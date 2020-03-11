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 Політика України, Суспільство
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Все про:диктатура (44) Єфремов (319) закон (863) Стоян (23) злочини проти Майдану (108)

 Апеляційний суд підтримав закриття справи про "диктаторські закони"

5 березня 2020 року Апеляційний суд Києва не задовольнив клопотання прокуратури, яка оскаржувала закриття справи про так звані диктаторські закони, ухвалені 16 січня 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на INSIDER.

Обвинуваченими у цій справі були колишні депутати Олександр Єфремов, Сергій Гордієнко та Олександр Стоян. 16 грудня минулого року Печерський суд Києва закрив справу, пославшись на закон про декриміналізацію злочинів часів Майдану.

Прокуратура подала апеляцію з проханням повернути справу до Печерського суду.

Адвокати обвинувачених зі свого боку стверджували, що в цій справі немає постраждалих і збитку, якого своїми діями завдали фігуранти. Один з обвинувачених Єфремов звернувся до суду з питанням: "А хто взагалі сказав, що ці закони - диктаторські? Проводилась якась експертиза, визначалося, наскільки вони диктаторські? Я даю голову на відсіч, що в інших європейських країнах є такі ж норми в законодавстві".

У підсумку колегія суддів Апеляційного суду на чолі з Оксаною Рудніченко відмовила в задоволенні клопотання прокуратури. Тепер це рішення можна оскаржити тільки у Верховному Суді.

Також дивіться: "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році. ВIДЕО

Нагадаємо, депутати "Партії регіонів" 16 січня 2014 року проголосували за низку законів, які обмежували права мітингувальників на мирні протести.

21 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухвалення "диктаторських законів" на початку 2014 року щодо Єфремова, Стояна та Гордієнка. Екснардепи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180626
 
 
 Топ коментарі
 
кацапский реванш идет полным ходом. Вот уже мертвечук в открытую поехал в мАскву в госдуру получать инструкции по уничтожению Украины. Выздобулы, проклятые зеленожопые.
Интересно, вы , уроды, придете в чувство хотя бы в товарных вагонах, которые будут вас везти в сибирь на стройки вяликой рашки? Или будут кричать -товарищ сталин, ой зеленский, это чудовищная ошибка! По ходу нет, думать вам нечем. зеленая жижа в голове не может мыслить вообще.
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ЗЕленый антимайдан на марше.
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вже навіть не смішно.
Скоріше - показово, як за "жрать+ржать+срать" приходить жопа.
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Ріалі? Прям в Європі є закон про те, що не можна їхати колонами по 5 машин?
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Отсєчіть голову Єфрємову. Вона йому не потрібна.
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"Все по ЗЕльоному, маркиза,
И в остальном все тоже хорошо....." Апелляционный суд поддержал закрытие дела о "диктаторских законах" - Цензор.НЕТ 6232
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Завдяки величним рехвормам шоколадного
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А 5 лет до этого почему так хорошо у них не складывалось?
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Жартуєте? Та у них всі ці роки маслом з ікрою мазалося. Жодного не осудили. Порошенко зробив те саме що й за часів Ющенко- повернув усіх у владу.
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Я спрашиваю, почему деятельности Портнова в Украине не было?
Почему рыги тише воды ниже травы были?
Почему люстрированных и бывших под следствием рыгов в Кабмин не брали?
Почему до 2019 года в АТО за одного нашего укладывали 10 кацапов?
Почему не сворачивали программы вооружения ВСУ?
Почему до 2019 года президент не ездил на тайные встречи с главой ФСБ?

Я таких вопросов могу еще много тебе задать. Но тебя ж жизнь ничему не учит. В следующем раунде будет опять "лишь бы не порох" и "хуже не будет".
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Все що ви написали не більш ніж рекламні гасла.
Крім Портнова в Києві жило повно не просто ригів, а реальних сєпарів і їх рідні;
Було у владі повно тих, кого тупо відмазали від люстрації і Порошенко один з них;
Яких там 10 до одного, подивіться карти АТО, коли Порошенко прийшов до влади і коли пішов. Я вже мовчу про розгром блокади торгівлі на крові.
Ага, програми озброєння, ви про ті, які курував Свинарчук? Чи про купу тих безтолкових бронімобілей, чи польових медичних?
Чого не їздив? Бо сам казав що з ****** по телефону всі питання вирішує. До речі, Оман то, англійська вотчина, там МІ-6 на кожному кутку пачками, там купа англійських баз. Найкраще місце для таємних зустрічей.
Скажіть краще кого з високопосадових ригів осудили? Чому дали втекти Садовніку та решті?
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вже навіть не смішно.
Скоріше - показово, як за "жрать+ржать+срать" приходить жопа.
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кацапский реванш идет полным ходом. Вот уже мертвечук в открытую поехал в мАскву в госдуру получать инструкции по уничтожению Украины. Выздобулы, проклятые зеленожопые.
Интересно, вы , уроды, придете в чувство хотя бы в товарных вагонах, которые будут вас везти в сибирь на стройки вяликой рашки? Или будут кричать -товарищ сталин, ой зеленский, это чудовищная ошибка! По ходу нет, думать вам нечем. зеленая жижа в голове не может мыслить вообще.
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А ти чого гівномісе за діючого міністра в уряді януковича голосував? Ти ж особисто привів до влади баригу, того, хто створив партію регіонів. Чого ти верещав разом із іншими проплаченими януковичем та олігархами : "Юля - фарофка"? Тепер пожирай плоди своєї тупості
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Тобі вже застовбили місце в товарному вагоні.
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Кацап, ты дурак? Хотя чего я спрашиваю, кацап и дурак - синонимы. Вот лучше скажи, с чего ты взял что и мы такие же идиоты как ты?
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Прости Господи!, але думаю Чечетов на тім світі вже не раз пожалкував про свій "невчасний політ". ((( І Віктарфьодарич вже мабуть мастить лижі до України.
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А що ви хотіли від клану продажних судей, які завжди обслуговують владу, яка за це дає їм можливість заробляти на незаконних рішеннях? Жодна реформа не має значення поки в країні не проведена судова реформа та існують продажні суди.
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в Украине судом называют выгребную яму ....
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судьи должны быть выборными на 4-5 лет, их должны выбирать люди, как было раньше, это будет лучший залог справедливых решений. Каждый из них будет оглядываться на мнение людей, чтобы иметь репутацию и быть выбраным еще раз.
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Коли це судей у нас вибирали? Вони завжди були такі.
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А я вам завжди писав що, доки не сформуєте свої справжні партії то, правити будуть ось такі чиновники. Це, не фантазія, так працює демократія. Якщо ж, народ не хоче правити то, завжди правлять пройдисвіти від його імені.
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Так звані "судді" у нас - це антиукраїнська продажна падаль і мерзота.
Причому зачасту ще й тупа.
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