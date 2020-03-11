 Зеленський представив нового главу Міноборони Тарана: "Це і моя відповідальність, і відповідальність начальника Генштабу". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для мене найважливіше, і це моя відповідальність, як ставиться саме армія до міністра оборони. Ми розуміємо, що міністром оборони відповідно до стандартів НАТО має бути цивільна людина. Але у нас йде війна і для мене дуже важливо, щоб армія поважала міністра оборони. Тому, це моя відповідальність", - зазначив Зеленський.
За словами глави держави, він проводив багато консультацій разом з начальником Генштабу.
"Тому я хочу сказати, що новий міністр оборони - це і моя відповідальність, і відповідальність начальника Генштабу", - підсумував президент.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаль затвердила на посаді кілька міністрів Кабінету міністрів України.
За призначення міністром оборони Андрія Тарана проголосували 258 народних депутатів.
Безответственный ты "наш".
Усі оплескі та овації - бобучці, а от до лайна він жодного відношення не має
Це така хуцпа?
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Слова настоящего дол......а и болвана. Я в Ах....е.
"На Донбасі окупанти обстріляли школу з дітьми"
https://dilo.net.ua/vijna-na-shodi/na-donbasi-okupanty-obstrilyaly-shkolu-z-ditmy/
Кто будет назначен вместо него?
Или должность будет вообще упразднена за ненадобностью? Для зеленьіх.
Вірним шляхом йдете.