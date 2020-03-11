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 Політика України
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Все про:Зеленський (4750) Міноборони (3209) Таран Андрій (7)

 Зеленський представив нового главу Міноборони Тарана: "Це і моя відповідальність, і відповідальність начальника Генштабу". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський представив нового главу Міноборони України Андрія Тарана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для мене найважливіше, і це моя відповідальність, як ставиться саме армія до міністра оборони. Ми розуміємо, що міністром оборони відповідно до стандартів НАТО має бути цивільна людина. Але у нас йде війна і для мене дуже важливо, щоб армія поважала міністра оборони. Тому, це моя відповідальність", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, він проводив багато консультацій разом з начальником Генштабу.

"Тому я хочу сказати, що новий міністр оборони - це і моя відповідальність, і відповідальність начальника Генштабу", - підсумував президент.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаль затвердила на посаді кілька міністрів Кабінету міністрів України.

За призначення міністром оборони Андрія Тарана проголосували 258 народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180625
 
 
 Топ коментарі
 
А "старый министр" это чья ответственность?
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Рябошапка, Гончарук, и иже с ними - тоже были твоя ответственность.
Безответственный ты "наш".
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Безперечно. Підуть групою. Це більш важкий злочин. Відповідно і покарання важче.
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Безперечно. Підуть групою. Це більш важкий злочин. Відповідно і покарання важче.
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Этот министр был уволен из армии по подозрению в госизмене. Будет очень плохо, если Вова именно этим и занимается в последнее время. Это все может быть очень серьезно, если таких людей опять министрами делают. Янукович 2? Или Янукович Возвращается? Сиквел, так сказать.
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А ето разве молодой министр? Спросите его что такое беспилотник. Уверен что он будет пускать наших бойцов в атаку шеренгой с примкнутыми штыками и с криком УРА за Сталина
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Главком зневажає військових і волонтерів, особливо жінок - це комплекс особистої неповноцінності, за який українці мають відхаркувати кров"ю.
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Рябошапка, Гончарук, и иже с ними - тоже были твоя ответственность.
Безответственный ты "наш".
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нєнєнє!
Усі оплескі та овації - бобучці, а от до лайна він жодного відношення не має
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Був під державною зрадою, при став міністром оборони.
Це така хуцпа?
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Нет, это враги Украины ведут себя как и полагается врагам Украины.
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так пора снимать 3 погибших и 9 раненых а он молчал как и зе и хомчак(((((((( может они пересрали или немые?????????
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Ответственность у тебя какая-то сильно обрезаная !!!
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"Поэтому я хочу сказать, что новый министр обороны - это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба", - подытожил президент.

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Слова настоящего дол......а и болвана. Я в Ах....е.
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"То пострілюють "....Щоб йому всі сльози , горе , на сім поколінь відгукнулися...
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надо говорить не пасэ, а паче - главный посыл очередного дятла с вонючим шлейфом...
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Краще краватки рекламуй, "атветствений" ти наш....

Зеленский представил нового главу Минобороны Тарана: "Это и моя ответственность, и ответственность начальника Генштаба" - Цензор.НЕТ 9139
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Кандидатуру Тарана пролоббировал Ермак: министр обороны ему нужен для полного контроля над военно-политической ситуацией на Донбассе, - Бутусов/Что такое Ермак:Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, Пионтковский.
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Новый министр обороны Андрей Таран уволил бывшего заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко, которого его предшественник Андрей Загороднюк назначил своим помощником.

Кто будет назначен вместо него?
Или должность будет вообще упразднена за ненадобностью? Для зеленьіх.
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Може це той майстер, що дерев"яні пістолети для Кварталу-95 майстрував? Зеленський представив нового главу Міноборони Тарана: "Це і моя відповідальність, і відповідальність начальника Генштабу" - Цензор.НЕТ 8925
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Та зараз все може бути , навіть й не здивувався б..
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сменило памперс, приняло дозу свежей дури и понеслась? а на передовую съездить? а в госпиталь? а к детям в школу в Марьинке? Слабо! еще как слабо! позорище, а не глава государства! может, ему не обрезание делали, а яйца отрезали?
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Какую с жабы можно ответственности ожидать? За последний год больше сотни убитых до тысячи раненных. Кто за ето ответил? Кто ответил за твои перемирия и мирные планы подписанные с ******? Ты просто ГНИДА которую нужно задавить!!!
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Це той Андрій Таран якого відсторонили але не посадили колись за державну зраду?
Вірним шляхом йдете.
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Твоя ответственность на самокате из Кабмина укатила.
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Харя серьёзная, махровым совком так и веет. Чую вместо беспилотников , на передовой появятся противотанковые ружья. И побольше дырявых шишиг, куда же без них.
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Этот навоюет Ему бы следить что бы кантики на кроватях ровные были
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Зеленый дурень так и не понял что НГШ и МО, - это две разные ветви. Вовочка, идиот, - это только ТВОЯ ответственность и никого больше!
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цей точно не надасть наказу стриляти по мишебратям
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А как ты ответишь? Зуб ты уже вроде давал...а толку? А сейчас чем...очком своим ответишь???
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Ответственность? Всегда можно сказать, что пошутил.
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А ну, а ну, а як ставиться армія до міністра оборони, який будучи учасником АТО не приймав участі в бойових діях? Я можу сказати як я ставлюсь - як до криси.
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