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Все про:Чернівці (154) ЦГЗ (41) COVID-19 (646)

 У Чернівцях не підтвердилися дві підозри на коронавірус: результати аналізів ще трьох людей поки не готові

Результати тестів на коронавірус SARS-CoV-2 у двох жителів Чернівців, які госпіталізовані в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, виявилися негативними.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Ідеться про чоловіків, що потрапили до лікарні 7 та 9 березня. Вони мали ознаки інфекційного захворювання та повернулися з країн, де зафіксовано випадки COVID-19.

"Водночас на результати аналізів іще 3 буковинців із підозрою на коронавірус, яких госпіталізували 10 березня, медики поки що чекають", - йдеться в повідомленні.

Станом на 11 березня Центр громадського здоров'я України отримав 43 підозри про захворювання COVID-19, з яких одна була підтверджена (3 березня). Ще один зразок на стадії дослідження. 41 зразок отримав негативний результат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдові зареєстровано три випадки зараження коронавірусом, ще 22 людини госпіталізовано з підозрою

У Чернівцях не підтвердилися дві підозри на коронавірус: результати аналізів ще трьох людей поки не готові 01
У Чернівцях не підтвердилися дві підозри на коронавірус: результати аналізів ще трьох людей поки не готові 02
У Чернівцях не підтвердилися дві підозри на коронавірус: результати аналізів ще трьох людей поки не готові 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180632
 
 
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