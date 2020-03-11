 Євросоюз визначив 4 основні напрями боротьби з COVID-19

Про це за підсумками спілкування з главами держав і урядів ЄС заявив Президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської Ради.

Перший напрям стосується обмеження в поширенні вірусу. Лідери ЄС зазначили, що обмеження не повинні мати наслідки для європейського суспільства в цілому.

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Другий напрям протидії вірусу - забезпечення країн-членів необхідним медичним обладнанням. Єврокомісія має намір закупити засоби особистого захисту - маски і респіратори.

Третій напрям, який визначили лідери ЄС - розробка вакцин. Єврокомісія вже мобілізувала з цією метою 140 млн євро і відібрала 17 ключових проєктів у цій сфері.

Нарешті, четвертий напрям - подолання соціально-економічних наслідків, які може спричинити поширення вірусу.

Результати дій за 4 цими напрямами Європейська рада розгляне на саміті в Брюсселі 26-27 березня.