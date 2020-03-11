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Все про:Зеленський (4750) Київська область (1134) ОДА (760) наказ (229)

 Зеленський звільнив Чернишова з посади голови Київської ОДА і призначив т.в.о. його заступника Володіна, - укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації і призначив Василя Володіна тимчасово виконуючим обов'язки голови ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідним указом №75/2020 Зеленський звільнив Чернишова з посади голови Київської ОДА.

"Звільнити Чернишова Олексія Михайловича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в тексті указу.

Іншим указом №76/2020 Зеленський призначив Василя Володіна тимчасово виконуючим обов'язки голови Київської ОДА. До цього Володін обіймав посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Зеленський призначив Олексія Чернишова новим головою Київської ОДА 28 жовтня 2019 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180605
 
 
 Топ коментарі
 
ой вей, бубочка знову вирішив трохи покерувати країною..
А чому немає від нього ніяких заяв з приводу учорашніх втрат та загострення на фронті?
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А у його голові війна закінчилася. Він же не піде проти власної голови? Нє, ну справді?
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ой вей, бубочка знову вирішив трохи покерувати країною..
А чому немає від нього ніяких заяв з приводу учорашніх втрат та загострення на фронті?
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Змінює зєля путьониш губернаторів через 3-4 місяці. Щоб не встигли ввійти в курс зєліного діла?
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А у його голові війна закінчилася. Він же не піде проти власної голови? Нє, ну справді?
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Даже жалко Чернышова, реально попал между молотом и наковальней, 2 Олигарха его пресовали в борьбе между собой.
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Осел тусует свое стадо зеленых баранов...
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Чувак только сделал ремонт, расставил по периметру нехилую охрану, а тут БАЦ и нафиг вали!

Жалко пацана...
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Третий пошёл.
Первый уволился с формулировкой "Мне стало стыдно работать в этой команде"
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Що, сиплеться вертикаль? Накаркав Зєлєнскій про діряву лодку і про те як він діри закриває. Накаркав.
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ніяк не вдається президенту владимиру виконати оголошене - поставити на чолі областей сильних особистостей...був один шмигаль, та й того до центру викликали
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Зарплаты, надбавки, премии, оздоровительные у депутатов, министров, прокуроров не хилые и главное вовремя. Но для тружеников денег не хватило. Почему не проиндексированы пенсии. Кто конкретно в этом виноват
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- Чей глава Киевской ОГА?
- Володин...
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Схаменіться. Які такі українці? Там "маладиЄ прафєсіонали"...
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А кловун трясёт погремухой и создаёт видимость бурной деятельности...
Того слугу народу уволю, сего поставлю, этому парик поменяю, а вот тому поролоновый нос новой краской покрашу.
Зебилы, оставшиеся в строю, вам самим-то не смешно от конвульсий вашего избранника?
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