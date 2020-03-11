 Влада, прикриваючись коронавірусом, може заборонити масові акції та ухвалити антиукраїнські закони, - нардеп від "ЄС" Княжицький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.
"План влади такий: скористатися заходами безпеки від поширення коронавірусу, заборонити масові заходи, у цей час ухвалити спекулятивний, антиукраїнський закон про землю, скасувати закон про українську мову і, можливо, ухвалити закон про особливий статус ОРДЛО на постійній основі. І головне - нічим заперечити необхідність заходів проти поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
За його словами, ми вже маємо думати про сучасні форми боротьби для захисту демократії і державності.
"Ми маємо вимагати від влади у такому випадку перенесення розгляду питань, які є резонансними у суспільстві. Бо люди все одно вийдуть. У масках. Балаклави називаються", - наголосив Княжицький.
Зєбанду ця заборона не врятує.
Чего мы хотим? Выходить на массовые акции при угрозе эпидемии!
Кого мы будем обвинять когда заболеем? Власть!
Чего мы хотим? На референдуме получить зарплаты в Крыме как в Кремле!
Чего ещё мы хотим? За пять лет получить зарплаты как в Брюсселе!
Хоть кого из скверны приберет вирус - и то хорошо.
Закрой свое хайло, лапоть смоленский.
"пЕСы под пули выходили на Майдан" - ты это внесознанке писал?!
Не первый раз вижу от тебя - как вы на колчаковских фронтах в танках горели.
Это тупым ЗЕбилам непонятно.
Вот только, если бунт таки начнется, запреты вряд ли помогут.
https://censor.net.ua/news/3180131/14_marta_v_kieve_proyidet_marsh_patriotov_ko_dnyu_dobrovoltsa
Умиляет позиция ПЕС. Не запретят массовые акции - зрада. Не думают о здоровье нации. Запретят массовые акции - тоже зрада. Хотят под шумок протянуть законы. И главное прям таки и не знают бедные как воспрепятствовать такому беспределу лютой власти. Прям бедные- несчастные радетели за интересы народа. А что, разве блокирование трибуны Рады кто-то отменял? Сорвать работу парламента и не дать принять антиукраинские законы кто-то не дает? Или бла-бла-бла легче языком чесать? Кроме того ПЕС сам заинтересован в законе о продаже земли. По крайней мере их лидер. А хотят быть белыми и пушистыми. Я не я и хата не моя.
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду....поки пропонуємо МИРНО ..не вступляться .. тоді це ЇХ ВИбір...
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ukraine-na-mestnyh-vyborah-planirujut-vvesti-e-365866/
Якщо 14-го вийдуть ветерани і їх підтримка на вулицях виявиться незначною - готуйтесь до приходу кацапів. Я вам кажу як ветеран. Передайте всім, хто сподівається відсидітись і чекає якогось особливого сигналу з космосу. Всі сигнали вже пройшли - рівень загрози червоний.