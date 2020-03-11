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 Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків у кримських татар в окупованому Бахчисараї, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крим спільно з ГУ Нацполіції в АР Крим та м.Севастополі розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків у будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Сьогодні, 11 березня 2020 року, прокуратура АР Крим спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополі розпочала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконних обшуків у домоволодіннях громадян України у м. Бахчисарай на тимчасово окупованій території півострова Крим за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла)", - йдеться в повідомленні.

"Незаконні обшуки на тимчасово окупованій території мають широкомасштабний та систематичний характер і не мають нічого спільного з правоохоронною діяльністю, оскільки спрямовані виключно на залякування населення та переслідування осіб", - наголосив Ігор Поночовний, прокурор АР Крим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФСБ РФ проводить серію обшуків у будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180618
 
 
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