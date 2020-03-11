 Усі 983 тонни запасів захисних масок вивезли з України під час епідемії. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив у фейсбуці ексгенпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.
"Я б рекомендував уряду чесно сказати, хто винен у тому, що в лютому з України вивезли 118 тонн масок із фільтром і 408 тонн масок без фільтра. Ясно, що ТОВ "Мамона Трейд" вивезе все, що хоче. Але всі розумні країни давно заборонили вивозити ці життєво необхідні для хворих і медиків вироби. У нас же за останні три місяці експорт цієї продукції становив 983,5 тонн!" - написав він, опублікувавши список експортерів.
Ведь это вопрос национальной безопасности
Предлагаю, юге луценко вместе с петромлексеичем и его женой из будущего, создать фонд противодействия распространению коронавируса, пусть самые богатые люди страны покажут насколько для них важна Украина, а мы посмотрим во что они оценят жизни украинцев. Простой рецепт поднять рейтинг на СВОИХ хороших делах, а не на провалах импотентной власти, ну если болит реально у человека, то и пиар для этого не нужен, но я думаю им всем похер эта страна и люди которые в ней живут.
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Оставить население Украины без средств защиты перед мировой смертельной эпидемией - это чистый бизнес?
Раньше это называлось диверсией.
СБУ должно было проанализировать сделку и доложить по инстанции, а кабмин и СНБО должны были запретить эту сделку.
Все спали или все были в доле.
Хочеться спросить ПОЧЕМУ не произвели и не закупили (государство) эти маски?
У Вас было БОЛЬШЕ месяца. Почему заводы по производству масок не перевели на круглосуточный и авральный режим работы?
Или как всегда - через задницу все?
По поводу фирм - это ИХ дело куда и сколько продать. Если бы было надо, то государство могло ДО этого договориться и скупить маски у них.
Лето красное пропела...
Ну и теперь виноваты фирмы, а не "важди". Ах да "игорные свинарники-клоповники" это важно, да блин. Уж без свинарников мы не проживем. Спасибо ВАМ Команда ЗЕ.
луценко сел в лужу.
так сильно готовились к эпидемии, что все маски распродали.
brave.com/sta285
Большое спасибо ♥♥
если нам хватит - то пусть вывозит, это всего лишь коммерция.
Или вы думаете при Порохе или Юле или Вакарчуке или любом другом президенте было бы по другому???
Тогда вы все просто дебилы!!!