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Все про:Путін (16417) Росія (26654) США (6338) Трамп (2574)

 "Десь на трієчку", - Путін оцінив відносини РФ і США

Президент Росії Володимир Путін вважає, що відносини Москви і Вашингтона можна оцінити "десь на трієчку".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це він заявив в інтерв'ю ТАСС.

Путін уточнив, що це "між двійкою і трійкою", але "ближче до трійки все-таки".

Він нагадав, що в 2019 році США передали Росії інформацію про терористичний осередок у Санкт-Петербурзі.

"Дивіться, ми ж все-таки співпрацюємо в галузі боротьби з тероризмом. Я реально, адже я ж зателефонував, це я зателефонував Трампу (президенту США Дональду Трампу. - Ред.) зі словами вдячності за те, що вони передали нам цю інформацію", - сказав Путін.

На запитання про те, чи означає це, що американці працюють на території Росії краще, президент РФ відповів: "Вони працюють ... Я не буду зараз говорити, тому що це закрита інформація. <...> Вони працюють глобально, так само, як і ми. Але вони це впіймали. У цій ситуації наші не зловили. Наші багато ловлять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хочуть тримати Україну під своїм контролем, але на гроші Росії, - Путін

На запитання про те, з ким із американських президентів було найкомфортніше спілкуватися, Путін не зміг дати відповідь. За його словами, у нього з усіма були "доволі конструктивні відносини" і відзначив "гарні відносини" з Джорджем Бушем. На уточнення про труднощі в спілкуванні з Бараком Обамою президент РФ нагадав про його слова про те, що "американці - особлива нація, у них особливі права". З цим російський президент не згоден: "Господь усіх створив однаковими з однаковими правами. І тому казати, що в когось є ексклюзив на щось, мені здається, абсолютно невиправдано".

Путін під час інтерв'ю також розповів, що він і нинішній президент США Дональд Трамп звертаються один до одного на ім’я. "Він мене Володимиром називає, я його - Дональдом", - сказав президент РФ.

Нагадаємо, раніше видання New York Times писало, що за даними спецслужб США, російські спецслужби займаються розпалюванням расової ненависті в американському суспільстві, підбурюють до насильства прихильників переваги білої раси і провокують невдоволення серед афроамериканців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180599
 
 
 Топ коментарі
 
Этим дуракам насыпали санкций, наваляли в сирии, наваляли саудиты, а оно - "на троечку". Подожди, п...дарок, скоро будет и на "единичку". Ты, главное, не подыхай подольше. "Где-то на троечку", - Путин оценил отношения РФ и США - Цензор.НЕТ 2438
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Этим дуракам насыпали санкций, наваляли в сирии, наваляли саудиты, а оно - "на троечку". Подожди, п...дарок, скоро будет и на "единичку". Ты, главное, не подыхай подольше. "Где-то на троечку", - Путин оценил отношения РФ и США - Цензор.НЕТ 2438
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Яка цінна новина про пуКіна на "Цензор"! І як я тільки жив буз цього?! "Десь на трієчку", - Путін оцінив відносини РФ і США - Цензор.НЕТ 1810
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А вот Ли Си Цыни - и кощеев не боятся.
итайцы посадят кощеев в Кащенка - там сидит много бессмертных Маклаудов.
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***
психушка...в палате трое... двое орут-ругаются
- я белый ангел...меня сам Бог послал, чтоб спасти весь мир....а вы меня связали...

- а я - черный ангел... и я сильнее белого, которого Бог послал...
третий как заорет :
- идите нах обое...я никого никуда не посылал...задрали...
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Путин забыл, что Америка "ссср" считала бандитским образованием и не признавала 15 лет.
А теперь он хочет это забыть и сказать "Мы такие же как и все".
Нет, вы правонаследники нелегитимных террористов, и сами уроды не меньшие.
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