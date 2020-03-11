 У Молдові зареєстровано три випадки зараження коронавірусом, ще 22 людини госпіталізовано з підозрою

Про це повідомила на брифінгу міністр охорони здоров'я, праці та соціального захисту Віоріка Думбревяну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У клінічній інфекційній лікарні імені Тома Чорбе госпіталізовано 14 осіб з підозрою на коронавірус, а в Муніципальній дитячій клінічній інфекційній лікарні - шість дітей і дві мами. Всі вони приїхали з-за кордону, переважно - з Італії. Ми вже закликали людей утриматися від закордонних поїздок, але не всі дотримуються обмеження. У нас є випадок, коли в розпал поширення вірусу в Італії, мама з трьома дітьми відправилася за покупками в Мілан. Зараз всі вони серед тих, у яких є підозра на коронавірус", - зауважила міністр.

За її словами, результати аналізів громадян, які перебувають в лікарнях під наглядом лікарів, будуть відомі в другій половині дня.

Також дивіться: З 12 березня в Києві обмежується освітній процес і проведення всіх масових заходів, - Кличко. ВIДЕО