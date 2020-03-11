 Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк

"Я не вів жодних перемовин ні з президентом Зеленським, ні з його оточенням, ні з чинною владою, ні з його фракцією про те, щоб входити до команди президента Зеленського", - заявив він у відповідь на питання, чи надходили йому пропозиції очолити Кабінет міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Експрем'єр та голова політради партії "Народний фронт" зазначив, що прем'єр-міністром може бути лише особа, яка або призначена командою президента Зеленського, або персонально президентом, або особа, яка є членом парламентської коаліції. Оскільки партія "Слуга народу" має монобільшість у парламенті, то це означає, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль призначений політичним рішенням президента та парламенту, хоча він і не політична фігура.
Коментуючи можливість очолити Національний банк, Яценюк заявив, що цю посаду не має обіймати політик.
"Мені ця пропозиція, очолити Національний банк, надходила ще три роки тому. Я від неї відмовився і публічно, і непублічно, тому що вважаю, що Національний банк, як і Генеральну прокуратуру, має очолювати не політик. … І цього разу так само - ні з ким перемовин не вів і вести не збираюсь", - заявив він, зазначивши, що, коли він очолював Нацбанк у 2004 році, то ще не був політиком.
Принял страну в убиотм сосотянии с казной в 108к грн, при этом отдал с 90 млрд
Для адепотв нарколыги, ваш Зеля казну дромнул с 130 млрд, до 12, за пол года
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/obema-zvr-dostatochno-dlja-vypolnenija-ukrainoj-vneshnih-objazat-228629/
В Google забанили? Или просто так ты тут обосраться решил?
Спамлю усі твої пости, більше відповідей не буде.
Бюджет - это не копилка, в нем ежеминутно средства пополняются в виде налогов и пошлин, и тут же расходуются в виде выплат и затрат.
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/2014/
Докажите ваш фейк в 90 млрд?
Задолбали писать бредоту, а дебилы еще и плюсуют. Почитайте мат часть и не городите бред.
Вот тебе Единый казначейский счет в 2016 г. Где там 90 000 млн. грн., трыздун?
Дата Остатки (млн. грн.)
на 1.01.2016 9 017,3
на 1.02.2016 16 717,6
на 1.03.2016 16 825,7
на 1.04.2016 21 048,9
на 1.05.2016 16 245,0
на 1.06.2016 18 413,2
на 1.07.2016 17 996,0
на 1.08.2016 10 996,7
на 1.09.2016 23 762,7
на 1.10.2016 13 472,4
на 1.11.2016 15 865,3
на 1.12.2016 27 563,7
Ни в жисть не поверю, шо Яценюк, не смотря на свои некислые амбиции, станет мараться об ЗЕбанарий.
Если все же станет, то это будет конец его политической карьеры. Уверен, что он это понимает.
Те, кто поумнее, понимают, что разовая ежеминутная выгода не стоит потери репутации навсегда.
Есть что-то, кроме художественного свиста на эту тему?
Между замарался сам и намеренно изговняли другие есть большая разница. С какого перепугу ему работать какраз с теми уродами, кто его говнил?
Точно не ахметовщина с коломойщиной на своих каналах тебе песни про мильярды денег, тонны золота и парсеки заборов тебе на уши навешивала?
Вдруг у Яценюка отнимется мозг и он решит попробовать счастья с ЗЕбанарием, как в последний раз.
Яцек высрал у Шустера, обращаясь к Азирову: газ должен быть по 40-50долл. для населения(тряс бумагами).
А став премьерчиком, мгновенно забыл об этом высере. А больше вопросов я к нему не имею - крепок, вынослив, очень патриотичен(правда к какой стране?)
я.з. кто там у них в Следкоме, но дурь там знатная.
"Пане @Yatsenyuk_AP.
Питаннячко.
Не так давно, екс чиновник часів Януковича Портнов анонсував низку переслідувань за Революцію Гідності.
З політиків він згадав Порошенка, Парубія, Турчинова.
А тепер вопрос.
Чому він не згадав Вас і Арсена Борисовича Авакова?
Буду вдячний за відповідь.'
Для чего этот спитч от тебя?
Истерика околосепарских и проросийских СМИ по поводу возможного появления Арсения Яценюка в составе правительства Шмыгаля безусловно показательна, но не отражает реальных причин этой истерики. Безусловно нет для России более ненавистного украинского политика чем Арсений Яценюк. Единственный премьер-министр Украины который ударил Россию не по голове, не в спину, и даже не ниже. Он ударил ее в самое больное место - по карману, просто лишил Россию 5,6 млрд. баксов прибыли, он вырвал у нее один из рычагов давления на Украину. Но нынешняя истерика не о этом. На фоне продолжающегося "недостоя" СП-2 Россией, Яценюк успешно провел и завершил мало кому известную и тихо идущую операцию по созданию коридора для американского газа из Польши в Украину и далее. Пропускная способность газопровода, по которому газ поставляется из Польши на Украину, составляет 1,5 млрд куб. м в год.. Проект строительства нового газопровода между Германовичами и украинским ПХГ Bliche Volytsia предполагает ее увеличение до 6 млрд куб. м в год к концу 2021 г.
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
МВФ спросили Зю: "Где деньги брать будете?" - "Продадим землю". И это писец стране.
За свою премьерскую каденцию Яйценюк наградил себя пятью или шестью стволами, среди которых пулемёт Максима, пистолет-пулемёт Томпсона (гангстерский «Томми-Ган»), пистолеты «Глок» и «Джерико» и ещё 1 или 2 ствола. Это наглость в высшей степени. Кроме того, награждённое лицо не подлежит прохождению медкомиссий, а наградное оружие не подлежит никаким проверкам условий его хранения до смерти награждённого. Где и в чьих руках окажется этот арсенал, когда Яйценюк превратится в недееспособного, но ещё живого маразматика? Нормальный государственный деятель, думающий о будущем, окажись на месте Яйценюка, прикрыл бы эту лазейку для всех, а не цинично злоупотребил бы ею. Куда ж его назначать - он же танком себя наградит.
Кстати, первый пошёл - один награждённый экс-министр уже ж отличился - зажмурил собутыльника - молодца, хорошо обоим. Так там имелся только один-единственный наградной пекаль «Джерико».