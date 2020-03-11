 ЗСУ потрібна продумана програма розвитку озброєння, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок, - Таран

Про це він сказав, виступаючи в Міністерстві оборони після представлення президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що насамперед армія має бути добре озброєна. Це питання, на цей момент, є проблемним. Збройні сили потребують технологічної модернізації, переходу на сучасні системи озброєнь, з використанням новітніх технологій. Необхідна продумана програма розвитку озброєнь, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок", - заявив Таран.
Полгода будет динамить программу развития ВСУ, а потом его заменят на другую буратину. И снова будто ничего и не было.
И вроде правильные, если не учитывать, шо его главой Минобороны совсем не для этого поставили и с Кремлем согласовывали.
А то клепали БТРы и БМП все кому не лень!!!
Кстати...как там расследование по 8 погибшим от Молота?
Пора их гнать на ростов, иначе Украине писец.