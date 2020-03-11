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 Економіка, За кордоном
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Все про:криза (188) економіка (342) Естонія (305) Хельме (3)

 "Такого різкого падіння не було з 2008 року": Естонія оголосила про початок економічної кризи в країні

Естонія вже увійшла у фазу нової економічної кризи і питання тепер полягає в тому, якою мірою державі вдасться звести до мінімуму її наслідки і пережити кризу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, таку думку висловив міністр фінансів Естонії Мартін Хельме.

"Цифри показують, що такого різкого падіння не було з 2008 року. І це буде мати наслідки в реальному житті. Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Підприємства, які фінансують себе випуском облігацій, більше не зможуть це робити", - сказав Хельме у вівторок ввечері в передачі "Esimene Stuudio" на телеканалі ETV, коментуючи наслідки епідемії коронавірусу і цінової війни на нафтовому ринку для економіки.

За словами міністра фінансів, економічна криза вже настала, і питання тепер у тому, як звести до мінімуму її наслідки і знайти можливості отримати від неї якусь користь. Однак планування наперед практично неможливо через непередбачувано мінливу ​​ситуацію.

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"Ми бачимо, що все сталося протягом двох місяців, в європейському контексті - двох тижнів. Перший висновок – такої поганої "видимості", як зараз в економіці, у нас ніколи не було. Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні, через два місяці", - сказав Хельме.

За його словами, західні країни зараз у значно складнішій ситуації, ніж під час кризи 2008 року. "Як у світовій, так і європейській економіці боргове навантаження вище, ніж десять років тому. Безробіття більше. Конкурентоспроможність гірша, ніж до кризи 2008 року. Говорили, що буде плавне падіння. Тепер замість цього міхур оглушливо лопнув", - пояснив міністр фінансів Естонії.

Хельме зазначив, що в кожній кризі є і щось позитивне. Наприклад, бюджетні правила єврозони, які заважають Естонії брати кредити, допускають винятки в надзвичайних ситуаціях.

"В європейських бюджетних правилах є абсолютно чіткий виняток: в разі непередбаченої події ці правила не діють. Якщо буде падіння, то буде і право витрачати більше, відвести бюджет в мінус", - пояснив міністр.

За словами Хельме, уряд не має наміру реагувати на кризу урізанням бюджетних витрат.

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"Тепер ми очевидно у фазі економічного спаду, і найгірше, що можна зробити в такій фазі - це скорочення державних витрат, яке посилює спад. Все-таки дуже велика частина економіки пов'язана з державними інвестиціями і зарплатами публічного сектору. Якщо ми почнемо їх урізати, то ми посилимо спад. Цього нам точно робити не можна", - сказав міністр фінансів.

Хельме підтвердив, що уряд не думає про скорочення бюджету, і т.зв. "комісія крокодилів" найближчим часом не збиратиметься. "Цей образ думок, який був 10 років тому, що найважливіше - це рівновага бюджету, щоб він не пішов в мінус, зовсім далекий нинішньому уряду. Ніякого божевільного урізання точно не буде", - пообіцяв міністр фінансів.

Хельме зазначив, що державні інвестиції в будь-якому випадку дають позитивний ефект в довгостроковій перспективі, і зараз було б нерозумно відмовлятися від кредитів. "Крім того, це обійдеться дешево: пропозиція грошей центральними банками було масовим, а Естонія - "золотий" клієнт. Бюджетні правила дозволяють гнучкість", - додав Хельме, за словами якого точні розміри можливих кредитів зараз назвати дуже складно.

Міністерство фінансів поки не бачить аномалій і негативних індикаторів в податкових надходженнях, але до цього тепер потрібно бути готовим. За словами Хельме, один з варіантів допомоги підприємствам, причому найшвидший - зниження податків, хоча б на короткий час або ж для конкретного сектору.

"Це ми можемо зробити відразу, це як стимулюючий укол у вену. В якому б розмірі ми це не зробили - 100, 200, 500 мільйонів - це відразу потрапить в економіку", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180607
 
 
 Топ коментарі
 
чем он поднял ? ростом до 3 % процентов ввп удешевив в 3 раза гривну ? Давай еще в 3 раза опустим гривну , в цифровом выражении рост ввп будет ,а в реальности ? при пети стали без штанов , повторим его подвиг трусы снимем !!!
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Мсье, у тебя Порошенко головного мозга. Он больше не будет президнтом. Никогда. Прийми это.
Если бы он не завалил бы реформы - не потерял бы 45% голосов с предыдущих выборов и не привел бы к выбору Бениной подстилки и реваншу рыгов.
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Порошенко в воюющей стране экономику поднял! Эти зебилы умудрились в ЕС её уронить. А всё потому, что уши Коломойского торчат из Эстонии! Что не ясно тебе?! Зебил?
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Я бы не был так категоричен.
Даже Антиколорадос привел ролик Думбровского где тот обосрал как Зелю, так и ПАП-а.
И походу за дело. Ну а потом Зеля искупалась в говне(сток кан-ции в Одессе)
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Не знаю ни первого, ни второго. С Зелей всё понятно! Коронавирус кстати тоже не на 100% с Китая мошёл... Поговаривают у Коломойского свой фармацевтический бизнес. А вот ПАПу не трожь! Он веру людям дал и мову сделал. Только зебил может не оценить!
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Так в ролике Стаса все сказано.
Напр. - че Ахметка не посажен и т.д.
че?
Ты понимаешь шо олигархам - противопоказан курс вна Европу то?
Ты хотя бы это запомни и не задавай больше таких вопросов.
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чем он поднял ? ростом до 3 % процентов ввп удешевив в 3 раза гривну ? Давай еще в 3 раза опустим гривну , в цифровом выражении рост ввп будет ,а в реальности ? при пети стали без штанов , повторим его подвиг трусы снимем !!!
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Мсье, у тебя Порошенко головного мозга. Он больше не будет президнтом. Никогда. Прийми это.
Если бы он не завалил бы реформы - не потерял бы 45% голосов с предыдущих выборов и не привел бы к выбору Бениной подстилки и реваншу рыгов.
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Будет он президентом! Обнулим ему сроки, как в россии. Будем бить врага его же методами! Петро наше всё! Лучший президент в истории. Не побоюсь этого слова- президент мииира!
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Наговоры шатунов и агентов Кремля! Цель одна- дестабилизировать стабильность и дискредитировать выдающегося лидера оппозиции! Ведь без сомнения ПАП лучший лидер оппозиции в истори. Он уже сделал больше, чем все лидеры оппозиции вместе взятые до него!
Кстати, на Прямом канале скоро выйдет ошаломительное расследование- почему падает демография в стране. Кто работает на снижение потенции у мужчин и фертильности у женщин. Это без сомнения станет крахом Зеленского и его марионеток Коломойского с Медведчуком. Мало того, станет очевидно, что Ахметов, являясь племянником Пинчука, тем самым приходится двоюродным дядей самому Зеленскому! Если после этого народ не сметёт Зе-паразитов, то я не знаю...
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ни он ни Зеля не будут больше президентами , на сл выборах нужно синхронно бороться против рыгов.
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Вы уже дообнулялись себе мозги со ссвоим поросенькой...дебилы млять
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Дурак,что-ли?28-м лет воровать недра и землю Украиньі-большого ума не надо,чтобьі "поднят" економику с 8грн/дол до 28грн/дол.https://shyshaky.blogspot.com/2017/07/blog-post_16.html
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И это они еще на дотациях, а что будет когда их снимут как собираются сделать.
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А мы даже этого не заметили, у нас процесс идет постепенно.
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За те в зєльоній Україні по плану ріст 8% на рік? Ха-ха. Я тоді як грьобнемось. Рімма, не горюй.
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Пам"ятаєте як до вас приїжджав бідоносець? Отож.
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Вчиться друзі еесті у украінського уряда , там все ніштяк , жодного проблема з тою кризаю
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Это потому что ваш президент лох и ему не 42 годика...
Вот наш осел большую стройку обьявил...и все у нас будет пучком..
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Объявил но нихрена не строиться строиться только то что в прошлом году бабло выделенно.
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У Эстонии всё будет хорошо, у них нация интеллектуально развитых людей, которая почти 30 лет выбирает президентов не по телеэфиру из сортов каки, а по экономической программе и профессионализму, то чего у нас небыло и в ближайшее время не будет.
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Ну, если учесть, что половина работоспособного населения трудится за пределами страны, то точно у тех все будет хорошо.🤭
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Nu da tak i polovina,eto u vas metodicke tak piset v rosije?vy luce a sebe dumjate kak za 3 dolara rabotat budete v den rosija teper takaja minimalka.Smesno daze cytat kogda sami goladranci no drugix ucit
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Клчевое здесь " трудится", а где, не имеет значения.
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Sredniaja zarplata Estoniji 1551 evro v mesiac na segodnesni den.Malo snix jedut bolse kak raz k nim jedut.raske do Estoniji nuzno paxat 30 let stob dognat po urovniu zyzni.
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таки народ эстонский к выборам президента в своей банановой республики никакого отношения не имеет.
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Вам в на параше до них как до луны раком, они те крохи которые им достались из совка используют сверхэффективно - открытейшая экономика, огромное количество стартапов, цифра, Евро, низкие налоги, а тебя поздравляю с конституционным переворотом и Путиным да 2030х, только сняли ограничение на переизбрание.
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Это у москалика зависть к стране, что может жить лучше нефтепомойки, не имея ресурсов.
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А боты не читают содержание статей. Их задача какнуть и перейти на следующую новость.
Видимо, платят немного, поэтому приходится много какать, что бы на еду хватило.
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Eto smotria komu u nas dopustim naooborot promislinost vyrosla pocti na 8% eto mnogo.To jest nasi predprijatija zamenili kitajcev na zapodno Evropejskom rinke.Turizm konecno eto budet problemi.Nekotoryje otrasli daze na 20% uvelicili prodazi sravnenijem s proslim godam.Poka rano ecio delat vyvodi
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Кризис в Эстонии в связи с падением цены на рашкину нефть? "Такого різкого падіння не було з 2008 року": Естонія оголосила про початок економічної кризи в країні - Цензор.НЕТ 3741
Эта сволочь ***** пакостит фактом своего присутствия.
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Вот и обратная сторона членства в ЕС. Я был в Латвии в 2016, общался с литовцами. Все толковые спецы и молодежь свалили в более богатые страны ЕС, в Эстонии похожая ситуация, думаю.
Хотя что плохого для европейцев в низких ценах на нефть я не понимаю, это наоборот им должно быть хорошо.
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". "Этот образ мыслей, который был 10 лет назад, что самое важное - это равновесие бюджета, чтобы он не ушел в минус, совершенно чужд нынешнему правительству. Никакого сумасшедшего урезания точно не будет", - пообещал министр финансов"

Этот образ мыслей, который 10 лет назад заложил основы сегодняшней неплохой ситуации в Эстонии, нужно срочно просрать и залезть в долги!
Вот пример для Украины!
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