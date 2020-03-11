 Путін назавжди: Держдума РФ ухвалила поправки до Конституції

За прийняття проголосували 383 депутати, 43 утрималися, нуль - проти. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В оновленому тексті Конституції "обнулюються" попередні президентські терміни. Таким чином, особа, яка раніше займала або займає зараз посаду президента, зможе знову стати кандидатом у президенти.

Крім того, виключено слово щодо двох президентських термінів, які може займати одна і та сама особа.

Поправки також передбачають, що експрезидент зможе отримати довічний статус сенатора.

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Депутати погодилися з поправкою, що Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території, а також правонаступником Союзу РСР щодо членства в міжнародних організаціях, їх органах, участі в міжнародних договорах, а "також щодо передбачених міжнародними договорами зобов'язань і активів Союзу РСР за межами території РФ".

В Конституції завдяки поправці, внесеної президентом РФ, з'явиться згадка Бога. "Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також наступність у розвитку Російської держави, визнає державну єдність, яка історично склалася", - зазначено в законі положення нової статті 67.1 Основного закону.

Там же йдеться, що РФ "вшановує пам'ять захисників Вітчизни, забезпечує захист історичної правди", а применшення значення "подвигу народу під час захисту Вітчизни" не допускається.

Державною мовою на всій території РФ тепер є російська.

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Тепер поправки до Конституції має схвалити Рада Федерації. Очікується, що це відбудеться вже в середу, 11 березня.