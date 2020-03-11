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 Суспільство
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Все про:Запоріжжя (568) COVID-19 (646)

 У Запоріжжі госпіталізували з підозрою на коронавірус жінку, яка приїхала з Італії

До запорізької обласної інфекційної лікарні госпіталізували з підозрою на коронавірусну інфекцію жінку, яка повернулася з Італії.

Про це повідомив "Укрінформу" директор ДУ "Запорізький обласний центр МОЗ" Роман Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Це перший випадок, коли ми відправили біологічний матеріал до Києва, щоб виключити коронавірус", - сказав Терехов.

За словами медиків, жінка 1972 року народження працювала в Італії. 1 березня вона потрапила під дощ і застудилася.

"У неї хронічний пієлонефрит. Тож вона почала приймати антибіотики. Але її роботодавці відпустили жінку додому", - додав Терехов.

Через Мілан вона прилетіла до Борисполя, у неї була температура 37,3, але зважаючи на хронічне захворювання та відсутність ознак інших вірусних інфекцій жінці дозволили сісти на потяг до Бердянська. Вже в дорозі її стан погіршився, вона звернулася до провідника. У Запоріжжі на залізничному вокзалі жінку зустріли медики і госпіталізували до лікарні.

"9 березня вона була госпіталізована. Було зроблено рентген і встановлено діагнози - ГРВІ, гострий фарингіт, пневмонія. Для виключення коронавірусу ми направили біологічний матеріал до Києва. Результат має бути за два дні", - повідомив Терехов.

Наразі жінка отримує необхідне лікування, перебуває в окремому боксі. Вагон, у якому вона їхала, відправлено на дезінфекцію, провідник також перебуває під наглядом лікарів. Інших пасажирів у купе з жінкою не було.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180649
 
 
 Топ коментарі
 
та не, просто уже приехало...
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Одесса вчера после обеда супруга вышла по делам.... и такая вот картина маслом.. две крашенные младые разфуфыренные дурепы стоят на улицы лобзаются взасос.. вай вау одна и говорит другой мол представляешь я вчера вернулась из Италии как все приколько и хиха хо.. вторая- да ты шо вот умничка (в чем вопрос) и давай взасос чмоки чмоки.. супруга так подальше от этих чмоки чмоки... она фармацевт и говори вчера вернулась из Италии в Одессу инкубационный период минимум 14 суток а уж бегает хохочет и всех облызыват о какой самодисциплине и самоизоляции может идти речь представляете что эта крашенная дуреполо окажется вирусоносителем сама перенесет легко в силу возраста... а вот кто постарше от нее заболеют на улице, в транспорте, в магазинах, учреждениях и помрут...
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Одесса вчера после обеда супруга вышла по делам.... и такая вот картина маслом.. две крашенные младые разфуфыренные дурепы стоят на улицы лобзаются взасос.. вай вау одна и говорит другой мол представляешь я вчера вернулась из Италии как все приколько и хиха хо.. вторая- да ты шо вот умничка (в чем вопрос) и давай взасос чмоки чмоки.. супруга так подальше от этих чмоки чмоки... она фармацевт и говори вчера вернулась из Италии в Одессу инкубационный период минимум 14 суток а уж бегает хохочет и всех облызыват о какой самодисциплине и самоизоляции может идти речь представляете что эта крашенная дуреполо окажется вирусоносителем сама перенесет легко в силу возраста... а вот кто постарше от нее заболеют на улице, в транспорте, в магазинах, учреждениях и помрут...
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Одесса... а вот кто постарше от нее заболеют на улице, в транспорте, в магазинах, учреждениях и помрут... (с)
У Запоріжжі госпіталізували з підозрою на коронавірус жінку, яка приїхала з Італії - Цензор.НЕТ 3467
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та ну... не волнуйтесь... у нас все нормуль (официально естественно)
а в жизни - осложнения ОРВИ и не более
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и правду нам не скажут! нету его, этого коронавируса, и все!!! хоть вымрете все!
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