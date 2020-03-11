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Все про:Кабмін (3891) карантин (110) Сюмар (175) COVID-19 (646)

 Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар повідомила, що Кабінет міністрів вирішив по всій країні ввести карантин у навчальних закладах і заборонив проведення всіх масових заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Facebook.

"Карантин ввели. Від завтра на три тижні. До 3 квітня", - написала Сюмар.

За словами Сюмар, карантин передбачає:

  • закриття навчальних закладів;
  • заборону масових зібрань понад 200 осіб. Це стосується і спортивних заходів (які можуть без глядачів відбуватися), і культурних заходів. Засідання Верховної Ради лишили;
  • закриття авіасполучення з деякими країнами.

Нардепка додала, що також буде закрито більшу частину КПП.

"З 219 лишиться 49. Прем’єр каже, що там обладнані місця для карантину", - пише Сюмар.

Крім того, уряд виділив також 100 млн гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту в приватних внутрішніх компаній.

"На наше питання про наявність масок міністр охорони здоров’я сказав, що є в наявності 15 млн штук. Лишилося зрозуміти де вони є", - зазначила Сюмар

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не приховуємо випадків зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180633
 
 
 Топ коментарі
 
Да насрать на ваш карантин. Вы военное положение на дамбасе и в крыму за 6 лет не ввели а здесь какой то грипп
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Шо и кормильцев с лугандона закроют ?????????
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Кстати по этому указу и продажа земли откладывается, ведь в Раде больше 200 рыл сидит.
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Та ти тут ще зрання. Не бреши! Хоча, кому це я кажу? Ви, зебіли - суціль брехуни.
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Давай пруф на любое моё утреннее сообщение, педиотик. До той поры-трепло тут именно ты.
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Він стверджує що ти зебіл , якщо це так ,то тобі співчуття.
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А с каких пор мнение порохоскота меня волнует вообще?
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14 марта в День Добровольца формируем отдельные колонны по 200 человек,


но много ! Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 6972
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Цікаво. Єдиний підтверджений випадок коронавірусу - в Чернівцях, а карантин починають з Києва.

Звісно, це не тому, що 14 березня Марш до дня добровольця. Просто так співпало. І каток під ОП теж був співпадінням. І день жалоби в день запланованої акції теж просто співпав.
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Да насрать на ваш карантин. Вы военное положение на дамбасе и в крыму за 6 лет не ввели а здесь какой то грипп
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Згадай який тут кіпіш піднявся коли був введений військовий стан в прифронтових областях.
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Насколько я помню Петя ввел военное положение в Херсонской, Одесской, Николаевской областях только не на прифронтовых зонах. А знаешь почему в етих областя ввел а не в луганской и донецкой? Чтобы шугануть украинцев, показав им что военные стан ето плохо, а не боевиков
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Не свисти. В Запорізькій області був введений військовий стан, а вона граничить з ДЬІРОЮ.
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Я же и говорю что военный стан был введет везде кроме тех областей граничащих с территорией РФ. Все делалось не для необходимости обороны а для наказания недовольных пассивностью гавнокомандующим, украинцев. Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 9302
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ВС був введений в областях які межують з ОРДЛО і у яких є вихід до моря.
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Мовою фактів: Закон про Оборону України у 2014 парашенком не виконався.
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Тоесть высадка росийского тихоокеанского флота в Одессе была была более вероятной чем танковая атака росийских войск на Харьковсковщине, Сумщине и Черниговщине? Да и Запорожская область разве межует с ОРДЛО? По мойму между Запорожской областью и ОРДЛО расстояние больше чем от Киева до росийской границы
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А Чорноморського флоту для тебе не існує?
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И что корабли вылезут на берег и пойдут в атаку? И вот не пойму, через месяц Петя снял военное положение даже с ОРДЛО. Тоесть он тоже увидел у путена в глазах мир и решил что угрозы больше нет? хотя не помню чтобы там прекращались бои
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Добре що не досиділися до краю. Щось в лісі здохло.
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Цирковая программа, объявлено начало шоу программы " Мы тоже что-то делаем"!

Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 5479
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Вот интересно где они цифры берут по сколько можно собиратся, у этих до 200 безопасно а в рашке вообще до 5000.
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Кстати по этому указу и продажа земли откладывается, ведь в Раде больше 200 рыл сидит.
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зібрання в ВР належать до "державної ваги", на них заборона не розповсюджується.
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запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить), и культурных мероприятий. Заседание Верховной Рады оставили.
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Тобто верховну раду теж закриють, там все одно менше як 200 голосів нічого обрати не можуть. Тобто не буде кворуму.
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а яка відповідальнісь за порушення цієї постанови?
Ну так питаю, бо попереду прийняття сумнозвісного закону про ринок землі, а люди 100% будуть протетсувати.
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Вчені Тернопільського інституту вірусології підтвердили, що коронавірус майже не вражає українців... із жалості... чисто по людськи
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Часник і сало наше всьо, вірус іх боїться. Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий, - нардеп Сюмар - Цензор.НЕТ 2896
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Отой кетчуп то, не по нашому. Має бути хрін.
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І де чарка з перцем? Взагалі, якісь халдєї ікебану робили.
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Я так зрозумів що, це "городская" лайт версія.
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Їх вже і так вразив зелений вірус, що ще може бути гірше.
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14 марта выносим зебилов группами по 200 рыл- не более.
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на скотомогильники вродь не распространяется.... Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 7249
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Мать вашу, самоизолируйтесь от лугандонии, наконец! Эти "турЫсты" запросто могут завести нам "братскую гуманитарку" в виде COVID-19. Используйте природный шанс уберечься погранцам, нашим военным и простым гражданам из группы риска от заразы!!!
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зачем
если не одного зараженного нет
если про 200 человек

то логично будет метрополитен закрыть нах
это же просто турборассадник вируса если шо
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В тролейбусі 184 місць по паспорту, скільки туди набивається в час пік?
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Школи закрили... а метро???
Цей ваш карантин як холостий постріл... шум є та толку не має...
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А яе же Паска - світлий празник? Ісус Йосипович іде лісом!
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Ні пропустив як раз верховна рада працюватиме , треба закони просувати час то збігає, а це так проти дія масовим протестам...
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Странно что щакрывают почти на месяц все учебные заведения. Складывается чуство, что нам не договаривают что то. Если нет у нас эпидемии, зачем закрывать ВСЕ по всей стране.
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Щоб народ не бунтував. До речі, вчителі можуть тепер вийти групами по 200 чоловік.
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ВООЗ та ООН можуть ввести санкції за бездіяльнясть, ото шустрять шо попало.
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Кстати, в рамках карантина ничего не говорят о детских дошкольных учреждениях. Ведь нет четких утверждений, что дошколята не могут заразиться коронавирусом.
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ой нічого страшного, оно вже скоро весняні канікули у діточок, ну трошке не довчились...
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Ни одного заболевшего и карантин, ясно, понятно
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А порохоботу всегда все понятно.
Если вдруг завтра (не хотелось бы) ситуация ухудшится, этот же порохобот будет орать с пеной у рта - почему вчера не ввели карантин????!!!!!
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Погіршиться і не "вдруг", а цілком очікувано. До речі, а що там Богуцька на тему вірусу зараз каже?
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_Плевать вообще что та амёба скажет! Важно лишь что в действительности происходит да как самому уцелеть и близких уберечь. Амёба не важна!
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при Порохе такого не было во время военного положения
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На военное положение Пороха - все ложили большой болт!
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І порох клоун і зеленський всі вони одним миром.. і не потрібно їх ідеалізувати і шукати хто кращий обидва нікакіє хреновезні і думають за свої кармани, але короновірусу похрег кармани і статки.
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А йому є чим? Воно працює в межах сценарію, ні якої відсєбятіни!
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В первую очередь с Россией нужно любое пасажирское сообщение запретить... Европа хотябы пытается локализовать вспышки Короновируса, принимает меры, ведет приблизительную статистику заболевших...
В России больше миллиона китайских нелегалов, при низком уровне медицины и лживой статистике (что скажет власть такие проценты и нарисуют)... никто толком не знает, что происходит с короновирусом там... особенно Хабаровск, Владивосток, Омск, Томск, Барнаул, Иркутск и др.приграничные с Китаем регионы...
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А что 200 человек не смогут заразиться а потому разнести заразу по всей стране? Или все делается не для того что мы думаем. Меня опять терзают смутные сомненья по поводу таких решений. Кабмин выбирали при антитеррористических учениях СБУ и МВС в Киеве. Теперь конституцию собираются менять и вводят запрет на массовые собрания. Опять совпадение? Не думаю Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 88
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А самі в той час збираються у ВР в значно більшій кількості!
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Їм треба землю продати швидше, а гумус не дає. Ось і весь секрет.
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До речі, а по скільки можна збиратися мусорам на карантині?
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Это примитивное самопиарное, и исключительно политическое, действо неадекватной власти. А как они собираются "бороться" с поездками людей в метро, электричках, переполненных троллейбусах, автобусах и забитых маршрутках? Именно там самый близкий контакт между людьми и основная среда для передачи любых инфекций.
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Порошенко и его... используют по полной любой повод что-бы... облаять. Это как в патриархальной семье старики не желают уступать молодым… Это как у злой свекрови, изводить невестку всеми, накопленными тысячелетиями приемами поддержания вражды. И эта деятельность становится целью жизни. .... Однажды из отечественной проституцированной журналистики началась движуха в политику, и Герман, и Ира Геращенко, и Черновол, и.... и вот Сюмар. И тут случился облом: мальчики и девочки некоторое время оставались переходящими знаменами... А потом случился облом - их не взяли. И они злобствуют... каждый божий день демонстрируют свою...
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В соседней с Китаем Южной Корее, и даже через море Японии, вспышка есть...даже отменили там все футбольные матчи, олимпиада под угрозой... А про Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Омск, Томск ничего не слышно....
Хотя почти все омские праститутки работают сейчас в Китае, сотни тысяч китайских нелегалов на рынках этих городов, секретными тропами шастают туда сюда через неконтролируемую границу...
Уже давно нужно было запрещать все поезда на Москву, как и любое пасажирское сообщение с Россией!!!!
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Все больные теперь будут больше гулять: весна всё таки никакого толку от такого карантина
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чё то быстро поумнели в кабмине. мост
а что с аппаратами искусственной вентиляции легких в больницах?
да и странно как то это выглядит.
пол европы вирусом заражены. а у нас один два случая.
притом что нет ни медицины ни средств защиты как в европе или китае.
значить что то не договаривают.
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Уж не ПЕРЕД ЗАХВАТОМ ЛИ ЗЕМЛИ ЭТО, чтобы не протестовали!? В метро-то и общественном транспорте едут все гуртом....

А так я конечно за, но подозрительно это, рынок хотят протянуть.
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Там ще й приватизація Украоборонпрома та Держкосмоса.
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А наши придурки не забыли указать какая ответственность за нарушение карантинного режима? Я в тексте не нашел такового.
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Все залежить від місця порушення, якщо біля ВРУ то, це вже зрада і вірусна атака на депутатів.
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Именно так, а вот все поездки в переполненном городском транспорте животворны.
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