 Гадаю, ми почуємо в суді прізвище Путіна, - адвокат потерпілих у справі MH17 Скіннер

Потерпілі вимагають 330 млн доларів компенсації від Росії. Скіннер відомий тим, що свого часу домігся виплати урядом Лівії компенсації за підрив літака в небі над шотландським Локербі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
"Найцікавіше у перший день засідань (у справі МН17. - Ред.) було почути, через які перепони їм (прокурорам. - Ред.) довелося пройти, щоби вручити обвинуваченим повістки до суду. І про те, наскільки Росія намагалася ускладнити це все - ставила перепони, гальмувала. Думаю, і сам процес займе чимало часу", - зазначив адвокат.
"Певно, ми почуємо прізвища наближених до Путіна радників, які підтримували тісні зв’язки з дійовими особами на Сході України. Гадаю, ми почуємо і про Путіна. Не думаю, що ми дізнаємося багато. Але на мою особисту думку, така потужна і високотехнологічна зброя не могла залишити територію Російської Федерації, якби це не було би санкціоновано на найвищому рівні. Все сталося саме так, як це сталося. Саме тому, що Путін дав на це дозвіл. Про це можна говорити із упевненістю", - акцентував Скіннер.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року розпочалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Вид у фрау Меркель ртутный.
Трампа дочка отругала.
Солнце сбилося с маршрута -
И оно не ожидало!
Вздрогнул Будда; крякнул, дунул
И на бок улегся Ленин ...
Обыграла мир Госдума
В роковое то мгновенье!
Самогон, ругаясь, мутный
Пьют госдеповские черти:
- Кто подумать мог, что Путин
Вновь попрется в президенты??
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
Как когда-то школьная шпана
Покрывала кореша-ворюгу,
Так сегодня целая страна
В круговой поруке врёт по кругу
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!!!!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Докажи, паршивый делоплёт,
Что писал эксперт не по заказу!
Неизвестно, был ли самолёт,
Тот, что не сбивали мы ни разу!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко!!!!
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в небо будет длиться…
Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015