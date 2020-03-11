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Все про:обстріл (6059) Мар'їнка (451) операція Об'єднаних сил (2156)

 Найманці РФ обстріляли школу в Мар'їнці: дітей евакуювали в бомбосховище, - штаб ОС

Занадто гучний режим "тиші" влаштували російсько-окупаційні війська мирним жителям Мар'їнки в Донецькій області - персоналу та вихованцям загальноосвітньої школи № 2 цього міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Представники збройних формувань Російської Федерації, нехтуючи прийнятими в цивілізованому світі нормами гуманітарного права, обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар’їнка.

Як з’ясували офіцери однієї з груп цивільно- військового співробітництва зі складу Об’єднаних сил, в районі обстрілу також знаходилася зазначена школа. У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок та діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня. Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних мешканців Донбасу до бомбосховища цієї ж школи", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що після закінчення обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів і персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках.

"На щастя, загиблих і поранених серед місцевих жителів і дітей школи немає", - йдеться в повідомленні.

"Командування операції Об’єднаних сил уже не сподівається на прояв будь-яких людяних якостей з боку окупантів, проте наголошує, що Збройні Сили України будуть відкривати вогонь по противнику у разі, якщо його дії нестимуть загрозу життю чи здоров’ю мирних мешканців", - додали в штабі ОС .

Найманці РФ обстріляли школу в Марїнці: дітей евакуювали в бомбосховище, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180612
 
 
 Топ коментарі
 
такое чувство что боевики своими обстрелами хотят избавить зе от иллюзий а он не понимает
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любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, с нашим юмористом-уклонистом не приходится тужить. Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого.
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А осел молчит...гавна наверное в рот набрал...смакует...выплюнуть не хочет..
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любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, с нашим юмористом-уклонистом не приходится тужить. Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого.
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"Браття" наярують обороти. Примушення Зєйла до мИрру?
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Примушують його виконати дані ***** зобов'язання. А це вода в Крим, зміни в Конституцію, федералізація і ТС.
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такое чувство что боевики своими обстрелами хотят избавить зе от иллюзий а он не понимает
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Международная следственная группа по расследованию катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом получила свидетельские показания о том, что рядом с зенитно-ракетной установкой "Бук", из которой 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер, находились сотрудники российских спецслужб, предположительно ФСБ.
Об этом было объявлено на заседании суда по делу о катастрофе "Боинга", который проходит в Нидерландах. Во вторник на суде выступили представители прокуратуры, передает радио "Свобода".
Свидетель, на которого ссылается сторона обвинения, засекречен под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боец пророссийских вооруженных формирований, воюющих на востоке Украины под флагами ДНР. Он также утверждает, что экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом". Вероятно, этим подчеркивается, что ЗРК обслуживали уроженцы РФ, а не Украины.
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он живет в иллюзорном мире, или просто в параллельной реальности
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А осел молчит...гавна наверное в рот набрал...смакует...выплюнуть не хочет..
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Сивохо сказал телеканалу НАШ, передает "ДС".
Скандальное заявление прозвучало в контексте будущего вступления Украины в НАТО. Сивохо, во-первых, считает, что для этого власть ничего не делает, а во-вторых, назвал войну на Донбассе гражданской.
"Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом, у нас, к сожалению, есть боевые действия", - сказал Сивохо.
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А от наш ГОВНОКОМАНДУЮЩИЙ смотрит пристально в дупу ХУне...и видит там МИРЬ!))))
не нагнетайте!
Ему еще объяснять лохам за поездку в Мацкву на 9 мая))))
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А Зєля дозволив відкривати вогонь у випадку щанюгрози життю чи здоров'ю військових, чи цивільних громадян без його окркюемого дозволу, як це було при обстріл ГАЗ-66. Тоді вогонь у відповідь відкрили через більш, як годину.
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когда не зайди на форум - только ольгинские присутствуют...
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Назови хотя бы одного. В этой новости Найманці РФ обстріляли школу в Мар'їнці: дітей евакуювали в бомбосховище, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1654
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однако подчеркивает, что Вооруженные Силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей", - добавили в штабе ОС"»»»»»»»»»»
Свежо питаніе но сереться з трудом.
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Зеля, падла, ты где? Покажись, счарра! Найманці РФ обстріляли школу в Мар'їнці: дітей евакуювали в бомбосховище, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1137
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он памперсы меняет! не мешайте бубочке
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срочно перевести зеленых потомкрв в школу в Марьинке! может хоть тогда у бубочки просветление наступит?
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"Командування операції Об'єднаних сил уже не сподівається на прояв будь-яких людяних якостей з боку окупантів,..." - ви ідіоти? Ви що після Іловайська ще надіялись на щось людське у кацапів? Та після обстрілу школи треба було артою перелопатити всі розвідані цілі на тій ділянці фронту.
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лаптєногіє ******* развлєкаюцца.
Школа в Мар'їнці кожного разу потрапляє під рікошети, які долітають від будівель інтернату, що розташований на протилежному березі, на т.з. "плацдармі". Опорні пункти сєпарів знаходяться на териконі, та в районі конезаводу, от вони звідти й "пострелюють"..
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В пустой голове наркомана война давно закончилась...
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А как же мир? Или это только в голове ********
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ОТПРАВИТЬ ДЕТЕЙ ЗЕЛОХА В МАРЬИНКУ! ОН ВЕДЬ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСТНОСТЬ! ЗНАЧИТ НЕОЧЕМ ВОЛНОВАТСЯ!
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Ето все в рамках мирного плана Зеленского, Штанмаера, Сивохо, Меркель, *****, Макрона. Передавайте им пламенный привет. Все они пособники террористов
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Кстати меня очень бесит как наши журнашлюхи пишут статьи. До 2015 года росийские войска называли зелеными человечками. Теперь какие то наемники. Пишите правду что В РЕЗУЛЬТАТЕ НОРМАНДСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ПОДПИСАННЫХ ЗЕЛЕНСКИМ, ПУТИНОМ, МАКРОНОМ, МЕРКЕЛЬ, СЕГОДНЯ БЫЛА ОБСТРЕЛЯНА ШКОЛА. ВЧЕРА БЫЛИ УБИТЫ И РАНЕНЫ ЦЕЛОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ АРМИИ и тд.
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