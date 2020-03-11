 Апеляційний суд підтримав закриття справи про "диктаторські закони"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на INSIDER.

Обвинуваченими у цій справі були колишні депутати Олександр Єфремов, Сергій Гордієнко та Олександр Стоян. 16 грудня минулого року Печерський суд Києва закрив справу, пославшись на закон про декриміналізацію злочинів часів Майдану.

Прокуратура подала апеляцію з проханням повернути справу до Печерського суду.

Адвокати обвинувачених зі свого боку стверджували, що в цій справі немає постраждалих і збитку, якого своїми діями завдали фігуранти. Один з обвинувачених Єфремов звернувся до суду з питанням: "А хто взагалі сказав, що ці закони - диктаторські? Проводилась якась експертиза, визначалося, наскільки вони диктаторські? Я даю голову на відсіч, що в інших європейських країнах є такі ж норми в законодавстві".

У підсумку колегія суддів Апеляційного суду на чолі з Оксаною Рудніченко відмовила в задоволенні клопотання прокуратури. Тепер це рішення можна оскаржити тільки у Верховному Суді.

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Нагадаємо, депутати "Партії регіонів" 16 січня 2014 року проголосували за низку законів, які обмежували права мітингувальників на мирні протести.

21 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухвалення "диктаторських законів" на початку 2014 року щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка. Екснардепи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.