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Все про:Держприкордонслужба (2455) МВС (1637) COVID-19 (646)

 У двох іноземних моряків прикордонники виявили підвищену температуру, їх не пустили на берег

За минулу добу прикордонники виміряли температуру у понад 100 тис. осіб, що в'їжджають з-за кордону і з окупованих територій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

"Працівниками Державтоінспекції зафіксовано два випадки підвищеної температури у двох іноземців - членів суднокоманди теплохода, який прибув в Україну для завантаження. Лікарі продовжують спостереження за зазначеними особами, які залишаються на борту судна", - сказано в повідомленні.

Прикордонники цілодобово проводять температурний скринінг громадян, що в'їжджають в Україну в пунктах пропуску через держкордон, а також через КПВВ на лінії розмежування в зоні проведення ООС і на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

"За минулу добу, 10 березня, прикордонники перевірили 109 084 людини. Загалом, з 25 лютого цього року перевірено вже понад 1,5 млн громадян", - сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180652
 
 
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Ну да((( Остальная команда не общалась с этими двумя, ходили в защитных костюмах...
а теперь гуляют по нашим улицам. КАПЕЦ
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тут слухи ходят, что в Киеве уже 150 под подозрением на коронавирус. Наш дебильный уряд не только рукожопый, а ещё и скрытный - хуже китайцев.
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я в этом не сомневаюсь: Киев проходной двор для иностранцев и туристов
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Слухи - это когда говорят - не для глухонемых из государства в смартфоне.
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Остальные крюмемберс благополучно сошли на берег заражать аборигенов?короче писда полная
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вот так и вымерли майя от испанцев с португальцами...
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Нет температуры и признаков значит здоров да дебилы из моза
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