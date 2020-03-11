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Все про:Зеленський (4762) пам'ять (684) військовослужбовці (2672) втрати (1584) Таран Андрій (12)

 Зеленський поставив Тарану завдання найближчим часом завершити розробку церемонії вшанування пам'яті кожного загиблого за Україну: "Щоб це було на найвищому рівні"

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання керівництву Міністерства оборони в найближчий тиждень завершити розробку церемонії вшанування пам'яті кожного загиблого за Україну.

Про це Зеленський заявив під час представлення міністра оборони Андрія Тарана, передає Цензор.НЕТ.

"Окрему увагу я хочу звернути на вшанування пам'яті наших загиблих бійців. На цей момент, розробляється церемонія почесного вшанування кожного героя, який віддав своє життя за батьківщину. Ми дійсно молимо Бога, щоб таких церемоній було якомога менше. Але поки що у нас йде війна, і пам'ять кожного, хто загинув заради України, буде відзначена належним чином", - сказав він.

Зеленський поставив міністру оборони завдання в найближчий тиждень завершити розробку такої церемонії, щоб вшанування загиблих військових відбувалося в Україні на найвищому рівні: "Я хочу, щоб ми припинили говорити слово "розробляється". Протягом тижня зробили це. Щоб у кожному містечку, куди повертаються наші герої, щоб ми бачили, щоб ми не просто з повагою ставилися, щоб це було на найвищому рівні, який на сьогодні існує в світі".

Також читайте: Троє українських воїнів загинули, ще 9 зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180636
 
   
 Топ коментарі
 
Самое лучшее чествование памяти...это минимум десяток дохлых российских наемников за каждого нашего погибшего Героя...
Минимум..
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А завершить церемонию угандошивания оккупантов с использованием всех наличных средств не поручил?!
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Самое лучшее чествование памяти...это минимум десяток дохлых российских наемников за каждого нашего погибшего Героя...
Минимум..
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надо памятники героям охранять от несознательных сограждан
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при Порохе за наших погибших Воинов похороны устраивали салютом артиллерией по сепарам Зеленський поставив Тарану завдання найближчим часом завершити розробку церемонії вшанування пам'яті кожного загиблого за Україну: "Щоб це було на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 2288
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Це тою артою, яку відвели за Мінськими договорняками?
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Зеленский - мультяшный идиот !
Его уровень это красивая картинка в кадре.
И все !!!!!!!!!!

"Хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
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Зеля, а че ты так любишь убитых ? А не допускать , чтобы наши воины стали мишенями слабо ? А оценить подвиги воюющих - жаба не позволяет? А чествовать живых героев -- корежит тебя - слова доброго не отыщется ? Расходный материал они ?
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А завершить церемонию угандошивания оккупантов с использованием всех наличных средств не поручил?!
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тут главное - чтоб у наших боеприсы не отбирали...
а то вдруг... красиво чествовать некого будет?
(простите за сюр)
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ИДИОТ !!!! НАДО ДАВАТЬ ДОСТОЙНЫЙ БОЕВОЙ ОТВЕТ ВРАГУ,А НЕ ВЫГАДЫВАТЬ КАКИЕ-ТО РИТУАЛЫ !!!!!
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Походу не. Хоронить говорит будет всех наших солдат с почестями. Для етого видимо и медецинских машин укроборонпром закупил больше чем боевых
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Пройдемся 14-го кованым ботинком по московским вошам и малоросским гнидам !!!
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нет там сепаров - так, повстанцы постреливают Зеленський поставив Тарану завдання найближчим часом завершити розробку церемонії вшанування пам'яті кожного загиблого за Україну: "Щоб це було на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 1411
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Очень "мудрое" и своевременное решение... жесть
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Первым заданием министру обороны поручил разработать церемонию погребения солдат? Вместо организовать месть за погибших солдат по типу Ердогановской?Да ну нах. такую армию. Я бы бежал и никакие законы меня бы не остановили.
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какой говнокомандующий, такой и министр, а что вы хотели?
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Що це було? Це такий жарт? Замість того, щоб щайеяиютися заходами, які б убезпечували військових від загибелі - превентивеим ударами, підвищенням боєздатності і тому подібне, Зєлєнскій перед МІНІСТРОМ ОБОРОНИ!!!! ставить завдання розробити що? Сценпюарій похорон?
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и надо же,у нас идёт война
а недавно только постреливали
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Это как и борьба с вирусом вместо реальных действий вранье и продажа масок из спецфонда в китай
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У Эрдогана лучше спроси как чевствовать надо, пока твой Сивуха про внутренний конфликт травит на медведчуковских каналах.
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А церемонии каждой кацапо-фашистской мрази бубочка ещё не придумал?
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как бы да . это нужно . но не уверен что это наиважнейшая задача которая должна стоять перед министром обороны Зеленский поставил Тарану задачу в ближайшее время завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину: "Чтобы это было на самом высоком уровне" - Цензор.НЕТ 2416
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На сегодня самая важная проблема, войны же уже у нас нет, перемирие и отвод войск идёт. Пора и о самых важных делах подумать для министра.
Я думаю, что Зебил предатель. Зеленский поставил Тарану задачу в ближайшее время завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину: "Чтобы это было на самом высоком уровне" - Цензор.НЕТ 3173
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тут и думать не надо, на его дебильном лбу написано - ПРЕДАТЕЛЬ !
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Вполне в духе ЗЕленого телешута. Главное - шоу.
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не судите строго Клоуна - он решает задачи по своему разумению


как же не хватает:
Главнокомандующего Пороха,

Главы СНБО Пастора
Премьера Яценюка
Спикера Парубия


как не хватает всех нас !!!!!!!!!!!!!!!!
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Для него герои погибшие за Украину это сепары...и погибли они за Украину в составе русни.
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Любити загиблих завше дешевше, мля...
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на войне сложнее шоу организовать для него...
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чествование памяти??? и фсё! опять красивая картинка???
а для окопных патриотов, еще живых... что-то поручил сделать???
от бл*дский шоубиз... главное чтобы костюмчик сидел!!! (с)
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С@ка. Ты бы лучше обороной страны занимался, а не ползучей сдачей ее Х*йлу. Когда ПТРК на нуль вернешь и дашь разрешение на немедленный ответ артой? Ребята погибают именно от этого - от твоих тупых решений и безнаказанности орков.
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торжествовать пораженія, громко плакать і стєнать, заламивая рукі. Громогласная траурная музика, одєжда, вєрігі, опущєни флагі...
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Сейчас ежедневно будут траурные мероприятия. ЕЖЕДНЕВНО. А на закуску - вечерний квартал. Зебилье, вы нелюди. Вы деградировали до уровня скота и выбрали "вот это".
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а противодействовать обстрелам агрессора-то не главное.
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вывод из сказанного - погибать будут как и раньше. по наблюдаемой динамике, всё больше и больше.
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Слухайте, а воно ж реально неадекватне! Ні, то вже Задзеркалля якесь! Церемонію похоронів і на потік, напевно, поставити? От мерзота... Війська відвести, територію віддати, а солдат розстрілювати і згідно зебільної церемонії похорони організовувати?
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Всех убитых нужно вести в ВР чтобы каждый депутат и министр с утра стал перед ним на колени и просил прощения. А раненных расселять в дворцы депутатов и чиновников.
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Говорит, похоронит всю нашу армию с почестями. Зеленский поставил Тарану задачу в ближайшее время завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину: "Чтобы это было на самом высоком уровне" - Цензор.НЕТ 1751
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Сценарий похорон будут сценаристы 95-го квартала писать ? И тут своих без работы и заработка не оставишь? И правда, где же они харчеваться будут ?
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мабуть ніхто не збираеться захищати наших бійців від смерті на передовій, а Міністр оборони і ввесь склад генералітету і влада будуть щоденно зайняті "похоронами на найвищому рівні" - ПРИПЛИЛИ!
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тварь,да что у тебя в голове происходит?
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Це вже ***** неможливо.... На самому високому рівні іпашати кацапів через секунду після першого пострілу з той сторони , це зрозуміло і було очікувано та логічно (!!!) але для цього на посаді преза має бути ВОІН а не вівця...
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Надо бы справиться с церемоний прощания с президентом, тогда и погибших меньше станет.
Дебил, министру обороны первоначально ставят задачу обороны украинской земли и уменьшения потерь среди наших бойцов....
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Тоесть ЗеПетух согласен на что наши бойцы будут и дальше гибнуть?
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це якийсь сюр. він відвертий ворог та ще й знущаеться, жидло огидне!!! Бажаю тобі гарної погребальної церемонії, якнайшвидше.
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О плять, уже понеслось . Вместо современного оружия и свободы действий , будем хоронить наших бойцов с почестями. Так с почестями всех и похороним.
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А зупинити розведення та скласти план повернення військових в сірі зони у вже існуючих місцях розведення нє? А відмінити наказ "просто пєрєстать стрєлять" теж нє?
Шоб тебе, імбіциле, поховали вже поскоріше... Можна і в прямому значенні "поховати", я не проти
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Прямое обращение президента к нации и минута молчания всей страно!!!!!
И так каждого ГЕРОЯ провожать!!!!
Всей страной!!!!! И ПУСТЬ ПОПРОБУЕТ ОПЖ НЕ ВСТАТЬ!!!!!
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Зеленский поставил Тарану задачу в ближайшее время завершить разработку церемонии / такую задачу перед министром обороны мог поставить только пиарящийся артист, четыреждыуклонист по военной специальности.
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Низамидлительно!
Низамидлительно поручить разработку церемонии Сивухе, с особым акцентом на примирение, мир и оптимизм!
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А вы слушали речь этого Тарана?
"Не гнаться за недостижимыми целями в внедрения стандартов НАТО в украинской армии, а совершенствовать сотрудничество с армиями НАТО".
Глубокая мысль.
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ПОВЕРНИ ГОЛОВУ НАЗАД
Де тії козаки, що не помирились?
Де тая Гетьманщина, що ними ділилась?
Всі тії козаченьки москалем убиті,
Гарна Гетьманщина - москалем побита.
А де тії пІсні, що козак співав?,
Де тії вольності, що колись їх мав?
А тії пісеньки москаль заборонив,
А всіх козаченьків, рабами зробив.
І сьогодні не сваріться, не топіть країну,
Згуртуйтеся й захистіть нашу Україну.
Не бийтесь за те крісло, бо воно не варте,
Нас і себе знищите, цим дурним азартом.
На кордоні стоїть військо, у крові по лікті,
Чекає, коли зможе бути у конфлікті.
Коли наші поліцаї і дурні попутні,
В Києві та в Україні справи зроблять мутні.
Не ганьбіться перед світом і перед собою,
Знищите себе і нас своєю ж рукою.
Вигоніть спочатку разом москаля додому,
А тоді вже розбирайтесь правити котрОму.
Не змагайтеся у слові та у обіцянках,
Бо війна і рабство сидять у Ваших горлянках.
Що, хіба уже забули, з ким воюють хлопці?
А ви - жертва пропаганди, в москаля обробці.
Зупиніться і згуртуйтесь навколо країни,
Не губіть культуру й мову і всю Україну.
Захистить її для себе і для своїх діток,
Щоб жили і розвивались й не блукали світом.
20.03.2019
Анатолій Березенський
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******* ЖЕ ТЫ *******!!!!!!!!
а не хочешь сделать, как Эрдоган, мудило зеленое?
те же беспилотники, что у Эрдогана - есть и у нас ("нихароший дядя-барыга" всем тебя обеспечил, сволочь).

Армия - опытней, чем у Эрдогана ("нихароший дядя-барыга" пять лет армию одевал-вооружал).

Но нет, блин! - он собрался разрабатывать ЦЕРЕМОНИЮ ПОХОРОН.
Клоун хочет шоу! шоу!! еще больше шоу!!!
Церемонии! Фейерверки!
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Объясните кто-нибудь Зеленскому, что "Устав гарнизонной и караульной службы ВСУ" как действовал, так и действует (в частности, Приложение № 18).
Мне вот другое интересно. Ну ладно, сам Зеленский - "шпак", который понятия о военной службе не имеет. Но ведь он в святом убеждении пребывает, что такой церемонии нет (или её надо как-то отдельно, вне рамок закона, придумывать). И что, министр обороны не в состоянии Зеленскому объяснить существующее положение дел (в частности, то, что если и придумывать какой-то особый порядок, то это не к нему, а к ВР, т.к. именно она, а не он - министр является органом законодательной власти)? Тут два варианта: 1) сам Министр Обороны имеет весьма смутное представление о наличии такого Закона Украины, как "УГиКС ВСУ"; 2) Министр Обороны о существовании такого Устава знает, но боится Зеленского до мокроты в штанах, судорог конечностей и общего ступора (последний и не позволяет ему объяснить президенту-шпаку самые элементарные вещи).
Уж и не знаю, что хуже.
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ну что вы от них хотите? один под статьей о госизмене, второй прямо говорил, что Украина не его страна
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Церемонию ответа эта падаль не удосужилась разработать? Загляни в глаза смерти, тварь!
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Чим хоронити на високому рівні подбав би про укріплення боєздатності і захист військових, про відплату за кожного воїна.
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Церемония должна обязательно!!! проходить с участием министра обороны-предателя, миротворца-сивухи и говнокомандующего, все должны посмотреть в глаза ВДОВАМ, СИРОТАМ, РОДИТЕЛЯМ и ПОБРАТИМАМ! Видосик с отпизживанием и разодранными жопами ******** обязателен!
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охеренное задание для министра обороны! сразу бы уже и переименовали в министерство капитуляции!
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У меня такой возник вопрос.
Что мешало когда проводился псевдо референдум: отключить электро энергию и мобильную связь в Крыму??? Думаю в такой ситуации никакой референдум провести было бы невозможно или хотя бы выиграли время или это не помогло бы, как думаете???А дальше включать в этот вопрос Будапештський меморандум.Кто помнит или знает какие конкретно принимались шаги против против оккупации Украинского полуострова?
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Барыга никак не может угомониться и продолжает наживаться на войне! Доколе? Зеленський поставив Тарану завдання найближчим часом завершити розробку церемонії вшанування пам'яті кожного загиблого за Україну: "Щоб це було на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 6803
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Це справжній Президент-патріот своєї країни!!!
Зеленський поставив Тарану завдання найближчим часом завершити розробку церемонії вшанування пам'яті кожного загиблого за Україну: "Щоб це було на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 4162
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зрозуміло...зе збираеться скоріше поховати усіх захистників України....
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Перефразируя известную фразу-" Выдыви из себя по капле раба" для Украины актульна другая- " Выдави из себя по капле Клоуна и Быдло- торчка". Есть уже ритуал встречи погибшего героя- когда его вдоль дороги встречают мирные люди, приклонив колено! Смотреть без слез и боли в груди - просто невозможно! Это и есть самый лучший ритуал проводов в последний путь воина!
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Они нас бьют-бьют, а мы им не симметричный ответ-почестями ответим , расстроим , так получается ? Не тем занимаетесь, люди, у вас другая задача,нам надо не тамада, не организатор похорон, а организатор обороны
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Сколько не разукрашивай шелуху, а если нет души, то она шелухой и останется. И это не скроешь никак. Нет у этого говнокомандующего ни любви к Украине, ни истинного страдания за погибающих защитников.
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Это что, самое главное поручение новому ( старому) министру обороны ? Может будку еще одну поставить как у Верховной Рады ? Что не так с процедурой памяти сейчас, чего еще не хватает ? Хора плакальщиков из 95 квартала ? ***, как был шоумэном, так и сдохнет им же...
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Лучшая задача, сократить потери, а не отпевать их красиво
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