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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Ляшко Віктор (43) COVID-19 (646)

 Українські виробники дезінфікуючих засобів готові забезпечити країну антисептиками, - головний санлікар Ляшко

Сьогодні МОЗ провів зустріч з усіма вітчизняними виробниками дезінфікуючих засобів.

Про це він повідомив під час брифінгу в Кабінеті міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Ви всі знаєте, що одним із заходів профілакатики коронавірусної інфекції є чисті руки. Миття рук і обробка антисептиком", - зазначив Ляшко.

Він розповів, що сьогодні МОЗ провів зустріч з усіма вітчизняними виробниками дезінфікуючих засобів.

"Ми у них запитали про проблеми і про готовність забезпечити нашу країну антисептичними і дезінфікуючими розчинами для того щоб не було ніяких проблем і упущень. Ми почули їхні проблеми і протягом тижня, я думаю, всі питання будуть вирішені. Наші виробники готові і у них є сировина, щоб забезпечити нас дезінфікуючими засобами", - додав Ляшко.

За його словами, проблем з наявністю та доступом до антисептичних засобів не повинно бути.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180656
 
 
 Топ коментарі
 
ви вже маски всі продали..... тепер, ще антисептиками забезпечте Украинские производители дезинфицирующих средств готовы обеспечить страну антисептиками, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 862 стадо баранів
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Зеленский - мультяшный идиот !
Его уровень это красивая картинка в кадре.
И все !!!!!!!!!!

"Хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
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ви вже маски всі продали..... тепер, ще антисептиками забезпечте стадо баранів
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нафига еще производители? Украинские производители дезинфицирующих средств готовы обеспечить страну антисептиками, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6959
любой ликероводочный отдел супермаркета справится...та даже простейшая рюмочная с палёнкой
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не менее 60% спирта должно быть для антисептика
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Баба Маша на краю моего села как раз такой антисептик и гонит...
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Готовы обеспечить страну антисептиками за всего за "скромный" профит)=
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А можно маску купить, мало того что цена уже 50 гривен за штуку так еще и купить негде.
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Зеленский - мультяшный идиот !
Его уровень это красивая картинка в кадре.
И все !!!!!!!!!!

"Хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
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Кто то лихо стадо скота разводит. Сначала панику подняли на своих говноСМИ. А теперь давай перепуганным папуасам впаривать то маски, то антисептики. Вон, "главный санврач шляшко" уже задвинул тему что так называемые тест системы как оказывается будут продавать в аптеках за скромные 300 грн. за штуку))) Ну а в сети аптек "Зебил" будут скидки, бонусы там разные... Главное не забудьте еще прикупить утб-тюнер и подключится к виасату. Это для того что б вовремя получать свою порцию зеленого говна. Удачи всем и добра)
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Масками забросали ?!..
Антисептиками засыпят..
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Клоунада на марше, лапша для быдла. В аптеках невозможно купить ни масок, ни дезинфекторов, а они "готовы обеспечить". И это у нас еще не началась эпидемия.
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Та вы задолбали!
В Киеве уже начали повсеместно вонять хлоркой.
Довожу к сведению зебильной медицины, что хлорка - средство от бактерий, а на вирусы она действует, как Ґ+Ґ на воспаленный моск дебила
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жаль что твой мозг спал когда в школе учили биологию.
Хлорка убивает все живое, хоть бактерии хоть вирусы.
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Жаль, что тебе ограничили доступ до Википедии, когда выпускали на смену
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Пысы.
Убить все живое можно даже манной кашей.
Зависит, как ее приготовить и в каких количествах.
Санитарные нормы применения хлорсодержащих веществ исключают возможность их использования для борьбы с вирусами.
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Всем Мусульманам могу предложить только единый рецепт.Употребляйте Этиловый а не Метиловый спирт.Хотя мой любимый Дедах употреблял разный,- и ни в чем себе не отказывал.Посетите первую могилу в Красном Яре,ну или по старому Босу Команду,-и у Вас будет всё нормально.
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Уточните пожалуйста о каких антисептиках речь
Українські виробники дезінфікуючих засобів готові забезпечити країну антисептиками, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6396
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Мені, будь-ласка, "Прайм" з Малинівського заводу. Щоденно!
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