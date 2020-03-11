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 Зеленський про загострення на Донбасі: Той, хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські воїни уповноважені давати відповідь на провокації найманців РФ на Донбасі.

Про це Зеленський заявив під час представлення міністра оборони Андрія Тарана, передає Цензор.НЕТ.

"Я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. Українські воїни уповноважені завжди давати адекватну, потужну відповідь на дії агресора. Той, хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат противника в березні", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє українських воїнів загинули, ще 9 зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Нагадаємо, вчора внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ЗСУ один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від поранень. Семеро військових зазнали поранень різного ступеня тяжкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням. Крім цього, внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів наших позицій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один зазнав бойової травми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180622
 
 
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" В Днепр эвакуировали двумя военными вертолетами четверых раненых защитников в тяжелом состоянии. Сейчас эвакуированы еще трое с боевыми травмами (будут уточнения диагноза) со вчерашнего происшествия, направлены в военный госпиталь.. Вчера "Мечька" приняла двоих... очень-очень тяжелых. Молимся."

Зеленський про загострення на Донбасі: Той, хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється - Цензор.НЕТ 1755

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а ми їм помстимося бо пустим воду в крим...
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У бубы приступ бонапартизма. Чего не нагородишь находясь в невменяемом состоянии.
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