 Невідомі напали на бригаду швидкої допомоги в Харкові. 60-річного лікаря госпіталізовано, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"За попередніми даними, під час виклику на вулицю Плиточну невідомі чоловіки накинулися на бригаду швидкої медичної допомоги. В результаті постраждав 60-річний лікар, його госпіталізовано", - сказано в повідомленні.

Відомості про цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

Також читайте: Суд заарештував чоловіка на два місяці за напад на співробітницю поліції в маршрутці на Бровари, - поліція Київщини

Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.