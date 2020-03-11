 Після обшуків окупанти затримали 5 кримських татар, - правозахисниця Зудієва

Кримська правозахисниця Лутфіє Зудієва повідомила Крим.Реалії, що у вівторок, 11 березня, в будинках кримських татар розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Наразі сім обшуків завершилися. За фактом обшуків затримано п'ятьох осіб: Енвера Мустафаєва, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова. Їх відвезли до відділку ФСБ, передає Цензор.НЕТ.

За її інформацією, всім затриманим інкримінується стаття 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

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"Усім затриманим інкримінують 205.5 статтю. Ще триває обшук у магазині, де працює Амет Сулейманов. Виходить, що сьогодні обшуки проводять у родичів активістів і самих активістів: Амета і Айдера Сулейманових – рідних братів, одного з яких уже затримали. Також затримали двох рідних братів: Османа Сейтумерова і Сейтумера Сейтумерова, а обшук у Шукрі Сейтумерова і його батька щойно завершився, його не затримали", – розповіла правозахисниця.

За словами Зудієвої, серед затриманих є один цивільний журналіст ініціативи "Кримська солідарність" – Амет Сулейманов. Крім цього, проведено обшук у будинку цивільного журналіста Сейдамета Мустафаєва.

"Самого Сейдамета не було вдома, зараз заарештований його батько Енвер Мустафаєв. Що стосується слідчих заходів у журналіста телеканалу "ATR" Сейтумера Сейтумерова, він був змушений залишити півострів через репресії. Під час обшуку в будинку була присутня тільки його літня мати", – додала Зудієва.