EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  4999  84
Все про:Держдума (372) Конституція (367) Путін (16417) Росія (26654)

 Путін назавжди: Держдума РФ ухвалила поправки до Конституції

Держдума Росії прийняла в третьому, остаточному читанні поправки до Конституції. Вони передбачають, зокрема, "обнулення" відліку президентських термінів Путіна і дозволяють йому і надалі залишатися при владі.

За прийняття проголосували 383 депутати, 43 утрималися, нуль - проти. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В оновленому тексті Конституції "обнулюються" попередні президентські терміни. Таким чином, особа, яка раніше займала або займає зараз посаду президента, зможе знову стати кандидатом у президенти.

Крім того, виключено слово щодо двох президентських термінів, які може займати одна і та сама особа.

Поправки також передбачають, що експрезидент зможе отримати довічний статус сенатора.

Читайте також: "Десь на трієчку", - Путін оцінив відносини РФ і США

Депутати погодилися з поправкою, що Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території, а також правонаступником Союзу РСР щодо членства в міжнародних організаціях, їх органах, участі в міжнародних договорах, а "також щодо передбачених міжнародними договорами зобов'язань і активів Союзу РСР за межами території РФ".

В Конституції завдяки поправці, внесеної президентом РФ, з'явиться згадка Бога. "Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також наступність у розвитку Російської держави, визнає державну єдність, яка історично склалася", - зазначено в законі положення нової статті 67.1 Основного закону.

Там же йдеться, що РФ "вшановує пам'ять захисників Вітчизни, забезпечує захист історичної правди", а применшення значення "подвигу народу під час захисту Вітчизни" не допускається.

Державною мовою на всій території РФ тепер є російська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутатка Держдуми РФ Терешкова запропонувала обнулити президентські терміни. Єдинороси "за", чекають Путіна. ВIДЕО

Тепер поправки до Конституції має схвалити Рада Федерації. Очікується, що це відбудеться вже в середу, 11 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180619
 
 
 Топ коментарі
 
Умер Путин. Бог ему:
-В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти выебут столько раз, сколько ты был президентом-
Путин обрадовался: ради Рая шесть раз - не много.
Привели его к чертям, смотрит - там Терешкова. Спрашивает:
-А она зачем?-
Черти ему:
-А она будет счёт обнулять-
 показати весь коментар
 
Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали
Быдло ликует. Над паРашей взошло второе солнце, плешивое.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да какая разница!!! Нація бидла і рабів ніколи не вибере собі цивілізованого президента, який правив би по законам Божим і притримувався принципів міжнародного права.
 показати весь коментар
 
 
Умер Путин. Бог ему:
-В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти ****** столько раз, сколько ты был президентом-
Путин обрадовался: ради Рая шесть раз - не много.
Привели его к чертям, смотрит - там Терешкова. Спрашивает:
-А она зачем?-
Черти ему:
-А она будет счёт обнулять-
 показати весь коментар
 
 
неологизм" правильней в названии "***".......Дума того- чем думать нечем...
 показати весь коментар
 
на честь цієї події пропоную офіційно змінити назву ********* на *********
 показати весь коментар
 
 
Похоже ходить им парадами, жрать с лопат, лепить петухов из дерьма, боярышничать,
помирать "ихтамнетами" ещё лет двести, если рашка за то время сама не загнется..
Хоть бы бога не тревожили, коли на чорта молятся.
 показати весь коментар
 
 
А мне еще в детстве в школе рассказывали какая терешкова молодец-"хероиня".. вот такие они "херои" суки кацапские
 показати весь коментар
 
 
Валентина Терешкова за полет космический
Получила от Хрущева х автоматический.
 показати весь коментар
 
 
Другая версия: "Валентине Терешковой за полет космический Фидель Кастро подарил Х автоматический")
 показати весь коментар
 
 
Да при чем здесь Терешкова, ну не она так кому другому поручили бы выдвинуть это предложение, главное в том что против не было не единого депутата.
 показати весь коментар
 
 
терешкова старая маразматичка,слушала вчера её речь,если это можно назвать речью
выступление аля брежнев
 показати весь коментар
 
 
Для кацапов: вас трахали, трахают и будут трахать пока не станете гражданским обществом!
 показати весь коментар
 
 
не станут. в августе 1991 была надежда, но она очень быстро умерла.
 показати весь коментар
 
Ні , ім просто сподобається і вони вже не зможуть уявити собі життя без цього траха , без хріна в дупі
 показати весь коментар
 
Осталось переименовать ту бензоколонку в СССР и сменить гимн на боже царя храни.
Для полного трэша
 показати весь коментар
 
 
Ну и что изменилось, все равно в кресло бы села марионетка типа Медведева которая и пикнуть бы против не могла.
 показати весь коментар
 
 
Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали
Быдло ликует. Над паРашей взошло второе солнце, плешивое.
 показати весь коментар
 
 
***** тепер сцарь поки не винесуть вперед ногами. Кацапія радіє.
 показати весь коментар
 
 
еще дольше . пока двойники не закончатся Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 2050
 показати весь коментар
 
 
Проект "Виктор Медведчук" выводится на 2-й этап кремлевской игры Вместе с коронацией Путина, гонцы ОПЗЖ 10 марта в Москве получили добро на дальнейшее развитие псевдо-межпарламентского диалога Ставки в игре повышаются
Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 228
 показати весь коментар
 
а когда оно сдохнет, - примут поправки, что страной может править виртуальный кукин... навсегда!...
 показати весь коментар
 
 
А ему построят отдельный Мавзолей или положат в старый?
 показати весь коментар
 
 
это ж кащей бессмертный

какой мавзолей? Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 9516
 показати весь коментар
 
 
Азия-с... Русским без царя - все равно, что брачная ночь без невесты
 показати весь коментар
 
 
это была бы лучшая помощь,если вы сдохли и помогли ***** сдохнуть
 показати весь коментар
 
 
особисто мене це дуже тішить, бо зло повертається до тих, хто його випустив у світ
 показати весь коментар
 
 
та шо им впервой?двинет кони этот стерх-закопают,обосрут и будут восхвалять новое солнышко Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 3133.а у самих отмазка-"этонимы",это все он.
все как в золотой орде.
 показати весь коментар
 
 
У фейсбуці з одним кацапом вчора зіштовхнувся, так він впевнений після створення СОГ наступником ***** стане Зеленський.

Вовік дуже популярний у росіян.
 показати весь коментар
 
Тысячелетняя история России началась в 18 веке при Петре Первом.У них год за три?
 показати весь коментар
 
 
Кто бы сомневался ! На рашке сейчас власть банда убийц и воров,которым или у руля или на эшафот,тут даже не в ***** дело а вв всем его окружении ,только так они могут сохранить себе и своим семьям жизни,но один хрен всё это не гарантия от голодного бунта,надо нефть подержать с годик около 20 баксов и их всех вынесу нахрен со всеми поправками.
 показати весь коментар
 
 
Только в глубоко отсталом обществе боязнь смены лидера приводит популяцию в оцепенение по примеру племен Папуа новой гвинеи
 показати весь коментар
 
 
интересно, а как скоро они его к лику святых причислят? или когда объявят, что ***** выше Бога? Путин навсегда: Госдума РФ приняла поправки к Конституции - Цензор.НЕТ 9817
 показати весь коментар
 
 
этого и следовало ожидать - этого захочет и зЭля,- читай "наш" ОЛИГАРХАТ", ну как минимум 2-го "срока"
 показати весь коментар
 
У нас такой фуйни не будет никогда, этот ************ мальчуган может и не "отслужить" свою каденцию до конца, если продолжит политику капитуляции и предательства
 показати весь коментар
 
ха ха ха ... кацапам в очередной раз насрали на голову и сказали шо то варенье , жуйте на здоровье
 показати весь коментар
 
Ноль - против.
22 апреля будет фиктивное голосование с очередным 100% одобрением.
Только сотня активистов вчера на Мацкве осмелилась бузить.
Российское *****, оно коллективное.
 показати весь коментар
 
 
так , а что кто то сомнивался что будет путин пожизнеено как леня брежнев?
 показати весь коментар
 
Вовану нр.1 нада подвинуться в мавзолее??
Тогда, точняк навсегда!
🤣
 показати весь коментар
 
Говорят этот матросик до сих пор танцует вокруг безкозырки . куда мелочь кидают.
 показати весь коментар
 
 
Теперь ушлепок будет воевать где попало и когда попало, что б не вынесли
 показати весь коментар
 
 
Не будет Путин править , как царь . Протест в России зреет и молодежь обнулит старого чекиста с его кодлой гораздо ранее , чем Х-ло надеется. Имхо
 показати весь коментар
 
Сказати "ІМНО" легше всього... А вгадати, що буде - мабуть, що неможливо...
 показати весь коментар
 
Этот ещё не износился. Зачем его надо непременно поменять?
 показати весь коментар
 
Война неотвратима...россияния готова и отмобилизована. А как насчет местных любителей ********* цирка?
 показати весь коментар
 
Так рабсеянам и надо, сказано стабильность, значит стабильность, и никаких тебе выборов!))))
 показати весь коментар
 
что и требовалось доказать. мосовитская быдлобиомасса не может без царей, которые ее всю дорогу держат в нищете и пускают в расход миллионами в качестве пушечного мяса в бесконечных войнах. такова холуйская природа мокшанских терпилоидов
 показати весь коментар
 
От як зробити касапстан парією всього людства?

Господи, пошли на Землю ще одного Рональда Рейгана..., можна з іншим іменем...
 показати весь коментар
 
А что на ********* есть конституция? Путін назавжди: Держдума РФ ухвалила поправки до Конституції - Цензор.НЕТ 1631 Там у кого власть тот и прав. А кто не прав тот агент госдепа и майданутый
 показати весь коментар
 
 
Ну если обнулили все на *********, то теперь можно и историю Рашки начинать с сегодняшнего дня. А дед ***** может себя записать в историю как создатель Рашки
 показати весь коментар
 
Для тих хто розуміє, скажу так - це дуже, дуже добре!!!! А для козломордих це дуже, дуже погано!!! А що погано їм, те добре нам. А якщо ви надієтеся, що як путін піде, то у відносинах України з ордою, щось зміниться на краще, не вірте і не надійтеся! Там така система держави, яка не те що інші держави руйнує і підгрібає під себе, а навіть своїх громадян вважає за гімно і знищує та грабує їх. То ж це можна назвати перемогою, бо чим довше він їх буде втоптувати в болото, тим страшніший буде у них кінець. А нам потрібно боротися з своїми внутрішніми ворогами -ворами, корупціонерами, зрадниками.
 показати весь коментар
 
 
Я в такие моменты еще больше горжусь Украиной. Х*** с два у нас такое бы могло случиться, мы б на вилы посадили любого, кто захотел стать узурпатором.
А Россия сама выбрала свою судьбу. Там зреет грандиозный п***ц. Уже даже с Саудовской Аравией поссорились! Да и со всем арабским миром - с США, Европой (включая Беларусь) поссорились уже давно. Страшная судьба ждет Россию, кровавая, недаром референдум будет проходить в день 150-летия Ленина.
 показати весь коментар
 
НЕ СЛЫШНО ВОЯ ЕВРОШЛЮХ ПО ПОВОДУ ЯЗЫКОВ НАЦМЕНШИНСТВ И АНАЛИЗА "ПОПРАВОК" В ВЕНЕЦИАНКЕ! ГДЕ ОБСЕ? ГДЕ ООН? ГДЕ ВСЕ? ПРОДАЖНЫЕ ЛИЦЕМЕРНЫЕ МРАЗИ!
 показати весь коментар
 
Румыны обнулили президентские сроки Чаушеску... ранее
Путін назавжди: Держдума РФ ухвалила поправки до Конституції - Цензор.НЕТ 580
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору