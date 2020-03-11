 У Молдові зареєстровано три випадки зараження коронавірусом, ще 22 людини госпіталізовано з підозрою

Про це повідомила на брифінгу міністр охорони здоров'я, праці та соціального захисту Віоріка Думбревяну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У клінічній інфекційній лікарні імені Тома Чорбе госпіталізовано 14 осіб з підозрою на коронавірус, а в Муніципальній дитячій клінічній інфекційній лікарні - шість дітей і дві мами. Всі вони приїхали з-за кордону, переважно - з Італії. Ми вже закликали людей утриматися від закордонних поїздок, але не всі дотримуються обмеження. У нас є випадок, коли в розпал поширення вірусу в Італії, мама з трьома дітьми відправилася за покупками в Мілан. Зараз всі вони серед тих, у яких є підозра на коронавірус", - зауважила міністр.
За її словами, результати аналізів громадян, які перебувають в лікарнях під наглядом лікарів, будуть відомі в другій половині дня.
Это чем-то отличается от коронавируса по тяжести? Если нет, поче,у ВОЗ не бьётся в истерикепо поводу кори, а тут вдруг грозит мировым катаклизмом, и что "все непременно заразятся" ?
Корь поражает около 20 миллионов человек ежегодно, в основнм в развивающихся регионах Африки и Азии. Несмотря на то что она рассматривается как детское заболевание, заболеть может человек в любом возрасте. Это одно из основных заболеваний ведущих к смерти,из числа тех против которых существует вакцина. В 1980 году, от кори умерли 2,6 миллиона человек; в 1990 умерли 545000; к 2014 году глобальная программа вакцинации снизила количество смертей до 73000. Несмотря на эти тенденции, распространение инфекции в 2017-2019 гг. увеличилось,ввиду снижения иммунизации. Риск смерти среди инфицированных составляет 0,2%, но может возрасти до 10% из-за недостаточного питания. Большинство тех кто умирает от инфекции - дети в возрасте до 5 лет.
Несмотря на мировую программу вакцинации, в год от кори умирают более 70 тысяч человек.
Несмотра на вакцинацию, умирают 0,2% заболевших.
Смертность от коронавируса - против которого нет вакцины - около 2%. То есть по всем параметрам, корь намного опаснее, и распространяется гораздо активнее: один больной корью заражает, кстати, до 25 человек, где-то в десять раз больше чем один больной коронавирусом.
Никаких истерик ВОЗ по поводу кори не закатывает; а здесь их прямо как прорвало.