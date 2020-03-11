 НАЗК почало перевірку першого заступника голови ДБР Бабікова, який захищав експрезидента-втікача Януковича, - "Слідство.інфо"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Слідство.Інфо".

Як зазначає видання, цю ж інформацію підтвердили джерела в НАЗК. Як повідомили журналістам, підставою для перевірки стала заява народних депутатів від "Голосу".

Відповідно до закону "Про запобігання корупції", Нацагентство має перевірити, чи не вплине на об’єктивність та неупередженість розслідувань ДБР щодо Януковича той факт, що Бабіков був захисником президента-втікача. Адже, як відомо, у бюро нині передали провадження щодо злочинів у період Революції Гідності.

Як раніше виявило "Слідство.Інфо", попри публічні заперечення, Олександр Бабіков усе ж представляв інтереси Януковича в суді. Редакція отримала аудіозаписи із засідань, а також проаналізувала документи, які підтверджують те, що він був адвокатом президента-втікача.

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Нагадаємо, що Олександр Бабіков став заступником директорки Держбюро наприкінці січня 2020 року. Обрали його на спеціальному конкурсі, про який оголосили торік, 29 грудня. Тому претенденти мали лише два робочі дні на подання документів.

Невдовзі після призначення народна депутатка Олександра Устінова заявила, що Бабіков міг знати, що отримає посаду в ДБР, оскільки припинив адвокатську діяльність за день до оголошення відомством конкурсу. А журналісти Bihus.Info повідомляли, що цього ж дня Бабіков з’явився у Державному бюро розслідувань, де Ірина Венедіктова представила його колегам як свого заступника.

Нещодавно у ДБР офіційно заявляли, що адвокатська діяльність Бабікова не становитиме конфлікту інтересів під час роботи в бюро. Утім "Слідство.Інфо" дізналося, що в момент приходу Бабікова на керівну посаду слідчі ДБР почали витребовувати в "прокурорів Майдану" матеріали провадження щодо нападу на Януковича.

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Одна з представниць "Голосу" - народна депутатка Олександра Устінова підтвердила "Слідству.Інфо", що зверталася із заявою до НАЗК щодо Бабікова. Утім, поки що відповіді нацагентства не отримала.