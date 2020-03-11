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 В Україні не зафіксовано жодного нового випадку захворювання на коронавірус, - МОЗ

Головний санлікар, заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що Україні не зафіксовано жодного нового випадку захворювання на коронавірус.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Учора у вірусологічній лабораторії були на дослідженні чотири зразки. Станом на ранок 10 березня ми мали результати цих досліджень - усі вони негативні. Тобто жодного підтвердженого нового випадку коронавірусної інфекції станом на цю годину в Україні не зафіксовано", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що зараз в Україні зафіксовано лише один випадок захворювання на коронавірус.

За словами Ляшка, протягом 10 березня було зафіксовано 5 повідомлень про підозри на коронавірус.

"З тих п'яти повідомлень два зразки надійшли до вірусологічної лабораторії, за ними проводяться дослідження. Три сьогодні ми отримаємо і будемо проводити дослідження. Про результати поінформуємо завтра", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські виробники дезінфікуючих засобів готові забезпечити країну антисептиками, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180658
 
 
 Топ коментарі
 
Пересекая границу Украины, коронавирус, боясь Минздрава, теряет силы и становится грипом и ОРЗ????!!!
Дебилы минздравовские! В Украине не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 117
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не зафіксовано, бо фіксувати нічим.....
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Бо нема чим фіксувати. Він сам літає, безконтрольно!
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Пересекая границу Украины, коронавирус, боясь Минздрава, теряет силы и становится грипом и ОРЗ????!!!
Дебилы минздравовские! В Украине не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 117
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А потом после очередных микулинець-винников-санжар будете писать что это власть и ТВ раздувает панику.
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У Києві з 12 березня тимчасово обмежують освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, дитячих садочках, мистецьких та спортивних школах.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"З тією динамікою, як розповсюджуюється епідемія коронавірусу, існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації в столиці. Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів", - заявив Кличко.
Так, в закладах загальної і вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. У кінотеатрах скасують сеанси.
"Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони у шопінг-молах. У торговельних центрах посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі", - розповів міський голова.
Попередньо обмеження діятимуть до кінця березня.
Кличко також звернувся до керівників установ та підприємств міста, аби ті переглянули графіки роботи працівників, у яких є малолітні діти.

"Окремо зазначу, що громадський транспорт поки працювати у звичайному режимі. Увесь його рухомий склад двічі на добу обробляють дезинфікуючими засобами", - сказав Кличко і закликав людей не панікувати, дотримуватися порад медиків і при поганому самопочутті звертатися до лікарів.
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Про то как проводится дезинфекция - лучше молчать и не позорится Кличку!
В Україні не зафіксовано жодного нового випадку захворювання на коронавірус, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7076
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верим! )))))))
уже даже как-то....напрягает (потому как на брехню похоже)
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На ошибках учатся, после ошибок - лечатся.

😷
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ПОра уже специалистам из ВОЗ приезжать опыт перенимать у коллег из МОЗ Украины. Масок нет, спецоборудования нет, больницы не приспособлены, тестов нет, и вируса нет. Может у нас генотип такой невосприимчивый.
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В Україну, на кацапщину і в Туркменістан вірус не навідується - нема дурних.
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Я не вірю,це брехня.Все скривають,щоб не було паніки. В Італіі померло від короновірусу на сьогодні 700 людей і ніхто не говорить,чи серед них є українці.
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Заболевшие, после Санжар, боятся чихнуть? Или чихают, и говорят что у них туберкулёз.
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Куди там Північній Кореї. До речі, хтось чув про вірус в Пхеньяні, але дипломатів вони вивезли?
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Во у нас иммунитет. Все кругом болеют, а мы в вакууме)
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что тут коментировать?
разве сам диагноз у этого инвалида умственного труда....
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