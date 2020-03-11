 Лагард вважає, що коронавірус може викликати в Європі економічний шок, схожий на кризу 2008 року, - ЗМІ

Про це голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила під час відеоконференції з лідерами Євросоюзу. Її слова передало агентству Bloomberg поінформоване джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, без координованих дій "ми побачимо сценарій, який нагадає багатьом з нас фінансову кризу 2008 року".

За умови належних заходів у відповідь економічний шок, імовірно, буде тимчасовим, зазначила Лагард.

За словами джерела, Лагард повідомила, що керівництво ЄЦБ вивчає всі доступні інструменти, готуючись до засідання на цьому тижні.

ЄЦБ проведе чергове засідання 12 березня.

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Напередодні прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав ЄЦБ вжити заходів для підтримання економіки, щоб запобігти її скочуванню в рецесію через наслідки коронавірусу.

Італія, де зафіксована максимальна за межами материкового Китаю кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19, зазнає найбільших втрат і може зіткнутися з економічним спадом.

Лагард попередила, що проблеми, з якими стикається Італія, ймовірно, поширяться на інші країни Європи, повідомило джерело. Вона схвалила заходи, вже вжиті владою європейських країн для підтримання економіки, але заявила про необхідність "зробити більше".

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"Якщо ми не почнемо діяти рішуче зараз, підвищиться ризик кризи в окремих сегментах ваших економік", - заявила Лагард лідерам європейських країн.