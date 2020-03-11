EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Карантин в Україні Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  4513  3
Матеріали за темою:
Все про:Єврокомісія (324) Євросоюз (2839) COVID-19 (646)

 Євросоюз визначив 4 основні напрями боротьби з COVID-19

Лідери ЄС сформулювали основні напрями боротьби з коронавірусом і його наслідками. Через спалах вірусу обговорення довелося проводити по відеозв'язку.

Про це за підсумками спілкування з главами держав і урядів ЄС заявив Президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської Ради.

Перший напрям стосується обмеження в поширенні вірусу. Лідери ЄС зазначили, що обмеження не повинні мати наслідки для європейського суспільства в цілому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторія ЦГЗ досліджує один зразок на COVID-19, ще в 41 коронавірус не підтвердили

Другий напрям протидії вірусу - забезпечення країн-членів необхідним медичним обладнанням. Єврокомісія має намір закупити засоби особистого захисту - маски і респіратори.

Третій напрям, який визначили лідери ЄС - розробка вакцин. Єврокомісія вже мобілізувала з цією метою 140 млн євро і відібрала 17 ключових проєктів у цій сфері.

Нарешті, четвертий напрям - подолання соціально-економічних наслідків, які може спричинити поширення вірусу.

Результати дій за 4 цими напрямами Європейська рада розгляне на саміті в Брюсселі 26-27 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180629
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Еврокомиссия намерена закупить средства личной защиты - маски и респираторыИсточник: https://censor.net.ua/n3180629

Забавно написано, нарочно и не скажешь
 показати весь коментар
 
***********. Надо было авиасообщение закрывать с Китаем наследующий день после информации о вирусе. И всех китаез, кто заехал в последний месяц - на карантин.
 показати весь коментар
 
 
100%. Але ВОЗ чомусь ще закидали камінням.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору