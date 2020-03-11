 Передавати на приватизацію "Антонов" не планують, - Абромавичус

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час брифінгу.
"Про приватизацію зараз не йдеться", - сказав він.
Абромавичус пояснив, що він особисто не є прихильником націоналізації, але він зустрічався з багатьма інвесторами і переконався, що у них не було зацікавленості приватизувати "Антонов".
За його словами, "зараз є популістські маніпуляції, що уряд буде все розпродавати, але це не так".
Також, відповідаючи на запитання журналістів щодо імпортозаміщення російських запчастин на АН, запевнив, що цей процес триває.
І жопорукі кацапчуги викуплять...
Особливо агросектор, був як живий, тіки не ворушився.