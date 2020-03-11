 Зеленський про загострення на Донбасі: Той, хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється. ВIДЕО

Про це Зеленський заявив під час представлення міністра оборони Андрія Тарана, передає Цензор.НЕТ.

"Я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. Українські воїни уповноважені завжди давати адекватну, потужну відповідь на дії агресора. Той, хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат противника в березні", - заявив президент.

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Нагадаємо, вчора внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ЗСУ один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Семеро військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням. Крім цього, внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один зазнав бойової травми.