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 Політика України
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Все про:приватизація (205) Абромавичус (108) ДП Антонов (3)

 Передавати на приватизацію "Антонов" не планують, - Абромавичус

Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус запевнив, що ніяких планів з приватизації підприємства "Антонов" немає.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу.

"Про приватизацію зараз не йдеться", - сказав він.

Абромавичус пояснив, що він особисто не є прихильником націоналізації, але він зустрічався з багатьма інвесторами і переконався, що у них не було зацікавленості приватизувати "Антонов".

За його словами, "зараз є популістські маніпуляції, що уряд буде все розпродавати, але це не так".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сотні людей вийшли на акцію проти приватизації держпідприємства "Артемсіль". ФОТОрепортаж

Також, відповідаючи на запитання журналістів щодо імпортозаміщення російських запчастин на АН, запевнив, що цей процес триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180650
 
 
 Топ коментарі
 
Ще один рєхворматор. А разом з Найємом - два дебіла, це вже сила.
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В общем Украина - благоприятная страна. Почти рай с точки зрения природных ресурсов. Что ж вы рай чертям отдаете. То Хмельницький за три копейки в панщину казакив продал, то Голодомор, то жиды вывезли из страны защитные маски. Шо за страна?
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Дивно, що жоден олігарх ним серйозно не цікавився за 20 з гаком років. Напевне нічим.
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Ще один рєхворматор. А разом з Найємом - два дебіла, це вже сила.
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а при чём тут частная мотор сич к укроборонпрому? проспись...
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а абрамовічуса на м'ясокомбінат здати не планується?
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Ну так и скажи...пока еще не нашли того кто заплатит нужную сумму отката...а не виляй сракой...
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Тююю! Чего? Снести его нахрен и на освободившемся месте ещё один ТРЦ забалабесить!
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Там такой аэродром, что пару десятков ТРЦ поместиться, еще и Укрбуд жилых домов настроит.
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В общем Украина - благоприятная страна. Почти рай с точки зрения природных ресурсов. Что ж вы рай чертям отдаете. То Хмельницький за три копейки в панщину казакив продал, то Голодомор, то жиды вывезли из страны защитные маски. Шо за страна?
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Значить-точняк...
І жопорукі кацапчуги викуплять...
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мы тебя за яйца подвесим, если выставишь на приватизацию....
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Значит всё таки будут передавать. От же ш Гниды зебильные.
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Вот бы закрыли вход на сайт через VPN, тишина была бы и ни одного кацапского тролля.
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Дивно, що жоден олігарх ним серйозно не цікавився за 20 з гаком років. Напевне нічим.
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Там работать надо, а это не для олигархов.
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Ну ясно. Шахти, комбінати, електростанції, будівництво, поля, ферми - то все не треба працювати.
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Все это досталось олигархам в функционирующем состоянии. Скажу больше: Олигархи не настолько дурные, чтобы приватизировать убыточные предприятия, поэтому они и олигархи.
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Думаєте є такі виробництва, де мінімум 30 років все саме функціонує і нічого не треба робити?

Особливо агросектор, був як живий, тіки не ворушився.
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Шото Бахматюк весь в бегах. С чего бы это? А ведь всё непосильным трудом...
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Я ж не про питання "як". Набрали кредитів під заставу липи, незаконно приватизували чи ще шо. Питання в тому, що це було цікаво з фінансового боку. Літакобудування в усьому світі високорентабельний бізнес, але наш Антонов нікого не зацікавив. Живаго штампує в прибуток крази, Богдан автобуси, Васадзе в свій час клепав сотні тисяч тазіків. А тут надприбуткова галузь, яка нікому не потрібна.
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