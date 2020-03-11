 Доказова база порушень РФ прав людини зростає і отримає належну оцінку світу, - Кулеба про обшуки у кримських татар

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Нова хвиля репресій проти кримських татар в окупованому Криму. Показова. Одразу після Радбезу ООН щодо прав людини. Обшуки, затримання, знущання. Усі ці дії фіксуємо. Доказова база порушень державою-окупантом прав людини зростає і отримає належну політичну, юридичну оцінку світу" , - написав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що ФСБ РФ проводить серію обшуків у будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї.

Прокуратура АР Крим спільно з ГУ Нацполіції в АР Крим та м.Севастополі розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків у будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї.

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