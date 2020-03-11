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 Політика України
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Все про:Зеленський (4762) Путін (16417) Росія (26670) Яценюк (2264) Народний фронт (627)

 Путін ніколи не піде на поступки, загравання з ним - чіткий сигнал слабкості, - Яценюк

Нова влада недооцінює ризики, пов'язані особисто з Путіним і путінською Росією. Адже мир з РФ, може бути тільки на умовах Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк в ефірі "Радіо НВ".

"Умова Путіна одна - здавайтеся. А в якій формі: у формі Мінських угод, "Нормандії" чи двостороннього діалогу – це техніка", - підкреслив він.

"Стратегія Путіна залишається незмінною. Його стратегія, його внутрішнє переконання, і його місія, яку він сам собі намалював, напряму протилежить завданням української держави. Наше завдання – зберегтися як держава, мати незалежну Україну. А його завдання – поглинути Україну і ввійти в світову історію як новий російський імператор", - наголосив Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що не бачить такого масштабу розуміння у нової української влади і звернувся до нинішніх високопосадовців: "Путін ніколи не піде вам на жодні поступки. Як тільки ви почнете загравати з ним, він це побачить як чіткий сигнал слабкості".

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Найважливіше для нинішньої влади сьогодні, підкреслив лідер НФ, – "знати про те, що режим Путіна – це ворог, і з цього будувати всю стратегію": "Якщо путінська Росія – це ворог, нам потрібні союзники. Не дай Боже ви хоча б трохи вбік голову повернете від Заходу, це зразу використають в тому числі і наші недруги на Заході, щоб сказати: "це ж українське рішення, давайте знімемо санкції (з Росії), це ж Україна почала домовлятися з Путіним, чому ж ми повинні боротися за Україну?"

Арсеній Яценюк наголосив на необхідності тримати економічну стабільність в Україні, "адже треба фінансувати армію і треба бути фінансово незалежними": "Путін розуміє: у випадку кризи, у випадку відсутності (програми з) МВФ він – ключовий бенефіціар українського дефолту".

Лідер НФ підкреслив важливість військової співпраці з країнами-членами НАТО: "Кажуть, що НАТО нас не чекає. Але я знаю точно, що якщо не стукати, ці двері ніколи не відкриють".

Він наголосив, що знімати з порядку денного питання подальшої російської військової інтервенції проти України взагалі не можна: "Саме тому один з ключових елементів безпеки української держави є українська армія".

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"Тобто у нас є санкційний компонент, зовнішня політика, внутрішня економічна і політична стабільність України. І у нас армія, яка захищає кожного українського громадянина", - підсумував Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи може президент Зеленський "дати слабину" в переговорах, Арсеній Яценюк наголосив: "Я не припускаю, що він може дати слабину. Тому що це скінчиться драмою для України. Я переконаний, що він не хоче увійти в історію України як останній український президент".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180645
 
   
 Топ коментарі
 
Сеня толково рассуждает.Не чета нынешним уё..кам при власти!
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Не знаю, чи буде Зєйло останнім українським президентом,але вірогідно стане другим президентом в Ростові.
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Якщо зібрати мізки всіх зебілів при владі - вийде одна півкуля головного мозку Сєні. Путин никогда не пойдет на уступки, заигрывание с ним - четкий сигнал слабости, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9258
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прийшла весна, розмерзся сєня
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Сеня толково рассуждает.Не чета нынешним уё..кам при власти!
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Якщо зібрати мізки всіх зебілів при владі - вийде одна півкуля головного мозку Сєні. Путин никогда не пойдет на уступки, заигрывание с ним - четкий сигнал слабости, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9258
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так рассуждает то он толково, только где стена?
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Как удобно козлячью ботву по "стене" вычислять Путін ніколи не піде на поступки, загравання з ним - чіткий сигнал слабкості, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1965
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Не знаю, чи буде Зєйло останнім українським президентом,але вірогідно стане другим президентом в Ростові.
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Ні. У нього вілла в Криму і російський паспорт з московською пропискою.
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Арсенцьо правий...тільки хто ж його послухає ? Скоморохи тільки себе слухають
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Нафіга слухати, треба дивитися що він зробив. Де той славнозвісний "Європейський вал"?
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Стара Шкапа, ти тему вивчи, а не в унісон зі своїми дружками-цапами фейкуй. На ЄВ було виділено 850 мільйонів. А тепер погугли сам, що було зроблено на ці гроші Путін ніколи не піде на поступки, загравання з ним - чіткий сигнал слабкості, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5734І взагалі підрядником виступала тоді Держприкордонслужба, де головував брат Литвина.
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Вава Оманська, послухай розумну та освічену людину! Бо такими темпами та з такими зашкварами скоро на всіх телеекранах країни буде новий фільм від "кварталу 95" під назвою "Біжи, Моніка, Біжи"!
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"сигнал слабости."
А Зе у нас - сильный, да ?
А, ну конечно, - "зе-кубики".. Путин никогда не пойдет на уступки, заигрывание с ним - четкий сигнал слабости, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5501
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кулявлоба... знает что говорит!!! он брехать не будет
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Это понятно любому разумному человеку в стране, даже ватникам в лугандоне !
Возможно такие функционеры есть в нынешней власти. Но не факт !!
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Если Шмигаль считает , что в Крыму проблемы с водой, то пусть поедет туда и сам разберется.
Крым же Украина ?
Пусть ему отсчитаются местные министры о проблеме, на месте все и решит . Жить то есть где в Симферополе?
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Мы Сеня не боимся Путина . Спасибо тебе за стену. Ты разделил нас. Пусть попробует пройти.
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О, еще один бот с козломордии на "стене" спалился Путін ніколи не піде на поступки, загравання з ним - чіткий сигнал слабкості, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6937
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Согласен. Надо ЗЕлупанов побольше с их успехами Путін ніколи не піде на поступки, загравання з ним - чіткий сигнал слабкості, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2985 Путін ніколи не піде на поступки, загравання з ним - чіткий сигнал слабкості, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2985 Путін ніколи не піде на поступки, загравання з ним - чіткий сигнал слабкості, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2985
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Які вони всі розумні, потім. Що ж ти не закрив торгівлю з кацапами та кацапський бізнес коли сам був при владі? Де той "Європейський вал"? Це, перший символ наживання на оборонці.
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Лишь бы чего языком молоть воровитому хитрожопому жидяре яценюку, имеющему гражданство США и там же проживает его семейка)
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