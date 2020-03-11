 Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Facebook.
"Карантин ввели. Від завтра на три тижні. До 3 квітня", - написала Сюмар.
За словами Сюмар, карантин передбачає:
- закриття навчальних закладів;
- заборону масових зібрань понад 200 осіб. Це стосується і спортивних заходів (які можуть без глядачів відбуватися), і культурних заходів. Засідання Верховної Ради лишили;
- закриття авіасполучення з деякими країнами.
Нардепка додала, що також буде закрито більшу частину КПП.
"З 219 лишиться 49. Прем’єр каже, що там обладнані місця для карантину", - пише Сюмар.
Крім того, уряд виділив також 100 млн гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту в приватних внутрішніх компаній.
"На наше питання про наявність масок міністр охорони здоров’я сказав, що є в наявності 15 млн штук. Лишилося зрозуміти де вони є", - зазначила Сюмар
но много !
Звісно, це не тому, що 14 березня Марш до дня добровольця. Просто так співпало. І каток під ОП теж був співпадінням. І день жалоби в день запланованої акції теж просто співпав.
Ну так питаю, бо попереду прийняття сумнозвісного закону про ринок землі, а люди 100% будуть протетсувати.
если не одного зараженного нет
если про 200 человек
то логично будет метрополитен закрыть нах
это же просто турборассадник вируса если шо
Цей ваш карантин як холостий постріл... шум є та толку не має...
Если вдруг завтра (не хотелось бы) ситуация ухудшится, этот же порохобот будет орать с пеной у рта - почему вчера не ввели карантин????!!!!!
В России больше миллиона китайских нелегалов, при низком уровне медицины и лживой статистике (что скажет власть такие проценты и нарисуют)... никто толком не знает, что происходит с короновирусом там... особенно Хабаровск, Владивосток, Омск, Томск, Барнаул, Иркутск и др.приграничные с Китаем регионы...
)
Хотя почти все омские праститутки работают сейчас в Китае, сотни тысяч китайских нелегалов на рынках этих городов, секретными тропами шастают туда сюда через неконтролируемую границу...
Уже давно нужно было запрещать все поезда на Москву, как и любое пасажирское сообщение с Россией!!!!
а что с аппаратами искусственной вентиляции легких в больницах?
да и странно как то это выглядит.
пол европы вирусом заражены. а у нас один два случая.
притом что нет ни медицины ни средств защиты как в европе или китае.
значить что то не договаривают.
А так я конечно за, но подозрительно это, рынок хотят протянуть.