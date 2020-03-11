EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Карантин в Україні Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  2072  26
Матеріали за темою:
Все про:криза (188) Євросоюз (2839) Лагард (40) COVID-19 (646)

 Лагард вважає, що коронавірус може викликати в Європі економічний шок, схожий на кризу 2008 року, - ЗМІ

Якщо країни ЄС не вживатимуть термінових заходів щодо боротьби з коронавірусом, Європа зіткнеться з великим економічним шоком, порівнянним з фінансовою кризою 2008 року.

Про це голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила під час відеоконференції з лідерами Євросоюзу. Її слова передало агентству Bloomberg поінформоване джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, без координованих дій "ми побачимо сценарій, який нагадає багатьом з нас фінансову кризу 2008 року".

За умови належних заходів у відповідь економічний шок, імовірно, буде тимчасовим, зазначила Лагард.

За словами джерела, Лагард повідомила, що керівництво ЄЦБ вивчає всі доступні інструменти, готуючись до засідання на цьому тижні.

ЄЦБ проведе чергове засідання 12 березня.

Також читайте: Євросоюз визначив 4 основні напрями боротьби з COVID-19

Напередодні прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав ЄЦБ вжити заходів для підтримання економіки, щоб запобігти її скочуванню в рецесію через наслідки коронавірусу.

Італія, де зафіксована максимальна за межами материкового Китаю кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19, зазнає найбільших втрат і може зіткнутися з економічним спадом.

Лагард попередила, що проблеми, з якими стикається Італія, ймовірно, поширяться на інші країни Європи, повідомило джерело. Вона схвалила заходи, вже вжиті владою європейських країн для підтримання економіки, але заявила про необхідність "зробити більше".

Також читайте: З 12 березня в Києві обмежується освітній процес і проведення всіх масових заходів, - Кличко. ВIДЕО

"Якщо ми не почнемо діяти рішуче зараз, підвищиться ризик кризи в окремих сегментах ваших економік", - заявила Лагард лідерам європейських країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180640
 
 
 Топ коментарі
 
Да ерунда все! Смотрите Комаровского и "Сваты" и будет вас счастье! Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года, - СМИ - Цензор.НЕТ 9716
 показати весь коментар
 
Да уж... С этой стороны я полярного лиса не ждал, на другие стороны думал.
 показати весь коментар
 
Ты не совсем понимаешь о чем говоришь. Судя по последним данным из Италии смертность от коронавируса около 30%. И заразиться этой гадостью проще пареной репы. И лекарств нет. Вся надежда на Ктулху, Будду, Вуду, Шиву, Аллаха и т.д.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кризис 2020 будет ни на что не похож!
Начало конца...
 показати весь коментар
 
 
Да уж... С этой стороны я полярного лиса не ждал, на другие стороны думал.
 показати весь коментар
 
 
"Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года" - Брехняяя... Гораздо плохо будет.
 показати весь коментар
 
Да как то пох. Европа и так гнилая уже. Большой озабоченности вам. Можете даже вызвать Штанмаера и Бюрреля пускай отпоют вам вашу Европу
 показати весь коментар
 
Да ерунда все! Смотрите Комаровского и "Сваты" и будет вас счастье!
 показати весь коментар
 
 
"Я думаю это маркетинговый ход..." (с) Масочек распродать...

_И это - ****! - говорит представитель законодательной власти. Эта амёба законы принимает, которым после вся страна подчиняться должна... Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года, - СМИ - Цензор.НЕТ 1627
 показати весь коментар
 
 
До речі, нещодавно якаст фіфа в колишньому кабміні рекомендувала закупорювати вікна. Це паноптикум. В США щойно уряд випустив методичку - перевітрювати приміщення і транспорт. Зараз буде тепло, так що пора вже.
 показати весь коментар
 
******* уже своим коронавирусом, в Украине по 5 тысяч в год от тубика умирает и до 100 тыс. в год от рака, ху..ли ваш коронавирус? Кому эта истерия выгодна?
 показати весь коментар
 
Ты не совсем понимаешь о чем говоришь. Судя по последним данным из Италии смертность от коронавируса около 30%. И заразиться этой гадостью проще пареной репы. И лекарств нет. Вся надежда на Ктулху, Будду, Вуду, Шиву, Аллаха и т.д.
 показати весь коментар
 
 
шо ты вэрзэш? 460 смертельных случаев на 9000 зарегистрированных - или около 5%, по отношению к зарегистрированным, а сколько на самом деле больных точно не знает никто. Ничем не страшнее обычной пневмонии.
 показати весь коментар
 
В словах "зарегистрированных" и "вылеченных" и "умерших" есть разница? Лагард считает, что коронавирус может вызвать в Европе экономический шок, похожий на кризис 2008 года, - СМИ - Цензор.НЕТ 2502
 показати весь коментар
 
 
В Италии на сегодняшний день смертность составляет 7,4111%.
 показати весь коментар
 
Может и так. Цифры могут быть некорректны из-за кучи обновляемой информации. Ту инфу, что я видел говорила о соотношении вылеченных/умерших в Италии где-то 70/30. Но, даже 7,41% это очень много.
 показати весь коментар
 
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-529-nuovi-contagiati-e-135-morti-piu-terapia-intensiva-ora-sono-877-ADIagKC

Это на вчерашний день: 8514 заражённых (позитивных), 631 умерших, 280 выздоровевших.
 показати весь коментар
 
https://statistichecoronavirus.it/aggiornamento-guariti-italia/#tabella

А это на сегодняшний день - заражённых уже 10514, умерших подают вчерашнюю цифру (обычно объявляют в конце дня), выздоровевших уже подают 1004.
 показати весь коментар
 
А в другой новости ты вещал , что во всем кризисе буба виноват , а при всех остальных правителях всё росло ? Это только начало !
 показати весь коментар
 
тут же прямо сказали что последствия от эпидемии - экономические. начните уже наконец-то смотреть дальше своего носа
 показати весь коментар
 
экономические последствия - это результат паники, раздутой такими как лагард уродами
 показати весь коментар
 
тем неменее это уже свершилось. отрицание и поиски виновных ничего уже не изменят
 показати весь коментар
 
дефолт это хорошо! не надо бояться дефолта
 показати весь коментар
 
Если все страны пойдут в дефолт, этот феномен уже не будет дефолтом, но среднестатистическим.
 показати весь коментар
 
...Найближчим часом українцям можна очікувати такі тренди:
1) Світові ціни на метал і зерно продовжуватимуть падати,
2) ІТ сектор отримає чи не найбільший удар - замовники із США або скоротять бюджети або закриють проекти (або самі закриються),
3) Бюджети донорів у 2021 році будуть різко зменшені,
4) Увага західних політиків буде абсолютно не на Україні, а на внутрішніх проблемах своїх країн.
Додам ще два тренди:
а) очікуємо різке падіння туризму в Україну (цей сектор за останні роки став не зайвим для економіки в цілому)
б) очікуємо зменшення можливостей для тимчасового заробітчанства українців в ЄС (вже з травня) і відповідно, поступове зменшення кількості валюти, яку заробітчани щомісяця надсилають додому. А ця сума в 2019 році перевищила 10 мільярдів доларів на рік.

На фоні цього всього можна лише побажати успіху новому Уряду України і нам всім.
Легко не буде. - https://rubryka.com/blog/trendy-ekonomika/
 показати весь коментар
 
Виросте попит на відносно недорогу їжу. Замість лобстерів китайцям як раз буде потрібно крупи, зерно, рис, і тп.

китайська їжа (так, в Україні з найкращими черноземами продається китайська їжа - і фрукти і овочи, навіть часник) - вже підскчила в ціні і в Україні і у світі. тому є можливість у національного виробника.
 показати весь коментар
 
 
Саме інтересно що вони будуть робити з бабуінами нелегалами, коли тим перестануть допомогу платити, тому що не буде грошей у звязку з кризисом.
Вони ітак уже з туристичної італії і іспанії гетто зробили, в багатьох містах італії ще до короновірусу, місцеві лишали авто з відкритими бардачками щоб вікна не били, а вечером воєнні патрулюють, щоб туристок не тягали групою...
А от що буде коли бабуїнів допомоги лишать...Отправить
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору