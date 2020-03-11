 Українські виробники дезінфікуючих засобів готові забезпечити країну антисептиками, - головний санлікар Ляшко

Про це він повідомив під час брифінгу в Кабінеті міністрів, передає Цензор.НЕТ.
"Ви всі знаєте, що одним із заходів профілакатики коронавірусної інфекції є чисті руки. Миття рук і обробка антисептиком", - зазначив Ляшко.
Він розповів, що сьогодні МОЗ провів зустріч з усіма вітчизняними виробниками дезінфікуючих засобів.
"Ми у них запитали про проблеми і про готовність забезпечити нашу країну антисептичними і дезінфікуючими розчинами для того щоб не було ніяких проблем і упущень. Ми почули їхні проблеми і протягом тижня, я думаю, всі питання будуть вирішені. Наші виробники готові і у них є сировина, щоб забезпечити нас дезінфікуючими засобами", - додав Ляшко.
За його словами, проблем з наявністю та доступом до антисептичних засобів не повинно бути.
любой ликероводочный отдел супермаркета справится...та даже простейшая рюмочная с палёнкой
Его уровень это красивая картинка в кадре.
И все !!!!!!!!!!
"Хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
Антисептиками засыпят..
В Киеве уже начали повсеместно вонять хлоркой.
Довожу к сведению зебильной медицины, что хлорка - средство от бактерий, а на вирусы она действует, как Ґ+Ґ на воспаленный моск дебила
Хлорка убивает все живое, хоть бактерии хоть вирусы.
Убить все живое можно даже манной кашей.
Зависит, как ее приготовить и в каких количествах.
Санитарные нормы применения хлорсодержащих веществ исключают возможность их использования для борьбы с вирусами.