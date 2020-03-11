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Все про:напад (710) Харків (1680) швидка (86)

 Невідомі напали на бригаду швидкої допомоги в Харкові. 60-річного лікаря госпіталізовано, - поліція

Поліція Харкова розслідує обставини нападу на лікарів швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"За попередніми даними, під час виклику на вулицю Плиточну невідомі чоловіки накинулися на бригаду швидкої медичної допомоги. В результаті постраждав 60-річний лікар, його госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

Відомості про цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

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Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180642
 
 
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Що за нах ??? Краіна поступово йде до Зімбабве ?
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в пізньому совку такі напади влаштовували наркомани
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