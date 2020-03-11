 Лагард вважає, що коронавірус може викликати в Європі економічний шок, схожий на кризу 2008 року, - ЗМІ

Про це голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила під час відеоконференції з лідерами Євросоюзу. Її слова передало агентству Bloomberg поінформоване джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, без координованих дій "ми побачимо сценарій, який нагадає багатьом з нас фінансову кризу 2008 року".
За умови належних заходів у відповідь економічний шок, імовірно, буде тимчасовим, зазначила Лагард.
За словами джерела, Лагард повідомила, що керівництво ЄЦБ вивчає всі доступні інструменти, готуючись до засідання на цьому тижні.
ЄЦБ проведе чергове засідання 12 березня.
Напередодні прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав ЄЦБ вжити заходів для підтримання економіки, щоб запобігти її скочуванню в рецесію через наслідки коронавірусу.
Італія, де зафіксована максимальна за межами материкового Китаю кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19, зазнає найбільших втрат і може зіткнутися з економічним спадом.
Лагард попередила, що проблеми, з якими стикається Італія, ймовірно, поширяться на інші країни Європи, повідомило джерело. Вона схвалила заходи, вже вжиті владою європейських країн для підтримання економіки, але заявила про необхідність "зробити більше".
"Якщо ми не почнемо діяти рішуче зараз, підвищиться ризик кризи в окремих сегментах ваших економік", - заявила Лагард лідерам європейських країн.
Начало конца...
_И это - ****! - говорит представитель законодательной власти. Эта амёба законы принимает, которым после вся страна подчиняться должна...
Это на вчерашний день: 8514 заражённых (позитивных), 631 умерших, 280 выздоровевших.
А это на сегодняшний день - заражённых уже 10514, умерших подают вчерашнюю цифру (обычно объявляют в конце дня), выздоровевших уже подают 1004.
1) Світові ціни на метал і зерно продовжуватимуть падати,
2) ІТ сектор отримає чи не найбільший удар - замовники із США або скоротять бюджети або закриють проекти (або самі закриються),
3) Бюджети донорів у 2021 році будуть різко зменшені,
4) Увага західних політиків буде абсолютно не на Україні, а на внутрішніх проблемах своїх країн.
Додам ще два тренди:
а) очікуємо різке падіння туризму в Україну (цей сектор за останні роки став не зайвим для економіки в цілому)
б) очікуємо зменшення можливостей для тимчасового заробітчанства українців в ЄС (вже з травня) і відповідно, поступове зменшення кількості валюти, яку заробітчани щомісяця надсилають додому. А ця сума в 2019 році перевищила 10 мільярдів доларів на рік.
На фоні цього всього можна лише побажати успіху новому Уряду України і нам всім.
Легко не буде. - https://rubryka.com/blog/trendy-ekonomika/
китайська їжа (так, в Україні з найкращими черноземами продається китайська їжа - і фрукти і овочи, навіть часник) - вже підскчила в ціні і в Україні і у світі. тому є можливість у національного виробника.
Вони ітак уже з туристичної італії і іспанії гетто зробили, в багатьох містах італії ще до короновірусу, місцеві лишали авто з відкритими бардачками щоб вікна не били, а вечером воєнні патрулюють, щоб туристок не тягали групою...
А от що буде коли бабуїнів допомоги лишать...Отправить