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 Суспільство, За кордоном
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Все про:МЗС (2090) COVID-19 (646)

 МЗС створило штаб для захисту українців за кордоном через поширення коронавірусу

Міністерство закордонних справ створило оперативний штаб з метою захисту громадян України за кордоном та надання актуальної інформації про поширення коронавірусу у світі.

Як повідомляє пресслужба МЗС, штаб створено з ініціативи та під головуванням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я створив у МЗС оперативний штаб та сторінки оперативного інформування. По-перше, для того, щоб наші громадяни, де б вони не перебували, вчасно отримували необхідну інформацію та не покладалися на недостовірні джерела. По-друге, щоб кожен громадянин України відчував, що перебуває під захистом Української держави, яка надасть необхідну підтримку та допомогу", - заявив міністр.

До складу штабу також увійшли Державний секретар МЗС, Директор департаменту консульської служби, Директор департаменту міжнародних організацій, директори територіальних департаментів, речниця МЗС, інші відповідальні особи міністерства.

МЗС також створило спеціальні сторінки у соцмережах для надання актуальної інформації щодо роботи штабу та поширення COVID-19 у світі (Twitter, Facebook, Telegram).

За словами Кулеби, головна мета оперативного штабу - координація роботи МЗС з причетними органами влади в Україні та представництвами міжнародних організацій щодо надання допомоги громадянам України, які перебувають за кордоном на територіях, уражених коронавірусом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180609
 
 
 Топ коментарі
 
Это очень хорошо. Но, давайте также внутри страны проведем и подготовим нормальную базу.
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Это очень хорошо. Но, давайте также внутри страны проведем и подготовим нормальную базу.
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Не ну зашибісь, ****! Штаб по захисту українців від вірусу за кордоном!!!
Сподіваюсь на Мальдівах і в Омані теж захищатиме?
В Україні всіх вже й без штабу захистили. МИД создал штаб для защиты украинцев за рубежом из-за распространения коронавируса - Цензор.НЕТ 4487
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Сейчас на Пасху заробитчане попрут со всей Европы, и пох на тот вирус и меры предосторожности. Не говоря уже про тех, кто в разгар эпидемии хочет путешествовать по Европе и отдыхать зарубежом несмотря ни на что.
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з собою розберіться спочатку, а громадяни України якось будуть виживати підкоряючись правилам карантину в країнах проживання.
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А что там в штабе по поводу 1200 тестов на 6 миллионный Киев говорят?
Начальник штаба в курсе сего?
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Эти 1200 закупает мэрия и Кличко, до конца недели должно бьіть 5000.
От зеленьіх ZERO.
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Заявление по погибшим воинам ВСУ от рук рашистов и их наемников министерство хамелеона Кулебьі не желает делать.
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Наверно очепятка...должно быть-защиты от украинцев
за рубежом...
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Сегодня могут объявить общенациональный карантин
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