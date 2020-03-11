EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  2530  92
Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (3891) НБУ (611) Яценюк (2264)

 Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк розповів, чи була ймовірність, що він стане прем'єр-міністром замість Олексія Гончарука, і чи є ймовірність, що він очолить Нацбанк.

"Я не вів жодних перемовин ні з президентом Зеленським, ні з його оточенням, ні з чинною владою, ні з його фракцією про те, щоб входити до команди президента Зеленського", - заявив він у відповідь на питання, чи надходили йому пропозиції очолити Кабінет міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Експрем'єр та голова політради партії "Народний фронт" зазначив, що прем'єр-міністром може бути лише особа, яка або призначена командою президента Зеленського, або персонально президентом, або особа, яка є членом парламентської коаліції. Оскільки партія "Слуга народу" має монобільшість у парламенті, то це означає, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль призначений політичним рішенням президента та парламенту, хоча він і не політична фігура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поблажок для Шмигаля не буде, якщо з'являться докази його причетності до "Роттердам+", - "слуга народу" Кравчук. ВIДЕО

Коментуючи можливість очолити Національний банк, Яценюк заявив, що цю посаду не має обіймати політик.

"Мені ця пропозиція, очолити Національний банк, надходила ще три роки тому. Я від неї відмовився і публічно, і непублічно, тому що вважаю, що Національний банк, як і Генеральну прокуратуру, має очолювати не політик. … І цього разу так само - ні з ким перемовин не вів і вести не збираюсь", - заявив він, зазначивши, що, коли він очолював Нацбанк у 2004 році, то ще не був політиком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180601
 
 
 Топ коментарі
 
А Сеня в ЗеДятлы не пойдёт. Умён больно. В отличии от этой команды молодых мародёров и ОПГ "Слуга урода".
 показати весь коментар
 
Как не крути, при сех факапах Сени, он остается самым результаивный ПМом за всю историю Украины.
Принял страну в убиотм сосотянии с казной в 108к грн, при этом отдал с 90 млрд

Для адепотв нарколыги, ваш Зеля казну дромнул с 130 млрд, до 12, за пол года
 показати весь коментар
 
Данунах.

Ни в жисть не поверю, шо Яценюк, не смотря на свои некислые амбиции, станет мараться об ЗЕбанарий.
Если все же станет, то это будет конец его политической карьеры. Уверен, что он это понимает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А Сеня в ЗеДятлы не пойдёт. Умён больно. В отличии от этой команды молодых мародёров и ОПГ "Слуга урода".
 показати весь коментар
 
 
Как не крути, при сех факапах Сени, он остается самым результаивный ПМом за всю историю Украины.
Принял страну в убиотм сосотянии с казной в 108к грн, при этом отдал с 90 млрд

Для адепотв нарколыги, ваш Зеля казну дромнул с 130 млрд, до 12, за пол года
 показати весь коментар
 
 
Сеня принял страну с 12 млрд$ в ЗВР. Про пустую казну он распустил слухи вместе с Гонтаревой. А вот при нем ЗВР стала таять так, что никто не мог понять куда уходят деньги.
 показати весь коментар
 
 
ну у вас и методички на цапии - старье - не сейчас 2020 , а не 2014 - так шо мимо))
 показати весь коментар
 
 
Все знают что у порохоботов памяти как у аквариумной рыбки. Но в свободном доступе есть отчеты Кубива, как главы Нацбанка при Порошенке,, где указано сколько ЗВР осталось от Януковича, и сколько приняла Гонтарева. Так что правду уже не скроешь.
 показати весь коментар
 
давай инфу - врунишка цапский - а за рыбку, ответишь отдельно))))
 показати весь коментар
 
 
Напомним, придя на свой новый пост, Кубив обнаружил, что золотовалютных резервов в Украине осталось всего 15 млрд долларов. По состоянию на начало февраля 2014 года резервы составляли 17,805 млрд долларов.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/obema-zvr-dostatochno-dlja-vypolnenija-ukrainoj-vneshnih-objazat-228629/

В Google забанили? Или просто так ты тут обосраться решил?
 показати весь коментар
 
При чём тут ЗВР .?? пц !! Если речь совсем о другом .
 показати весь коментар
 
да да - админ оценит твою откровенность - так шо зарание - прощай))))
 показати весь коментар
 
Баран , ты же сам налажал , " перепутал грешное с праведным " . .
 показати весь коментар
 
Ты уже обосрался и со 108 к, и с 90 млрд. Так что не тебе это решать.
 показати весь коментар
 
Одноклеточный, зачем ты себя сравниваешь с людьми у которых мозг есть.
 показати весь коментар
 
Та спамте цю кацапську гидоту мовчки. Воно же канючить відповіді заради копійок.
 показати весь коментар
 
Цікаво, чому ти плаваєш на порохоботському сайті? Канючиш завідомо принизливі для тебе відповіді щоби хоч якусь копійку в бухгелтерії лахти отримати? Пливи Nach Osten, кацапчику, тут тобі не там. І взагалі це не не твого риб'ячого розуму справа.
 показати весь коментар
 
 
Одноклітинне, твої висери нижче порогу мого реагування. Рашнз шуд бі кіллд. Крапка.
Спамлю усі твої пости, більше відповідей не буде.
 показати весь коментар
 
 
Та спамте цю кацапську гидоту мовчки. Воно же канючить відповіді заради копійок.
 показати весь коментар
 
Если кого-то и ставить в кризис премьером то это Тимошенко.Только она сможет вытащить страну из ямы. Но Зеля обос-ется, но на поклон к ней не пойдет. Будет до последнего барахтаться в го-не, людей доведет до голода, а потом его эти же люди выгонят с должности метлами и вениками с позором и проклятиями.
 показати весь коментар
 
Юлька нормальная и портить свою репутацию связями с зекомандой не будет ни при каких условиях. Точно так же как и Яценюк.
 показати весь коментар
 
При чём тут ЗВР , когда речь шла о казначейских счетах , предназначенных для электронных , бюджетных платежей .? Ты хоть бы немного изучал тему , о которой рассуждаешь . Там действительно ,на момент прихода Яценюка было всего 108 тыс , когда он уходил было более 90 млрд . ЗВР и ЕКС ( единый консолидированный счёт ) Минфина , это совсем разные вещи ..
 показати весь коментар
 
Казначейский счет- это счет казначейства, где аккумулируются денежные средства бюджета и отражаются операции органов государственной власти по исполнению федерального бюджета.
Бюджет - это не копилка, в нем ежеминутно средства пополняются в виде налогов и пошлин, и тут же расходуются в виде выплат и затрат. Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк - Цензор.НЕТ 6463
 показати весь коментар
 
Ну так Яценюк об этом же и говорил ,, а нах ты приплёл сюда ЗВР ?? Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк - Цензор.НЕТ 9677 .
 показати весь коментар
 
ЗВР для того и делается что бы был запас для бюджета, в случае непредвиденных расходов. Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк - Цензор.НЕТ 5923
 показати весь коментар
 
Отчёт - на 1 число каждого месяца , а счёт ( ЕКС ) меняется каждый день , с утра может быть 0 , а уже к вечеру пару млрд . Яценюк принял казну с 108 тыс , на 1 марта там уже было 3 млрд что не так Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк - Цензор.НЕТ 5907 .?? Я тебя спрашивал вообще то - зачем ты приклеил сюда ЗВР .?
 показати весь коментар
 
ага. когда принимал кричал шо казна пуста и при этом радостно улыбался Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк - Цензор.НЕТ 8962
 показати весь коментар
 
 
Хватит писать этот дебильный бред про казначейский счет в 108к гривет. Через три дня там было 3миллиарда. 90 миллиардов там никогда не было. Казначейский счет все время меняется от 0 до N миллиардов...

Задолбали писать бредоту, а дебилы еще и плюсуют. Почитайте мат часть и не городите бред.
 показати весь коментар
 
 
Яценюк подал в отставку 10 апреля 2016 года.
Вот тебе Единый казначейский счет в 2016 г. Где там 90 000 млн. грн., трыздун? Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк - Цензор.НЕТ 7332
Дата Остатки (млн. грн.)
на 1.01.2016 9 017,3
на 1.02.2016 16 717,6
на 1.03.2016 16 825,7
на 1.04.2016 21 048,9
на 1.05.2016 16 245,0
на 1.06.2016 18 413,2
на 1.07.2016 17 996,0
на 1.08.2016 10 996,7
на 1.09.2016 23 762,7
на 1.10.2016 13 472,4
на 1.11.2016 15 865,3
на 1.12.2016 27 563,7
 показати весь коментар
 
Звиздёжь . Где ты это взял ,, или сам придумал . ? .
 показати весь коментар
 
А еще сеня построил Великую Стену, став миллионером и надежно отгородившись от Роисси
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Оно перестало существовать для многих, когда "болезненно" прореагировал на средний палец кожи Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк - Цензор.НЕТ 6173
 показати весь коментар
 
 
Данунах.

Ни в жисть не поверю, шо Яценюк, не смотря на свои некислые амбиции, станет мараться об ЗЕбанарий.
Если все же станет, то это будет конец его политической карьеры. Уверен, что он это понимает.
 показати весь коментар
 
 
Это у кого как. У идиотов они реально никогда не пахнут.

Те, кто поумнее, понимают, что разовая ежеминутная выгода не стоит потери репутации навсегда.
 показати весь коментар
 
Яценюк уже замарался и со "строительством" стены, и с пропажей тонны золота из ЗВР... Так что ему на мнение лохтората уже пох...
 показати весь коментар
 
Правда?
Есть что-то, кроме художественного свиста на эту тему?

Между замарался сам и намеренно изговняли другие есть большая разница. С какого перепугу ему работать какраз с теми уродами, кто его говнил?
 показати весь коментар
 
 
Татышо!!!
Точно не ахметовщина с коломойщиной на своих каналах тебе песни про мильярды денег, тонны золота и парсеки заборов тебе на уши навешивала?
 показати весь коментар
 
Сеня не льсти себе , кроме того ты и так чудом убежал от забора ,но забег еще не закончен ,оно тебе надо ?
 показати весь коментар
 
 
Какой Яценюк, вы что? Дубинский с дуба рухнет если услышит такое...
Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк - Цензор.НЕТ 6851
 показати весь коментар
 
 
Портнова на лашпорты порвет. Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк - Цензор.НЕТ 5094 А уж на кульбиты зебилоидов тогда смотреть можно будет до бесконечности.
 показати весь коментар
 
 
Ну... Всяко бывает.
Вдруг у Яценюка отнимется мозг и он решит попробовать счастья с ЗЕбанарием, как в последний раз. Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк - Цензор.НЕТ 2991
 показати весь коментар
 
А че 7?, я слышал бабки у подьезда новорили что у него 15 лярдов
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Раз солгал - солжешь и впредь©(Будда)

Яцек высрал у Шустера, обращаясь к Азирову: газ должен быть по 40-50долл. для населения(тряс бумагами).
А став премьерчиком, мгновенно забыл об этом высере. А больше вопросов я к нему не имею - крепок, вынослив, очень патриотичен(правда к какой стране?)
 показати весь коментар
 
 
Говорят кацпаов резал в Чечне двумя руками...
 показати весь коментар
 
 
Ти ж подивись йому в очи (!) це очи вбивці та маньяка !
 показати весь коментар
 
 
Так даже его задержали в Европе по запросу РФ шо за день завалил 30 руснявых боевиков Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк - Цензор.НЕТ 434
я.з. кто там у них в Следкоме, но дурь там знатная.
 показати весь коментар
 
 
Никакой дури, чистая правда. Он это делал в перерыве между парами во время учебы на первом курсе Черновицкого университета.
 показати весь коментар
 
 
Дітки набідокурили і шукають дорослого дядька, хто б виправив ситуацію? От тільки немає дурних вимазувати себе в зелене лайно. Зробили себе разом Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк - Цензор.НЕТ 7449
 показати весь коментар
 
 
Заборостроитель поиздержался ? Хочет опять сидеть на потоках .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Естественно, ведь сейчас пришло время расплачиваться за "реформы" и долги папередныков, в том числе самого Яценюка. А Яценюк любит в долг брать и расписки подписывать - но не отдавать.
 показати весь коментар
 
 
Питання з твіттера:

"Пане @Yatsenyuk_AP.
Питаннячко.
Не так давно, екс чиновник часів Януковича Портнов анонсував низку переслідувань за Революцію Гідності.
З політиків він згадав Порошенка, Парубія, Турчинова.

А тепер вопрос.

Чому він не згадав Вас і Арсена Борисовича Авакова?
Буду вдячний за відповідь.'
 показати весь коментар
 
 
Какой-то скучный он стал, а ведь были времена, романтика
 показати весь коментар
 
 
Нацбанк? Да на фоне Зе, Сеня президент мечты и отец нации.
 показати весь коментар
 
 
Ааа, извините, не подумал, не хотел затронуть этнические чувства персонажей из анекдота про чертей, евреев, украинцев и котел, для кого Ющ или щирый ФСБшник Тягныбок, помогший в захвате Крыма лучше украинского еврея Сени, удержавшего страну от дефолта в самый трудный период.
 показати весь коментар
 
ПС: нация не = этнос, Яценюк и, скажем, Джамала украинцы, а этнически Джамала принадлежит к Крымо-татарам, принадлежит ли Яценюк к еврейскому этносу - мне не интересно, от слова вообще, но если вам интересно, то нужно смотреть по воспитанию, если не ходил в синагогу с детства и не воспитывался в еврейских традициях в очень традиционном комьюнити, то считаю что нет, судить по крови а не по содержанию - удел маргиналов. Хорошее сравнение с Зе, по сравнению с этим малоросом Яценюк - чуть ли не Степан Бандера.
 показати весь коментар
 
 
Сеня, о тебе забыли, но бл....... , кто то тебя реанемирует. Вам надо сидеть и знаете с кем. ЗЕ наш лучший президент. Сади их Су....... а, САД......
 показати весь коментар
 
Если Аваков приделе то и Яценюку как главе его партии найдётся место,всё как то скользко в нашем государстве .всё та же старая московско ордынская система управления государством да ещё с разобщённым украинским народом,куда такой КОМ закатится?
 показати весь коментар
 
Сєня не такий дурень щоб бути хлопчиком для биття в команді оманського Брехуна. Як і Юлька, до речі.
 показати весь коментар
 
 
Сеня...с зеленым стадом нельзя даже срать сесть вместе на одном гектаре...
Для чего этот спитч от тебя?
 показати весь коментар
 
Сеня на строительстве забор нормально заработал. Зачем ему эти унижения
 показати весь коментар
 
 
кролик второй ,по ненависти, на цапии - бо успешный - оно и понятно )
 показати весь коментар
 
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Истерика околосепарских и проросийских СМИ по поводу возможного появления Арсения Яценюка в составе правительства Шмыгаля безусловно показательна, но не отражает реальных причин этой истерики. Безусловно нет для России более ненавистного украинского политика чем Арсений Яценюк. Единственный премьер-министр Украины который ударил Россию не по голове, не в спину, и даже не ниже. Он ударил ее в самое больное место - по карману, просто лишил Россию 5,6 млрд. баксов прибыли, он вырвал у нее один из рычагов давления на Украину. Но нынешняя истерика не о этом. На фоне продолжающегося "недостоя" СП-2 Россией, Яценюк успешно провел и завершил мало кому известную и тихо идущую операцию по созданию коридора для американского газа из Польши в Украину и далее. Пропускная способность газопровода, по которому газ поставляется из Польши на Украину, составляет 1,5 млрд куб. м в год.. Проект строительства нового газопровода между Германовичами и украинским ПХГ Bliche Volytsia предполагает ее увеличение до 6 млрд куб. м в год к концу 2021 г.
 показати весь коментар
 
 
Кулявлоб, видимо, поиздержался, в США, поэтому начал мелькать на разных шоу неспроста. Наш народ заслужил первое пришествие этого... пророка. Видимо, после зеленого краха, заслужил и второе.
 показати весь коментар
 
 
жизнь в америке дорогая снова сеня забор приехал строить
 показати весь коментар
 
 
МВФ спросили Яценюка: "Где деньги брать будете?". - "Поднимим цену на газ для населения". В результате деньги ушли в одни руки, а остальные рынки товаров, услуг и продуктов, не дополучив денег, схлопнулись. Экономика сузилась и Украина пришла к чему и пришла - к жопе.
МВФ спросили Зю: "Где деньги брать будете?" - "Продадим землю". И это писец стране.
 показати весь коментар
 
 
Забор с кацапстаном строить надо, все правильно он делал
 показати весь коментар
 
Это понятно, что он не блещет ничем новым, хотя Яценюк всегда выполнял роль такого себе кризисного менеджера. То, что не нравился клептократическому окружению - это в плюс. Запомнился как расхититель великой донецкой стены, фиктивный чеченский партизан и пожиратель украинской моркови. Еще нет организаторских способностей. Зато нежадный, в сравнении с нынешними и папередниками. На фоне зеленых какократов - прямо фигура вселенского значения.
 показати весь коментар
 
Он вам не Кролик!
За свою премьерскую каденцию Яйценюк наградил себя пятью или шестью стволами, среди которых пулемёт Максима, пистолет-пулемёт Томпсона (гангстерский «Томми-Ган»), пистолеты «Глок» и «Джерико» и ещё 1 или 2 ствола. Это наглость в высшей степени. Кроме того, награждённое лицо не подлежит прохождению медкомиссий, а наградное оружие не подлежит никаким проверкам условий его хранения до смерти награждённого. Где и в чьих руках окажется этот арсенал, когда Яйценюк превратится в недееспособного, но ещё живого маразматика? Нормальный государственный деятель, думающий о будущем, окажись на месте Яйценюка, прикрыл бы эту лазейку для всех, а не цинично злоупотребил бы ею. Куда ж его назначать - он же танком себя наградит.
Кстати, первый пошёл - один награждённый экс-министр уже ж отличился - зажмурил собутыльника - молодца, хорошо обоим. Так там имелся только один-единственный наградной пекаль «Джерико».
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору