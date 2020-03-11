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Все про:Дніпропетровськ (1290) обстріл (6059) поранення (1651) евакуація (298) Губа Тетяна (33)

 Сімох поранених українських воїнів доставлено з району проведення ООС у Дніпро, стан чотирьох - важкий, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

У лікарні Дніпра за останню добу із зони проведення ООС доставили сімох поранених бійців, четверо з них перебувають у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

"У Дніпро евакуйовані двома військовими вертольотами четверо поранених захисників у важкому стані. Зараз евакуйовано ще трьох з бойовими травмами, вони направлені у військовий госпіталь", - зазначила вона.

За її словами, в обласній лікарні ім. Мечникова та обласній офтальмологічній лікарні для порятунку військовослужбовців задіяні найкращі фахівці, зроблені додаткові обстеження, деякі операції тривали до ранку.

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Нагадаємо, 10 березня бойовики вели обстріл по українському військовому автомобілю, сховавшись за будинками цивільного населення Донбасу. Противник влучив в автомобіль українських військових із протитанкового ракетного комплексу.

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Сімох поранених українських воїнів доставлено з району проведення ООС у Дніпро, стан чотирьох - важкий, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180653
 
 
 Топ коментарі
 
Разведение войск и перемирие по Зеленскому....
Опять наше Мечникова переполнено! В унитаз такого презика!
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"Надо просто перестать стрелять !" (С)
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Держитесь парни!!! Вы живы- и значит вы живы!!! Может много боли, может очень много!!!!! Но вы живы!!!! Держитесь!!!!

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Разведение войск и перемирие по Зеленскому....
Опять наше Мечникова переполнено! В унитаз такого презика!
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Зеленский - мультяшный идиот !
Его уровень это красивая картинка в кадре.
И все !!!!!!!!!!

"Хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
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Он так часто, и часто неадекватно ситуации, лепечет о мире,
шо видно - явно хочет Нобеля до своего шнобеля..
Обама криворожский, или "Обана - я криворожский".
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А Тарантул и Писюнная Бубочка хоть знают об этом? Семеро раненых украинских воинов доставлены из района проведения ООС в Днепр, состояние четверых - тяжелое, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа - Цензор.НЕТ 6534
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Держитесь парни!!! Вы живы- и значит вы живы!!! Может много боли, может очень много!!!!! Но вы живы!!!! Держитесь!!!!

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Де **** обітцяне повернення важкого озброєння та зохоплення сірої зони у відповідь на атаку підарашистів?
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Одужання пораненним воїнам України!!! Бережи вас Боженько, тримайтесь хлопці!!!
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А в это время Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом. Интервью Сивохо телеканалу «Наш» опубликовано на YouTube.
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