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 Політика України, Суспільство
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Все про:закон (863) Княжицький (50) Європейська Солідарність (282) COVID-19 (646)

 Влада, прикриваючись коронавірусом, може заборонити масові акції та ухвалити антиукраїнські закони, - нардеп від "ЄС" Княжицький

Влада планує скористатися ситуацією навколо коронавірусу, щоб заборонити масові акції протесту і швидко ухвалити антиукраїнські закони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.

"План влади такий: скористатися заходами безпеки від поширення коронавірусу, заборонити масові заходи, у цей час ухвалити спекулятивний, антиукраїнський закон про землю, скасувати закон про українську мову і, можливо, ухвалити закон про особливий статус ОРДЛО на постійній основі. І головне - нічим заперечити необхідність заходів проти поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ми вже маємо думати про сучасні форми боротьби для захисту демократії і державності.

"Ми маємо вимагати від влади у такому випадку перенесення розгляду питань, які є резонансними у суспільстві. Бо люди все одно вийдуть. У масках. Балаклави називаються", - наголосив Княжицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Шмигаля про постачання води в окупований Крим - зрада національних інтересів, - нардеп від фракції "ЄС" Княжицький

Влада, прикриваючись коронавірусом, може заборонити масові акції та ухвалити антиукраїнські закони, - нардеп від ЄС Княжицький 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180614
 
 
 Топ коментарі
 
Членам пЕС и ОПЗЖ разрешить массовые корпоративные гуляния, крестные ходы, молитвенные стояния, митинги и с'езды партий.
Хоть кого из скверны приберет вирус - и то хорошо.
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Княжицкий, а ты пойди Свинохряку пожалуйся. Может поможет.
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Практически наверняка.
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Від Зєлі путьониша, риго-ватного гадьониша звісно можна чекати лише "добра" для України.
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бубочка не боится короно вируса или потом в суд побежит с моргу подавать на Ухань КНР за покушение на житие недолугого идиота.. хай ему грець...
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Нигавари! Надо организовывать массовые гуляния с обязательным целованием икон всех конфессий. Так победим!
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Цілувати можна лише патрєт Гундяя, патріарха всіх недовилупків.
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ну и пецин портрет 100% уничтожает все известные вирусы
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что же ты Зелю об этом не предупредил ? он Путину в глаза смотрел хотел в задницу целовал а это оказывается не помогает
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Ботяра, ты снова рамсы попутал и запомоился)) Целовать иконы, крестные ходы - это у вас свинособак в Мордоре принято.
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Кацапи не побояться коронавірусу і за наказом х...ла можуть атакувати. Після падіння цін на нафту і суду по МН17 їм нічого втрачати. А нам що сидіти на диванах, бо коронавірус?
Зєбанду ця заборона не врятує.
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согласен . но представь ситуацию . завтра вводят запрет на массовые акции . а послезавтра Зеля решает подать воду в Крым . что делать ? парламент ручной . за что скажут за то и проголосуют . народ собраться не имеет права . да и стремно вирус все таки . как быть ?
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А оппозиция где? Кто мешает блокировать работу парламента?
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оппозиция на месте . только ведь она разная . ЕС ни за что не проголосует за воду ( но их там не много ) . а Жопоблок с радостью скажет да
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Кто мы? Порохоботы!
Чего мы хотим? Выходить на массовые акции при угрозе эпидемии!
Кого мы будем обвинять когда заболеем? Власть!
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Кто мы? Стадо!
Чего мы хотим? На референдуме получить зарплаты в Крыме как в Кремле!
Чего ещё мы хотим? За пять лет получить зарплаты как в Брюсселе!
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Ну ты то точно стало, иначе бы не переизбрали луку раз за разом)))
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У них службові посвідчення та наказ. Коронавірус в паніці тікає.
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Надо посадить этого умника самого на карантин
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Сьогодні (Кабмін засідає )посадять всю країну .
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Княжицкий, а ты пойди Свинохряку пожалуйся. Может поможет.
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А ти піди пуКіна в очко поцілуй, лаптєног казламордий.
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ПЕСыкы по любому поводу визжат, явно Свын научил.
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Це не вереск, а попередження! Зє-сучки і кумхуйлюки рано не надійтеся.
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Это голодный визг свыней, от корыта оттащили вот и визжат!!!
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Членам пЕС и ОПЗЖ разрешить массовые корпоративные гуляния, крестные ходы, молитвенные стояния, митинги и с'езды партий.
Хоть кого из скверны приберет вирус - и то хорошо.
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Лишнехромосомное, пЕСы под пули выходили на Майдан, не то, что под вирус и не надеялись на халяву, а хотели изменений. А твой ОПЗЖ голосует в коалиции со Слугами Бени.
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Не пора ли Революцию достоинства переименовать в "революцию за Порошенко? Ты, убогий люмпен, с завернутой психикой - как у тебя вообще ,придурка, язык повернулся украинскую революцию и небесную сотню к рошену приплести и героизм украинского народа приватизировать.
Закрой свое хайло, лапоть смоленский.
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Героизм украинского народа преспокойно в последствии прихватизировал Порох и неплохо в бабло конвертировал.
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Лишнехромосомное, выходили не за Порошенко, а Порошенко стал именно тем, кто вёл Украину в ЕС и при этом был действительно Верховным главнокомандующим.
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Ты, чмо примитивное - на лету переобуваешься!
"пЕСы под пули выходили на Майдан" - ты это внесознанке писал?!
Не первый раз вижу от тебя - как вы на колчаковских фронтах в танках горели.
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Віктар, іді картоху саді, а то твой русскій хозяін осєрчаєт.
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главное было принять закон о языке в конце каденции,чтобы было на чем потом хайповать. оппозиция)))))))) но с14 довольны
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у це я легко вірю бо наша дівчинка-президент - тєрпіло сцикливе
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Тобто в інститутах тре ввести карантин, бо там студентів багата, а в ВР людей менше? Там карантин не потрібен?
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В ЕС все такие дебилы? Сейчас во всем мире отменяются массовые мероприятия или ему плевать на опасность для людей.
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ЕС говорит правду.

Это тупым ЗЕбилам непонятно.
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Тупым ЗЕбилам не понятно как запрет на массовые акции может помешать депутатам в парламенте сорвать принятие данных законов о которых они говорят.
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А в парламенті коаліція. СН і Оппоблок.
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И что? Когда к примеру Юлька захотела в прошлый раз не дать принять закон о земле - у нее это неплохо получилось. ПЕСики кста в это время спокойненько в сторонке сидели. Пэдриоты, мля.
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Малоросс, и как это ЗЕбилам не понять, что именно запрет помешает принять законы?
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Под копирку Путинской пропаганды ... Попугаи... выкормленные при Януковиче-Порошенко...
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ЗЕбанарий может. И обязательно сделает.

Вот только, если бунт таки начнется, запреты вряд ли помогут.
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Кабинет министров на своем заседании в среду рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.Как передает Цензор.НЕТ, об эМеры против коронавируса: Кабмин готовит запрет массовых акций (10.03.20 21:59) « Общество | Цензор.НЕТ
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звісно, шмаркля заборонить масові заходи, воно вже й так все обпісяне сидить у мендилі під халатиком в горошок напередодні 14.03, а тут така нагода!
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"План власти следующий: воспользоваться мерами безопасности от распространения коронавируса, запретить массовые мероприятия, в это время принять спекулятивный, антиукраинский закон о земле, отменить закон об украинском языке и, возможно принять закон об особом статусе ОРДЛО на постоянной основе. И главное - нечем отрицать необходимость мер против распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
Умиляет позиция ПЕС. Не запретят массовые акции - зрада. Не думают о здоровье нации. Запретят массовые акции - тоже зрада. Хотят под шумок протянуть законы. И главное прям таки и не знают бедные как воспрепятствовать такому беспределу лютой власти. Прям бедные- несчастные радетели за интересы народа. А что, разве блокирование трибуны Рады кто-то отменял? Сорвать работу парламента и не дать принять антиукраинские законы кто-то не дает? Или бла-бла-бла легче языком чесать? Кроме того ПЕС сам заинтересован в законе о продаже земли. По крайней мере их лидер. А хотят быть белыми и пушистыми. Я не я и хата не моя.
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Малоросс, и когда это при Порошенко мечтали продать землю, если невозможно найти никакой справедливости при захватах, пока суды остались такими, какими их реформировал Портнов?
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Я украинец. А белорусам наверное не известно, что одной из важнейших реформ, которой Петя так гордился, біло как раз реформирование судов. А на счет когда при Порошенко мечтали продать землю погугли, если конечно тебя там не забанили. Этот пресловутый закон о земле и при Пете пытались протащить. Юлька не дала.
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ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду....поки пропонуємо МИРНО ..не вступляться .. тоді це ЇХ ВИбір...
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Что-то этот хрен не возражал против петиного военного положения, а сейчас разухабился, короновирус ему нипочем И холера и эбола тоже.
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Надо специально привести на митинги гнид москальской орды прислать заражённых,вместе с с москальскими попами.Так сказать,семерых одни махом.
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Это если Зеленский где-то подхватит коронавирус - то он же не уйдет в добровольный карантин, как нормальные люди, а будет бегать и на всех чихать. Не говоря уже про неадекватную зеленую фракцию. Их в первую очередь нужно на принудительный карантин во главе с ОПой, во избежание распространения инфекции. С применением опыта китайских товарищей по обработке огнём группы риска, чтобы инфекция не распространялась.
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NATO-OTAN
Якщо 14-го вийдуть ветерани і їх підтримка на вулицях виявиться незначною - готуйтесь до приходу кацапів. Я вам кажу як ветеран. Передайте всім, хто сподівається відсидітись і чекає якогось особливого сигналу з космосу. Всі сигнали вже пройшли - рівень загрози червоний.
Влада, прикриваючись коронавірусом, може заборонити масові акції та ухвалити антиукраїнські закони, - нардеп від "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 8509
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Портнов мечтает о полной ликвидации патриотов
Влада, прикриваючись коронавірусом, може заборонити масові акції та ухвалити антиукраїнські закони, - нардеп від "ЄС" Княжицький - Цензор.НЕТ 4506
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14-го и посмотрим сколько в стране идиотов на самом деле!!!
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Скажіть будь ласка, а чи проводився за останній час хоч один не проплачений мітинг в Києві. Тому песики і юліки бояться заборони таких мітингів. https://imgclf.112.ua/original/2019/12/08/409783.png?timestamp=1575780661
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А Юлька причем? От нее подобного никто не говорит. Или опять йулька виновата во всем?
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В бариги п'ять років день у день кричали, не бунтуйте а Путін нападе. А тут дійсно ситуація не проста.
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.... РАЗОМ з можливою забороною МАСОВИХ акцій - засідання ВР має бути ПРИПИНЕНО на той самий період ..
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