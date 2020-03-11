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Все про:вірус (377) дослідження (51) ЦГЗ (41) COVID-19 (646)

 Лабораторія ЦГЗ досліджує один зразок на COVID-19, ще в 41 коронавірус не підтвердили

У лабораторії Центру громадського здоров'я України один зразок перебуває на перевірці на новий коронавірус, ще 41 зразок вже перевірили, результат - негативний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦОЗ в Facebook.

"Станом на 11 березня Центр громадського здоров'я України отримав 43 підозри про захворювання COVID-19, з яких 1 був підтверджений (3 березня). 1 зразок на стадії дослідження. 41 зразок отримав негативний результат", - сказано в повідомленні.

Лабораторія ЦГЗ досліджує один зразок на COVID-19, ще в 41 коронавірус не підтвердили 01

Інфографіка: ЦОЗ

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Разом з тим, в ЦГЗ нагадали, що звичайне миття рук запобігає зараженню не тільки новою коронавірусною інфекцією, але і іншими небезпечними захворюваннями. Мити руки слід 20 - 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні тільки люди з симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими.

У ЦГЗ також радять громадянам уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра; не торкатися до свого обличчя, в тому числі очей, носа і рота; термічно обробляти продукти; не їсти сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця; в разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Більше інформації про засоби індивідуального захисту для лікарів: https://phc.org.ua/.../zasobi-individualnogo-zakhistu-dlya-me...

Більше про захворювання COVID-19: https://phc.org.ua/.../inshi.../koronavirusna-infekciya-covid-19

Відповіді на типові запитання про хвороби: http://covid19.com.ua/...

Відповіді на типові запитання про тест-системі: https://www.facebook.com/.../a.35378278474.../1722424364548951/...

Лабораторія ЦГЗ досліджує один зразок на COVID-19, ще в 41 коронавірус не підтвердили 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180628
 
 
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Можно бы молитвой уничтожить вирус, ну тупые, зачем тянуть когда есть решение то?
Ах да, это "проверкаверы" Лаборатория ЦОЗ исследует один образец на COVID-19, еще в 41 коронавирус не подтвердили - Цензор.НЕТ 312
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Идите уже в жопу со своим вирусом Все мозги засрали Сегодня цензор минимум раз пять выкинет новостной понос про коронавирус Ни одного умершего в Украине нет Зато от обычного гриппа человек 20ть за месяц умерло и всем похер Туберкулёзные больницы закрывают и всем похер
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