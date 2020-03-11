EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Карантин в Україні Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  51779  228
Матеріали за темою:
Все про:вірус (377) Луценко (3102) експорт (177) COVID-19 (646)

 Усі 983 тонни запасів захисних масок вивезли з України під час епідемії. ДОКУМЕНТ

За останні три місяці український експорт захисних масок становив 983,5 тонн.

Про це повідомив у фейсбуці ексгенпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Я б рекомендував уряду чесно сказати, хто винен у тому, що в лютому з України вивезли 118 тонн масок із фільтром і 408 тонн масок без фільтра. Ясно, що ТОВ "Мамона Трейд" вивезе все, що хоче. Але всі розумні країни давно заборонили вивозити ці життєво необхідні для хворих і медиків вироби. У нас же за останні три місяці експорт цієї продукції становив 983,5 тонн!" - написав він, опублікувавши список експортерів.

Усі 983 тонни запасів захисних масок вивезли з України під час епідемії 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз визначив 4 основні напрями боротьби з COVID-19

Усі 983 тонни запасів захисних масок вивезли з України під час епідемії 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180648
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕЛЕНСКИЙ КРОВАВЫЙ БАРЫГА НАЖИВАЕТСЯ НА БОЛЕЗНЯХ УКРАИНЦЕВ Все 983 тонн запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии - Цензор.НЕТ 6878
 показати весь коментар
 
Ну і що такого? Заробив Радуцкій пару десятків мільйонів шекелів, вам що, шкода?
 показати весь коментар
 
Но-но! Зєлєнскій - Бубочка, а Радуцький - Барига. Тільки зебілам це подобається, бо то свої, зелені. А тепер про серйозне. Я не повірю, що Зєлєнскій від цього нічого не отримав. Бо якби це справді робилося без його відома, то Радуцький як мінімум був би усунутий з голови парламентського комітету
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
А где было СБУ?
Ведь это вопрос национальной безопасности
 показати весь коментар
 
 
СБУ никак не может повлиять на ситуацию потому что это бизнес чистой воды, нужны постановления снбо и кабмина, тогда будут основания. В том что происходит нет ничего удивительно в нашей стране всегда все через жопу делалось, традиция такая, и юга луценко из той же когорты чиновников, если бы их реально интересовало выживание нации, то поднял бы шум раньше, ну хотя бы в середине февраля, но им это не нужно, им нужен скандаль, а для того что бы он вышел, нужен масштаб. ИМХО. В такое смутное время оппозиция должна быть конструктивной, а их эти "посылы", "73% - дебилы", ну это на раскол работа, причем в унисон с кремлевской тролятиной, поставь ольгинских тролей и порохоботов и попробуй найди отличие, уверяю - не найдешь.
Предлагаю, юге луценко вместе с петромлексеичем и его женой из будущего, создать фонд противодействия распространению коронавируса, пусть самые богатые люди страны покажут насколько для них важна Украина, а мы посмотрим во что они оценят жизни украинцев. Простой рецепт поднять рейтинг на СВОИХ хороших делах, а не на провалах импотентной власти, ну если болит реально у человека, то и пиар для этого не нужен, но я думаю им всем похер эта страна и люди которые в ней живут.
 показати весь коментар
 
это бизнес чистой воды

--------------------------------------------------------
Оставить население Украины без средств защиты перед мировой смертельной эпидемией - это чистый бизнес?
Раньше это называлось диверсией.
СБУ должно было проанализировать сделку и доложить по инстанции, а кабмин и СНБО должны были запретить эту сделку.
Все спали или все были в доле.
 показати весь коментар
 
 
Французское правительство, например, конфисковало все маски и дезинфицирующие средства
 показати весь коментар
 
Мог ли Радуцкий скупить все маски по всей Украине без личного распоряжения Гончарука или Зеленского? Если даже Гончарук приказал всем продать маски Радуцкому, то он не мог это преступление сделать без согласования с Зеленским. Кстати, когда наступит то время и мы подробно узнаем, с кем и о чём договаривался Зеленский в Омане? Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман. Хорошее никто не скрывает, скрывают или что-то позорное, или преступление. Позорное откидываем потому, что Зеленский уже многократно опозорился. Остаётся одно, скрывают преступление.
 показати весь коментар
 
 
квартального идиота - на нары! сколько еще эта тварь будет наживаться!
 показати весь коментар
 
 
Да некогда зеленожопому по мелочам, продал маски, поел, поспал и в оман.
 показати весь коментар
 
 
У нас свободная страна. Кто что хочет тот то и продает. Ленивые украинцы не производили масок, и темболее их не закупали. И бизнесмен их спасать не должен.
 показати весь коментар
 
 
Господа КОГДА начался коронавирус? Полномасштабно в начале февраля. Пусть с 10 (когда счет пошел на десятки тысяч).
Хочеться спросить ПОЧЕМУ не произвели и не закупили (государство) эти маски?
У Вас было БОЛЬШЕ месяца. Почему заводы по производству масок не перевели на круглосуточный и авральный режим работы?
Или как всегда - через задницу все?
По поводу фирм - это ИХ дело куда и сколько продать. Если бы было надо, то государство могло ДО этого договориться и скупить маски у них.
Лето красное пропела...
Ну и теперь виноваты фирмы, а не "важди". Ах да "игорные свинарники-клоповники" это важно, да блин. Уж без свинарников мы не проживем. Спасибо ВАМ Команда ЗЕ.
 показати весь коментар
 
эти маски от вируса не спасают.
луценко сел в лужу.
 показати весь коментар
 
 
Канэшно.поэтому китайцы выкупили все маски в Украине
 показати весь коментар
 
 
От вируса зебилизма не спасут. Это результат развала системы образования.
 показати весь коментар
 
 
При чем тут Зебилы? При порохе б/у запчастями для военной техники торговали, в 90-е продовольствием, при совке дефицитом закупались, всё чтобы объеьать ближнего. У нас автобус с эвакуированными камнями забросали, хохол хохла продает, все на договорняках и понтах, всем похер на всех. Вон, вы видите очереди в военкоматы во время войны? И я нет. Потому что похер и личная выгода без контроля сверху, потому что сверху такие же плебеи, как и те кто их выбрал. Истинно народная, что при порошке, что при монике
 показати весь коментар
 
 
Зеленський потрібно Радуцький міністром МОЗ під свою відповідальність призначити, а потім дальше косити під дурачка, так як і з Аваковим
 показати весь коментар
 
красота!
так сильно готовились к эпидемии, что все маски распродали.
 показати весь коментар
 
 
Самый быстрый и самый безопасный браузер. Подходит для MacOS, Windows, Android, iOS. Платит криптовалюту BAT-Basic Attention Token за использование и просмотр рекомендуемых объявлений. Моментально блокирует все объявления,поэтому и работает в 3 раза быстрее, чем Chrome. Вы можете бесплатно скачать здесь:
brave.com/sta285
Большое спасибо ♥♥
 показати весь коментар
 
 
неважно сколько вывозят - важно сколько осталось.
если нам хватит - то пусть вывозит, это всего лишь коммерция.
 показати весь коментар
 
Причем здесь Зеленский???
Или вы думаете при Порохе или Юле или Вакарчуке или любом другом президенте было бы по другому???
Тогда вы все просто дебилы!!!
 показати весь коментар
 
а шо так порохняве гівно знервувалось. без них барижництво виявляється буяє. як і раніше.
 показати весь коментар
 
Украинской власти Украинцы враги как и в 1933
 показати весь коментар
 
Мамоне надо пейсы и бейцы оторвать.
 показати весь коментар
 
Согласно переписи населения, численность граждан Украины еврейской национальности составляет 0,2%. Им хватит оставшихся масок в госрезерве.
 показати весь коментар
 
Все просто находим код тов мамоны 40838495, потом находим учредителя и находим что на нем зарегистрировано еще и ТОВ "ТЕК ТРЕЙД ЮКРЕЙН". а потом ищем в декларациях кто же получает доход с этого тов
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору