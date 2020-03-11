 ЗСУ потрібна продумана програма розвитку озброєння, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок, - Таран

Про це він сказав, виступаючи в Міністерстві оборони після представлення президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що насамперед армія має бути добре озброєна. Це питання, на цей момент, є проблемним. Збройні сили потребують технологічної модернізації, переходу на сучасні системи озброєнь, з використанням новітніх технологій. Необхідна продумана програма розвитку озброєнь, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок", - заявив Таран.

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