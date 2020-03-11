 У заступниці міністра охорони здоров'я Великої Британії Дорріс виявили коронавірус

Вона інформувала в поширеній заяві, що перебуває вдома на карантині і припинила всі контакти, поступово видужує, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас, як повідомляють британські ЗМІ, на минулому тижні Дорріс мала численні зустрічі і контакти в парламенті, а напередодні зустрічалася і обмінювалася рукостисканням з прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном.
"МОЗ Англії почав детальний пошук контактів (людей, з ким вона контактувала. - Ред.) і департамент, і мій парламентський офіс уважно дотримуються його порад", - цитує Дорріс УНІАН.
Також член уряду хвилюється за свою 84-річну матір, яка з нею проживає, пише ВВС.
За останніми даними, у Великій Британії від COVID-19 померли 6 осіб. Також там нарахували 382 випадки зараження коронавірусом.
Національна служба охорони здоров'я Великої Британії вже заявила, що розширює свої можливості з тестування на коронавірус. Планується, що на день можна буде проводити 10 тисяч тестів. Зараз на день можуть перевіряти тільки 1,5 тисячі осіб.
И 1400 экспресс тестов в Киеве! Для высших служащих и их любовниц. Это после того, как Шуфрич на ТВ пожаловался, что в Украине нет тестов даже для депутата парламента после истории Волошиным.
(кстати - "бог" - это профессия, а не титул)
Следовательно - мощная террористическая организация точечными заражениями раздувает панику на планете.
Интересно - кто бы это мог быть?
о б*же(раскаивается в том шо сжех с 10 "образочков"), это круто.
\\\\\\\\\\Далай Лама летает по всему свету и никакой вирус к нему не цепляется. А если прицепится - где сядет, там и слезет. .\\\\\\\\\
Если вцепится, то Ты сделаешь вот так:
че ты чешешь то, мужик?
попы как всегда обосрались, а все нормальные потешаются, в т.ч. над тобой
ой, кхи-кхи(бежит в храм за святочной водой, лижет мощи курицы и коровы)
Тебя в Храме плющит ?
Попустись, КОЗЛОВ
Кого именно вы имеешь в виду под именем "бог"?
Чи зараза до зарази не пристає?