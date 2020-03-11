 Найманці РФ обстріляли школу в Мар'їнці: дітей евакуювали в бомбосховище, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
"Представники збройних формувань Російської Федерації, нехтуючи прийнятими в цивілізованому світі нормами гуманітарного права, обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар’їнка.
Як з’ясували офіцери однієї з груп цивільно- військового співробітництва зі складу Об’єднаних сил, в районі обстрілу також знаходилася зазначена школа. У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок та діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня. Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних мешканців Донбасу до бомбосховища цієї ж школи", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що після закінчення обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів і персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках.
"На щастя, загиблих і поранених серед місцевих жителів і дітей школи немає", - йдеться в повідомленні.
"Командування операції Об’єднаних сил уже не сподівається на прояв будь-яких людяних якостей з боку окупантів, проте наголошує, що Збройні Сили України будуть відкривати вогонь по противнику у разі, якщо його дії нестимуть загрозу життю чи здоров’ю мирних мешканців", - додали в штабі ОС .
Об этом было объявлено на заседании суда по делу о катастрофе "Боинга", который проходит в Нидерландах. Во вторник на суде выступили представители прокуратуры, передает радио "Свобода".
Свидетель, на которого ссылается сторона обвинения, засекречен под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боец пророссийских вооруженных формирований, воюющих на востоке Украины под флагами ДНР. Он также утверждает, что экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом". Вероятно, этим подчеркивается, что ЗРК обслуживали уроженцы РФ, а не Украины.
Скандальное заявление прозвучало в контексте будущего вступления Украины в НАТО. Сивохо, во-первых, считает, что для этого власть ничего не делает, а во-вторых, назвал войну на Донбассе гражданской.
"Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом, у нас, к сожалению, есть боевые действия", - сказал Сивохо.
не нагнетайте!
Ему еще объяснять лохам за поездку в Мацкву на 9 мая))))
Свежо питаніе но сереться з трудом.
Школа в Мар'їнці кожного разу потрапляє під рікошети, які долітають від будівель інтернату, що розташований на протилежному березі, на т.з. "плацдармі". Опорні пункти сєпарів знаходяться на териконі, та в районі конезаводу, от вони звідти й "пострелюють"..