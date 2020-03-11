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 Політика України
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 Поновлений після люстрації прокурор Києва Юлдашев пройде атестацію, - Чумак

Поновлений судом після люстрації на посаді прокурора Києва Сергій Юлдашев повинен пройти атестацію.

Про це заявив в.о. генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Юлдашев йде на атестацію. Атестаційна комісія дасть повну оцінку Юлдашеву", - розповів Чумак.

Також Чумак підкреслив, що Юлдашев - не перший, а вже шостий прокурор, який поновився в прокуратурі після люстрації.

Дивіться також: Люстрований у 2015 році прокурор Києва Юлдашев приступив до роботи, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У 2015 Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Як відомо, Юлдашев працював одним з керівників прокуратури Луганської області за часів Януковича. У березні 2015 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Юлдашева за звинуваченням у хабарництві. Юлдашев тоді назвав кримінальне провадження проти нього особистою помстою заступника генпрокурора Баганця.

У лютому 2020 року Юлдашева поновили на посаді з виплатою компенсації. У березні Юлдашев приступив до роботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180617
 
 
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Тобто вже порішав і точно пройде? Прикольно, а казали що корупцію подолано. Восстановленный после люстрации прокурор Киева Юлдашев пройдет аттестацию, - Чумак - Цензор.НЕТ 9562
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це так тішить, що януківска муйня повертається!
оце зерехворми так рехворми!
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Ну нормалды чо. Ватники будут в восторге.
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Оскільки призначені судом виплати Юлдашеву і зарплатня суддів, які їх пртю значили йдуть з державного б'юджету, пропоную выплати Юлдашеву проводити за рахунок зарплат цих суддів. Лише тоді з' явиться надія, що судді станут на бік закону і інтересів держави.
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а почему бы этому юлдашеву не поехать работать в Луганск? Его ведь с этого прикормленного места выгнали? А то он хитросделанный, быстренько перевелся из Луганска в Киев.
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ще раз доводить, що найкращий люстратор - це АК
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Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. / Юлдашев восстановлен в должности решением суда/ Зеленский подписал закон о судебной реформе-так вот она какая, судебная реформа кодлана Коломойского.
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Браво, Вовік!
Ну що, ще не раванш, нє? Божа роса?
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Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України відновити на посаді люстровпного офіцера Володимира Верхогляда. СБУ повинна скасувати указ про його звільнення за законом "Про очищення влади". Також Служба безпеки повинна виплатити йому за час вимушеного прогулу (майже 5 років) близько 2,5 мільйонів гривень зарплати.

https://ukranews.com/ua/news/688831-okruzhnyj-sud-vidnovyv-lyustrovanogo-radnyka-glavy-sbu?fbclid=*************************************************************
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