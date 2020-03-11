 У заступниці міністра охорони здоров'я Великої Британії Дорріс виявили коронавірус

Вона інформувала в поширеній заяві, що перебуває вдома на карантині і припинила всі контакти, поступово видужує, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, як повідомляють британські ЗМІ, на минулому тижні Дорріс мала численні зустрічі і контакти в парламенті, а напередодні зустрічалася і обмінювалася рукостисканням з прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном.

"МОЗ Англії почав детальний пошук контактів (людей, з ким вона контактувала. - Ред.) і департамент, і мій парламентський офіс уважно дотримуються його порад", - цитує Дорріс УНІАН.

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Також член уряду хвилюється за свою 84-річну матір, яка з нею проживає, пише ВВС.

За останніми даними, у Великій Британії від COVID-19 померли 6 осіб. Також там нарахували 382 випадки зараження коронавірусом.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії вже заявила, що розширює свої можливості з тестування на коронавірус. Планується, що на день можна буде проводити 10 тисяч тестів. Зараз на день можуть перевіряти тільки 1,5 тисячі осіб.