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 Спалах коронавірусу: МАУ, Wizz Air і Ryanair масово скасовують рейси, SkyUp анонсував зміни в польотній програмі

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) оголосила про скасування рейсів у 16 країн, а також скорочення частоти польотів на внутрішніх маршрутах в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба авіаперевізника.

"У зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України", - сказано в повідомленні.

У компанії також пообіцяли додатково повідомити про подальші рішеннях авіакомпанії в контексті запровадження карантину в Італії.

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"Пасажири, які залишили свої контактні дані під час бронювання, будуть поінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь. МАУ рекомендує перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті", - наголошується в повідомленні.

У свою чергу друга найбільша українська авіакомпанія SkyUp також анонсувала зміни в польотній програмі.

"Зараз зовнішні обставини вносять свої поправки в масштабні плани SkyUp Airlines. Ми готуємо розгорнуту відповідь з приводу можливих змін польотної програми", - наголошується в повідомленні авіаперевізника.

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Крім того, про скасування рейсів повідомили і в компанії Wizz Air. За даними журналістів агентства Reuters, авіакомпанія з 10 березня по 3 квітня скасовує рейси в кілька італійських аеропортів, а в ізраїльські міста Тель-Авів і Ейлат Wizz Air не буде літати з 12 по 23 березня.

Про припинення польотів також заявили в Ryanair.

"Ryanair щойно оголосив, що всі внутрішні і міжнародні рейси з/в Італію будуть припинені!

Італія буде закритою для туризму! З 24:00 11 березня до 24:00 8 квітня Ryanair припинить всі внутрішні рейси. З 24:00 13 березня до 24:00 8 квітня Ryanair припинить всі міжнародні рейси", - йдеться в повідомленні, опублікованому на Telegram-каналі компанії.

Разом з тим в компанії повідомили, що всі постраждалі пасажири найближчим часом отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів.

"У пасажирів є кілька варіантів:

  • повне повернення коштів;
  • безкоштовний переліт більш раннього рейсу до 13 березня;
  • кредит на переліт, яким можна буде скористатися в наступні 12 місяців", - повідомили в компанії.

Як повідомлялося, напередодні влада Італії розширила на всю країну обмеження на пересування, викликані поширенням коронавірусу. У свою чергу Ізраїль ввів 14-денний карантин для тих, хто приїжджає з-за кордону.

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Спалах коронавірусу: МАУ, Wizz Air і Ryanair масово скасовують рейси, SkyUp анонсував зміни в польотній програмі 01
Спалах коронавірусу: МАУ, Wizz Air і Ryanair масово скасовують рейси, SkyUp анонсував зміни в польотній програмі 02

Спалах коронавірусу: МАУ, Wizz Air і Ryanair масово скасовують рейси, SkyUp анонсував зміни в польотній програмі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180593
 
   
 Топ коментарі
 
МАУ остается верной себе: "частично отменены когда-то какие-то рейсы, если хотите узнать какие, заходите на сайт МАУ". И думайте сами, сгорели ваши билеты или нет.
Нет, чтобы, как RyanAir точно написать, что можно полностью (!) вернуть стоимость, или перенести рейсы, МАУ ( бабы Бени школа!) возвращает только неиспользованный аэропортовский сбор, в итоге, от 5700 вам вернут от силы 1300 грн. Вот так рулит компания, загребавшая сотни миллионов долларов во времена монополии.
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Да. Многие не переживут эпоху правления зеленой шмаркли и новых лиц из его Зе-манды.
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Ну а SkyUp вообще "мычит и не телится". Типа, "Ждите ответа, мы думаем". Смотрят, сойдет ли хамство МАУ ей с рук и объявит те же хамские правила потери денег пассажирами за купленные авиабилеты. Казалось бы, что тут думать: рейса нет, авиатопливо не израсходовано, оплата труда персоналу за невыполненные рейсы не сделана, из потерь - только упущенная выгода. Но эти негодяи делают все, чтобы ничего не вернуть за отмененные рейсы. И где же наш Голобородько?
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_Где все те легкомысленные болваны, шутившие в сети свои идиотские шуточки про корону месяц и далее назад? До некоторых вообще ничего не доходит, пока жареный петух в задницу не клюнет...
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А чё делать-то нужно было? Петухов жареных в доме что ли не держать, али как? Просветите нас необразованних... Вспышка коронавируса: МАУ, Wizz Air и Ryanair массово отменяют рейсы в ряд стран, SkyUp анонсировал изменения в полетную программу - Цензор.НЕТ 2697
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Повезло Израилю: им не такие как ты идиоты рулят.
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Мільйони українців збираються вернутися додому на пасху і це було б паскудство якби кордони закрили
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Да. Многие не переживут эпоху правления зеленой шмаркли и новых лиц из его Зе-манды.
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Поки зелені міністри, РНБО жують зелене, Кличко та мерія Києва ВЖЕ закупили 1200 швидких тестів на діагностування короновірусу.
До кінця тижня їх має бути 5000.
Тести розподілять по базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на короновірус.
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МАУ остается верной себе: "частично отменены когда-то какие-то рейсы, если хотите узнать какие, заходите на сайт МАУ". И думайте сами, сгорели ваши билеты или нет.
Нет, чтобы, как RyanAir точно написать, что можно полностью (!) вернуть стоимость, или перенести рейсы, МАУ ( бабы Бени школа!) возвращает только неиспользованный аэропортовский сбор, в итоге, от 5700 вам вернут от силы 1300 грн. Вот так рулит компания, загребавшая сотни миллионов долларов во времена монополии.
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Ну а SkyUp вообще "мычит и не телится". Типа, "Ждите ответа, мы думаем". Смотрят, сойдет ли хамство МАУ ей с рук и объявит те же хамские правила потери денег пассажирами за купленные авиабилеты. Казалось бы, что тут думать: рейса нет, авиатопливо не израсходовано, оплата труда персоналу за невыполненные рейсы не сделана, из потерь - только упущенная выгода. Но эти негодяи делают все, чтобы ничего не вернуть за отмененные рейсы. И где же наш Голобородько?
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Вы же выбрали SkyUp? Причем здесь Голобородько?
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"У пассажиров есть несколько вариантов:• полный возврат средств;
Спалах коронавірусу: МАУ, Wizz Air і Ryanair масово скасовують рейси, SkyUp анонсував зміни в польотній програмі - Цензор.НЕТ 2926
Брехня.
МАУ - не возвращает!
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