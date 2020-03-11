 Кількість хворих на коронавірус у Білорусі сягнула 12

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гродненскую правду".
Як повідомила начальниця головного управління охорони здоров'я облвиконкому Олена Кроткова, 62-річна жінка прибула з Італії в Гродно вночі з понеділка на вівторок. З урахуванням епіднеблагополуччя країни перебування, вона сама звернулася по медичну допомогу. У вівторок вдень була доставлена бригадою "швидкої" і госпіталізована в обласну інфекційну лікарню. Жодних проявів респіраторної інфекції не спостерігалося.
Однак сьогодні отримано лабораторне підтвердження наявності в неї коронавірусу. Пацієнтку ізольовано, вона перебуває під пильним наглядом медичних працівників. Проводяться заходи щодо виявлення контактів.
На сьогодні в закладах охорони здоров'я Білорусі з діагнозом COVID-19 перебувають 12 пацієнтів. Раніше міністерство охорони здоров'я Білорусі підтвердило ще два нові випадки коронавірусу в країні, позитивні тести на COVID-19 отримано в жителів Гомеля та Мінська.
Ну хоть кто-то не врет о количестве пораженных то. А то у нас то один, то два, врут и нагнетают панику шоб скрыть падение экономики, которое сделал Порошенко!!111(оттирает машину от плевков за наклейку "Зе"к)