксовано", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що зараз в Україні зафіксовано лише один випадок захворювання на коронавірус.

За словами Ляшка, протягом 10 березня було зафіксовано 5 повідомлень про підозри на коронавірус.

"З тих п'яти повідомлень два зразки надійшли до вірусологічної лабораторії, за ними проводяться дослідження. Три сьогодні ми отримаємо і будемо проводити дослідження. Про результати поінформуємо завтра", - сказав він.

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