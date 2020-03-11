 МЗС створило штаб для захисту українців за кордоном через поширення коронавірусу

Як повідомляє пресслужба МЗС, штаб створено з ініціативи та під головуванням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я створив у МЗС оперативний штаб та сторінки оперативного інформування. По-перше, для того, щоб наші громадяни, де б вони не перебували, вчасно отримували необхідну інформацію та не покладалися на недостовірні джерела. По-друге, щоб кожен громадянин України відчував, що перебуває під захистом Української держави, яка надасть необхідну підтримку та допомогу", - заявив міністр.

До складу штабу також увійшли Державний секретар МЗС, Директор департаменту консульської служби, Директор департаменту міжнародних організацій, директори територіальних департаментів, речниця МЗС, інші відповідальні особи міністерства.

МЗС також створило спеціальні сторінки у соцмережах для надання актуальної інформації щодо роботи штабу та поширення COVID-19 у світі (Twitter, Facebook, Telegram).

За словами Кулеби, головна мета оперативного штабу - координація роботи МЗС з причетними органами влади в Україні та представництвами міжнародних організацій щодо надання допомоги громадянам України, які перебувають за кордоном на територіях, уражених коронавірусом.

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