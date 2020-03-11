 США хочуть тримати Україну під своїм контролем, але на гроші Росії, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "ТАСС".
"Вони (США. - Ред.) Україну улещують і взяли її під зовнішнє управління, але хочуть, щоб Україна існувала в тому числі і за наші гроші. Самі не хочуть їм гроші давати", - зазначив він.
За словами Путіна, йдеться зокрема і про кошти, які Москва платить за транзит газу в Європу по території України.
Також він підкреслив, що Росія зацікавлена в продовженні транзиту.
Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна веде переговори з США та іншими партнерами, спрямовані на те, щоб остаточно перешкодити Росії відновити прокладання трубопроводу "Північний потік-2".
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ТРІШКИ "ЖИРОК" КАСЯПЕНФЕДЕРАЦІЯ НАРОСТИЛА.. АЛЕ НА ВСІ ВІЙНИ ВИСТАЧАТИ ВЖЕ НЕ БУДЕ..
Но для зебилов,лоботомированным квартальным тв - это как смартфон для макаки.
На Донбассе тоже орали что они кормят всю Украину. Кормильцы , блин...
Он совсем поехал, крыша - тю-тю?
2. Если Россия покупает в США автомобили то он считает, что США существуют на деньги России?
3. Но тогда получается, Россия существует на деньги Западной Европы, они нефть и газ у Раши покупают.
И я не готов вникать, что оно мелет!!!
Он согласен ещё потратить 100 млрд. на обходные трубопроводы, только бы не платить хохлам!
Адин нарот, ***!!!
А они кормят на свои деньги! Ну туппппыыыыее!!!!
"Новый министр обороны Андрей Таран уволил бывшего заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко, которого его предшественник Андрей Загороднюк назначил своим помощником."
Кроме прочего, он один из наиболее активных сторонников концепции «москитного флота» в украинских Военно-морских силах.
Во многом благодаря ему наша страна сумела получить от США патрульные катера типа Island.
С партнерами по Альянсу сейчас обсуждается еще несколько проектов по перевооружению Военно-морских сил.
Увольнение каперанга может поставить крест на некоторых из них."
...
Подхватит у подростка, которого будет шпилить.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/amerika-zastavljaet-nas-voevat-kolomojskij-p-360512/
Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это