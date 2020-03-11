 З 12 березня в Києві обмежується освітній процес і проведення всіх масових заходів, - Кличко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень. Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити мешканців міста", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес у закладах загальної та вищої освіти. У дитячих садочках. У мистецьких, спортивних школах та інших.
"Також обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах", - додав Кличко.
Чистой воды совпадение.
Это ж как выгодно!
Некоторые френды, друзья и коллеги говорят мне, что я мол засеиваю страх и панику. Вот что я вам скажу: паника, конечно, лишняя, но вот чтобы люди боялись - нужно. Это критически важно.
И я объясню почему (с реальным примером). Отнеситесь к этому серьезно.
Когда люди боятся - они забиваются по домам и сокращают контакты с другими людьми. Тем самым сокращая transmission rate (сколько новых людей заражается от каждого больного). Распространение вируса - экспоненциальная функция. И transmission rate - ее степень. И фокус в том, что даже небольшое изменение степени приводит к огромной разнице со временем.
Так, к примеру при старте с 21 тысячи, разница всего в 0.1, между степенями 1.15 и 1.05 на 61 цикле (днях) приводит к разнице между 1 миллионом и 400 тысячами.
Снижение transmission rate - главная задача по контролю над эпидемией. Это снижает общее итоговое число заболевших, это растягивает эпидемию во времени давая больше времени на поиск вакцины и, главное, снижая нагрузку на систему здравоохранения - в итоге снижая летальность, потому что больше людей смогут получить врачебную помощь (т.к. емкость любой системы здравоохранения очень ограничена и она не может помочь всем в один момент времени).
Поэтому да, люди должны бояться. Вы должны бояться. Не паниковать, но отчетливо понимать что это очень опасно. Все должны очковать и забиваться по углам, сокращать контакты с людьми и внешним миром, переходить на удаленку и т.д. и т.п. Или, как минимум, быть готовыми к этому. Это спасет много жизней.
А теперь к реальному примеру: Италия.
Вчера там объявили всю страну карантинной зоной. Там катастрофа. Летальность выше чем в Китае в худший период, скорость распространения тоже выше чем в Китае - рост в 10 раз за 10 дней (!), при гораздо меньшем числе и плотности населения. Умирает много людей каждый день и с каждым днем все больше - с той же скоростью в 10 раз больше каждые 10 дней. Линия на логарифмическом графике почти идеально прямая.
Эффективно остановить распространение уже невозможно. Уже не хватает средств интенсивной терапии, уже приходится решать кому жить а кому умереть, предоставляя интенсивную терапию только тем, у кого больше шансов выжить.
Знаете почему? Потому что они не боялись.
Потому что они забили. Они просрали первичные карантинные мероприятия, информационную кампанию. Знакомая встречала итальянцев уже даже после того, как началось - даже тогда они говорили мол «да что там, подумаешь». Вот результат.
Если говорить про конкретные факторы такой ужасной ситуации в Италии, то они следующие:
1. Очень старая популяция (как у нас), а именно старики умирают больше всего
2. Они распи...дяи и по...уисты (как у нас). По словам местных молодые в массе забили хер на все меры безопасности и рекомендации, что привело к очень сильному распространению заболевания.
У Украины с Италией демографически и ментально много общего. Что у нас не общее - так это то, что Италия, по ВОЗу - первая в Европе по уровню медицинского обслуживания. И их система здравоохранения уже сколлапсировала. А на каком месте мы? На котором с конца? Сколько у нас на всю страну коек интенсивной терапии? Сколько аппаратов искусственной вентиляции легких?
Если бахнет у нас - будет еще хуже, чем там.
Нам очень повезло с тем, что мы никому особо не нужны, сюда мало приезжает туристов и нет нелегальных мигрантов. Поэтому до сих пор не бахнуло. Это дает нам запас временни на подготовку. И, хоть у нас МОЗ полон *********, но даже там вроде опомнились и, судя по новостям, начали с кабмином принимать какие-то превентивные меры по контролю. Протоколы анализов, дезинфекция ОТ, ограничения на массовые мероприятия (правда хз как это будет контролироваться) и т.п.
Пока у нас не бахнуло. И чем более превентивные меры будут предприниматься, чем больше люди будут готовы и чем более заранее изменят поведение, запасутся и т.п. - тем легче это все пройдет для нас.
А для этого - да, нужно чтобы люди боялись.
Может и вообще пронесет. Да, мы, за счет задержки, можем выехать на «коллективной защите» соседних стран, вроде того как защищены антипрививочники в условиях коллективного иммунитета. Но надеяться на это не стоит.
Владимир Корнилов