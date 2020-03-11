 Путін ніколи не піде на поступки, загравання з ним - чіткий сигнал слабкості, - Яценюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк в ефірі "Радіо НВ".

"Умова Путіна одна - здавайтеся. А в якій формі: у формі Мінських угод, "Нормандії" чи двостороннього діалогу – це техніка", - підкреслив він.

"Стратегія Путіна залишається незмінною. Його стратегія, його внутрішнє переконання, і його місія, яку він сам собі намалював, напряму протилежить завданням української держави. Наше завдання – зберегтися як держава, мати незалежну Україну. А його завдання – поглинути Україну і ввійти в світову історію як новий російський імператор", - наголосив Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що не бачить такого масштабу розуміння у нової української влади і звернувся до нинішніх високопосадовців: "Путін ніколи не піде вам на жодні поступки. Як тільки ви почнете загравати з ним, він це побачить як чіткий сигнал слабкості".

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Найважливіше для нинішньої влади сьогодні, підкреслив лідер НФ, – "знати про те, що режим Путіна – це ворог, і з цього будувати всю стратегію": "Якщо путінська Росія – це ворог, нам потрібні союзники. Не дай Боже ви хоча б трохи вбік голову повернете від Заходу, це зразу використають в тому числі і наші недруги на Заході, щоб сказати: "це ж українське рішення, давайте знімемо санкції (з Росії), це ж Україна почала домовлятися з Путіним, чому ж ми повинні боротися за Україну?"

Арсеній Яценюк наголосив на необхідності тримати економічну стабільність в Україні, "адже треба фінансувати армію і треба бути фінансово незалежними": "Путін розуміє: у випадку кризи, у випадку відсутності (програми з) МВФ він – ключовий бенефіціар українського дефолту".

Лідер НФ підкреслив важливість військової співпраці з країнами-членами НАТО: "Кажуть, що НАТО нас не чекає. Але я знаю точно, що якщо не стукати, ці двері ніколи не відкриють".

Він наголосив, що знімати з порядку денного питання подальшої російської військової інтервенції проти України взагалі не можна: "Саме тому один з ключових елементів безпеки української держави є українська армія".

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"Тобто у нас є санкційний компонент, зовнішня політика, внутрішня економічна і політична стабільність України. І у нас армія, яка захищає кожного українського громадянина", - підсумував Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи може президент Зеленський "дати слабину" в переговорах, Арсеній Яценюк наголосив: "Я не припускаю, що він може дати слабину. Тому що це скінчиться драмою для України. Я переконаний, що він не хоче увійти в історію України як останній український президент".