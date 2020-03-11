 Путін назавжди: Держдума РФ ухвалила поправки до Конституції

За прийняття проголосували 383 депутати, 43 утрималися, нуль - проти. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
В оновленому тексті Конституції "обнулюються" попередні президентські терміни. Таким чином, особа, яка раніше займала або займає зараз посаду президента, зможе знову стати кандидатом у президенти.
Крім того, виключено слово щодо двох президентських термінів, які може займати одна і та сама особа.
Поправки також передбачають, що експрезидент зможе отримати довічний статус сенатора.
Депутати погодилися з поправкою, що Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території, а також правонаступником Союзу РСР щодо членства в міжнародних організаціях, їх органах, участі в міжнародних договорах, а "також щодо передбачених міжнародними договорами зобов'язань і активів Союзу РСР за межами території РФ".
В Конституції завдяки поправці, внесеної президентом РФ, з'явиться згадка Бога. "Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також наступність у розвитку Російської держави, визнає державну єдність, яка історично склалася", - зазначено в законі положення нової статті 67.1 Основного закону.
Там же йдеться, що РФ "вшановує пам'ять захисників Вітчизни, забезпечує захист історичної правди", а применшення значення "подвигу народу під час захисту Вітчизни" не допускається.
Державною мовою на всій території РФ тепер є російська.
Тепер поправки до Конституції має схвалити Рада Федерації. Очікується, що це відбудеться вже в середу, 11 березня.
-В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти ****** столько раз, сколько ты был президентом-
Путин обрадовался: ради Рая шесть раз - не много.
Привели его к чертям, смотрит - там Терешкова. Спрашивает:
-А она зачем?-
Черти ему:
-А она будет счёт обнулять-
помирать "ихтамнетами" ещё лет двести, если рашка за то время сама не загнется..
Хоть бы бога не тревожили, коли на чорта молятся.
Получила от Хрущева х автоматический.
выступление аля брежнев
Для полного трэша
Быдло ликует. Над паРашей взошло второе солнце, плешивое.
какой мавзолей?
showпутен must go on
все как в золотой орде.
Вовік дуже популярний у росіян.
22 апреля будет фиктивное голосование с очередным 100% одобрением.
Только сотня активистов вчера на Мацкве осмелилась бузить.
Российское *****, оно коллективное.
Тогда, точняк навсегда!
🤣
...уйло, на царство
Господи, пошли на Землю ще одного Рональда Рейгана..., можна з іншим іменем...
А Россия сама выбрала свою судьбу. Там зреет грандиозный п***ц. Уже даже с Саудовской Аравией поссорились! Да и со всем арабским миром - с США, Европой (включая Беларусь) поссорились уже давно. Страшная судьба ждет Россию, кровавая, недаром референдум будет проходить в день 150-летия Ленина.