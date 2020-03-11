Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Останні поправки були від ОПЗЖ, і вони дійсно інтенсифікувалися, але з тих 700, які залишилися, від ОПЗЖ - лише 200. Тобто правок 500 не вийде турбо. Це може на днів три розтягнутися точно або на чотири", - пояснив Корнієнко у відповідь на запитання, чи може парламент 17-20 березня завершити розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі та ухвалити його в цілому.
Він не відкидає, що під час завершення розгляду поправок можливі блокування трибуни ВР.
Як повідомлялося, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Надежда на ООН - это как незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку. Трёп с большой трибуны не вернёт матерям их сыновей.
2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ. Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская армия - это просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.
3. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.
4.ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ. На сегодняшний день Россия только на территории двух государств не рискует проводить спецоперации ГРУ или ФСБ по ликвидации неудобных для Кремля фигур и бывших сотрудников российских спецслужб. Речь идет о США и Израиле, и это - две страны, где РФ не решается осуществлять подобные «СКРИПАЛЬ" операции. Ибо точно известно что обратка прилетит неминуемо
5. В Израиле нет рынка земли.
Нет и 6-го пункта.
6.Израиль-военный союзник Путина.
В этой ситуации - без рабочих судов, при карманных мусо**рах, повальной коррупции при решении более менее важных вопросов на местах - продажа земли это возврат к крепостной системе априори. "Новое крепостничество", бояре и чернь.
Тем более, на фоне дешевеющей гривны и неизбежного кризиса. Поэтому, земля для питорвы - ещё и способ спасти активы. Пересидеть, так сказать. Спешат твари, типа по селянина пекутся.
Если пропихнут реформу - потом поздно будет майданы собирать - корона доберется и сюда. Новые крипаки и чернь будут бздеть дома перед теликами и драться за туалетную бумагу.
Тоді,можливо,не зариють вас у ту землю та не наллють води в легені після зняття мораторію.