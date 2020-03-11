 "Десь на трієчку", - Путін оцінив відносини РФ і США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це він заявив в інтерв'ю ТАСС.

Путін уточнив, що це "між двійкою і трійкою", але "ближче до трійки все-таки".

Він нагадав, що в 2019 році США передали Росії інформацію про терористичний осередок у Санкт-Петербурзі.

"Дивіться, ми ж все-таки співпрацюємо в галузі боротьби з тероризмом. Я реально, адже я ж зателефонував, це я зателефонував Трампу (президенту США Дональду Трампу. - Ред.) зі словами вдячності за те, що вони передали нам цю інформацію", - сказав Путін.

На запитання про те, чи означає це, що американці працюють на території Росії краще, президент РФ відповів: "Вони працюють ... Я не буду зараз говорити, тому що це закрита інформація. <...> Вони працюють глобально, так само, як і ми. Але вони це впіймали. У цій ситуації наші не зловили. Наші багато ловлять".

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На запитання про те, з ким із американських президентів було найкомфортніше спілкуватися, Путін не зміг дати відповідь. За його словами, у нього з усіма були "доволі конструктивні відносини" і відзначив "гарні відносини" з Джорджем Бушем. На уточнення про труднощі в спілкуванні з Бараком Обамою президент РФ нагадав про його слова про те, що "американці - особлива нація, у них особливі права". З цим російський президент не згоден: "Господь усіх створив однаковими з однаковими правами. І тому казати, що в когось є ексклюзив на щось, мені здається, абсолютно невиправдано".

Путін під час інтерв'ю також розповів, що він і нинішній президент США Дональд Трамп звертаються один до одного на ім’я. "Він мене Володимиром називає, я його - Дональдом", - сказав президент РФ.

Нагадаємо, раніше видання New York Times писало, що за даними спецслужб США, російські спецслужби займаються розпалюванням расової ненависті в американському суспільстві, підбурюють до насильства прихильників переваги білої раси і провокують невдоволення серед афроамериканців.