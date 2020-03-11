 Усі 983 тонни запасів захисних масок вивезли з України під час епідемії. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив у фейсбуці ексгенпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Я б рекомендував уряду чесно сказати, хто винен у тому, що в лютому з України вивезли 118 тонн масок із фільтром і 408 тонн масок без фільтра. Ясно, що ТОВ "Мамона Трейд" вивезе все, що хоче. Але всі розумні країни давно заборонили вивозити ці життєво необхідні для хворих і медиків вироби. У нас же за останні три місяці експорт цієї продукції становив 983,5 тонн!" - написав він, опублікувавши список експортерів.

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