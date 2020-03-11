 Зеленський звільнив Чернишова з посади голови Київської ОДА і призначив т.в.о. його заступника Володіна, - укази

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідним указом №75/2020 Зеленський звільнив Чернишова з посади голови Київської ОДА.

"Звільнити Чернишова Олексія Михайловича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в тексті указу.

Іншим указом №76/2020 Зеленський призначив Василя Володіна тимчасово виконуючим обов'язки голови Київської ОДА. До цього Володін обіймав посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Зеленський призначив Олексія Чернишова новим головою Київської ОДА 28 жовтня 2019 року.

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