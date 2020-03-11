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 Політика України
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Все про:перевірка (397) НАЗК (704) ДБР (948) Бабіков (26)

 НАЗК почало перевірку першого заступника голови ДБР Бабікова, який захищав експрезидента-втікача Януковича, - "Слідство.інфо"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірку ймовірного конфлікту інтересів першого заступника директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Ідеться про Олександра Бабікова, який раніше представляв у суді інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Слідство.Інфо".

Як зазначає видання, цю ж інформацію підтвердили джерела в НАЗК. Як повідомили журналістам, підставою для перевірки стала заява народних депутатів від "Голосу".

Відповідно до закону "Про запобігання корупції", Нацагентство має перевірити, чи не вплине на об’єктивність та неупередженість розслідувань ДБР щодо Януковича той факт, що Бабіков був захисником президента-втікача. Адже, як відомо, у бюро нині передали провадження щодо злочинів у період Революції Гідності.

Як раніше виявило "Слідство.Інфо", попри публічні заперечення, Олександр Бабіков усе ж представляв інтереси Януковича в суді. Редакція отримала аудіозаписи із засідань, а також проаналізувала документи, які підтверджують те, що він був адвокатом президента-втікача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про узурпацію влади Януковичем безпосередньо контролює колишній адвокат Бабіков, призначений нещодавно заступником голови ДБР, - Закревська. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, що Олександр Бабіков став заступником директорки Держбюро наприкінці січня 2020 року. Обрали його на спеціальному конкурсі, про який оголосили торік, 29 грудня. Тому претенденти мали лише два робочі дні на подання документів.

Невдовзі після призначення народна депутатка Олександра Устінова заявила, що Бабіков міг знати, що отримає посаду в ДБР, оскільки припинив адвокатську діяльність за день до оголошення відомством конкурсу. А журналісти Bihus.Info повідомляли, що цього ж дня Бабіков з’явився у Державному бюро розслідувань, де Ірина Венедіктова представила його колегам як свого заступника.

Нещодавно у ДБР офіційно заявляли, що адвокатська діяльність Бабікова не становитиме конфлікту інтересів під час роботи в бюро. Утім "Слідство.Інфо" дізналося, що в момент приходу Бабікова на керівну посаду слідчі ДБР почали витребовувати в "прокурорів Майдану" матеріали провадження щодо нападу на Януковича.

Також дивіться: Вимагаємо від Венедіктової прийти в Раду і пояснити причину призначення адвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР, - Герасимов. ВIДЕО

Одна з представниць "Голосу" - народна депутатка Олександра Устінова підтвердила "Слідству.Інфо", що зверталася із заявою до НАЗК щодо Бабікова. Утім, поки що відповіді нацагентства не отримала.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180634
 
 
 Топ коментарі
 
А у них что вроде коллективного удовлетворения. Везде якобы идёт работа и якобы друг друга сажают. Противно уже на все эти еврейские игрища смотреть.
НАПК начало проверку первого замглавы ГБР Бабикова, защищавшего беглого экс-президента Януковича, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 915
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Друг друга слушают, друг друга проверяют. Когда уже этот цирк закончится.
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Друг друга слушают, друг друга проверяют. Когда уже этот цирк закончится.
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А у них что вроде коллективного удовлетворения. Везде якобы идёт работа и якобы друг друга сажают. Противно уже на все эти еврейские игрища смотреть.
НАПК начало проверку первого замглавы ГБР Бабикова, защищавшего беглого экс-президента Януковича, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 915
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НАДО ЕЩЕ ЭТУ БАБУ,похожую на ШВОНДЕРА,которая керует ГБР,послать мыть полы в сортире
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начало/всё у нас спереди, надейся и жди, украинец.
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Да ято там проверять - кристально чистый человек. Можете даже не сомневаться!
Всё нажито непосильным трудом.
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Москальские гниды в Украине активно продвигают теорию заговора.Удобно обездвижить и помочь плешфюреру свалить президента,чтобы поставить удобную москальской орде марионетку.
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НАДО ЕЩЕ ЭТУ БАБУ,похожую на ШВОНДЕРА,которая керует ГБР,послать мыть полы в сортире
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зря потратят время, Грымчак до сих пор на свободе, а они новый спектакль затевают
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А що там перевіряти? Візьміть справи в судах проти Якиковоща і там ордер на захисника Бібікова. Що там ще потрібно? Заберіть його з ДБР, пока він не розвалив всі справи. Це ж потрібно було додуматись його туди всунути, пройти процедури у вихідні і без конкурсу!
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Т.е. назначать защищавших педофилов, насильников или убийц - можно!
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