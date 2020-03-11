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 За кордоном
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Все про:Білорусь (952) COVID-19 (646)

 Кількість хворих на коронавірус у Білорусі сягнула 12

Головне управління Гродненського облвиконкому підтвердило зараження коронавірусом у літньої жительки Гродно, яка повернулася з Італії; кількість заражених у республіці сягнула 12.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гродненскую правду".

Як повідомила начальниця головного управління охорони здоров'я облвиконкому Олена Кроткова, 62-річна жінка прибула з Італії в Гродно вночі з понеділка на вівторок. З урахуванням епіднеблагополуччя країни перебування, вона сама звернулася по медичну допомогу. У вівторок вдень була доставлена ​​бригадою "швидкої" і госпіталізована в обласну інфекційну лікарню. Жодних проявів респіраторної інфекції не спостерігалося.

Однак сьогодні отримано лабораторне підтвердження наявності в неї коронавірусу. Пацієнтку ізольовано, вона перебуває під пильним наглядом медичних працівників. Проводяться заходи щодо виявлення контактів.

На сьогодні в закладах охорони здоров'я Білорусі з діагнозом COVID-19 перебувають 12 пацієнтів. Раніше міністерство охорони здоров'я Білорусі підтвердило ще два нові випадки коронавірусу в країні, позитивні тести на COVID-19 отримано в жителів Гомеля та Мінська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МОЗ Білорусі підтвердили нові випадки інфікування COVID-19, загальна кількість хворих - 9

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180635
 
 
 Топ коментарі
 
Эх, скоро здесь кааак бумкнет!
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бульба не спасает . спасает чеснок . сало и чарка .Белорусы мотайте на ус у нас нет больных короновирусом , везде есть у нас нет .
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А в Украине и в паРаше все спокойно...методы дезинформации и замалчивания видимо одинаковы...
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Цензор плавной но уверенной поступью превращается из политического новостного сайта в медицинский... Число заболевших коронавирусом в Беларуси достигло 12 - Цензор.НЕТ 7758
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Может хоть таким образом беларусы избавиться от луки...
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Бацька усами погремит и корону победит...(ведь так? - бежит за картошкой)
Ну хоть кто-то не врет о количестве пораженных то. А то у нас то один, то два, врут и нагнетают панику шоб скрыть падение экономики, которое сделал Порошенко!!111(оттирает машину от плевков за наклейку "Зе"к)
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От плевков? А ещё стёкла разбитые, колёса дырявые. Печаль.
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Кому интересен этот бред - сколько там в Зимбабве или Белоруси больных: 12 или 12,5?
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бульба не спасает . спасает чеснок . сало и чарка .Белорусы мотайте на ус у нас нет больных короновирусом , везде есть у нас нет .
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