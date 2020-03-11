 Апеляційний суд підтримав закриття справи про "диктаторські закони"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на INSIDER.
Обвинуваченими у цій справі були колишні депутати Олександр Єфремов, Сергій Гордієнко та Олександр Стоян. 16 грудня минулого року Печерський суд Києва закрив справу, пославшись на закон про декриміналізацію злочинів часів Майдану.
Прокуратура подала апеляцію з проханням повернути справу до Печерського суду.
Адвокати обвинувачених зі свого боку стверджували, що в цій справі немає постраждалих і збитку, якого своїми діями завдали фігуранти. Один з обвинувачених Єфремов звернувся до суду з питанням: "А хто взагалі сказав, що ці закони - диктаторські? Проводилась якась експертиза, визначалося, наскільки вони диктаторські? Я даю голову на відсіч, що в інших європейських країнах є такі ж норми в законодавстві".
У підсумку колегія суддів Апеляційного суду на чолі з Оксаною Рудніченко відмовила в задоволенні клопотання прокуратури. Тепер це рішення можна оскаржити тільки у Верховному Суді.
Нагадаємо, депутати "Партії регіонів" 16 січня 2014 року проголосували за низку законів, які обмежували права мітингувальників на мирні протести.
21 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухвалення "диктаторських законів" на початку 2014 року щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка. Екснардепи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
И в остальном все тоже хорошо....."
Почему рыги тише воды ниже травы были?
Почему люстрированных и бывших под следствием рыгов в Кабмин не брали?
Почему до 2019 года в АТО за одного нашего укладывали 10 кацапов?
Почему не сворачивали программы вооружения ВСУ?
Почему до 2019 года президент не ездил на тайные встречи с главой ФСБ?
Я таких вопросов могу еще много тебе задать. Но тебя ж жизнь ничему не учит. В следующем раунде будет опять "лишь бы не порох" и "хуже не будет".
Крім Портнова в Києві жило повно не просто ригів, а реальних сєпарів і їх рідні;
Було у владі повно тих, кого тупо відмазали від люстрації і Порошенко один з них;
Яких там 10 до одного, подивіться карти АТО, коли Порошенко прийшов до влади і коли пішов. Я вже мовчу про розгром блокади торгівлі на крові.
Ага, програми озброєння, ви про ті, які курував Свинарчук? Чи про купу тих безтолкових бронімобілей, чи польових медичних?
Чого не їздив? Бо сам казав що з ****** по телефону всі питання вирішує. До речі, Оман то, англійська вотчина, там МІ-6 на кожному кутку пачками, там купа англійських баз. Найкраще місце для таємних зустрічей.
Скажіть краще кого з високопосадових ригів осудили? Чому дали втекти Садовніку та решті?
Скоріше - показово, як за "жрать+ржать+срать" приходить жопа.
Интересно, вы , уроды, придете в чувство хотя бы в товарных вагонах, которые будут вас везти в сибирь на стройки вяликой рашки? Или будут кричать -товарищ сталин, ой зеленский, это чудовищная ошибка! По ходу нет, думать вам нечем. зеленая жижа в голове не может мыслить вообще.
Причому зачасту ще й тупа.