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 За кордоном, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1148) COVID-19 (646)

 У заступниці міністра охорони здоров'я Великої Британії Дорріс виявили коронавірус

Заступниця міністра охорони здоров'я Великої Британії Надін Дорріс повідомила, що у неї виявлено коронавірус Covid-19.

Вона інформувала в поширеній заяві, що перебуває вдома на карантині і припинила всі контакти, поступово видужує, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, як повідомляють британські ЗМІ, на минулому тижні Дорріс мала численні зустрічі і контакти в парламенті, а напередодні зустрічалася і обмінювалася рукостисканням з прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном.

"МОЗ Англії почав детальний пошук контактів (людей, з ким вона контактувала. - Ред.) і департамент, і мій парламентський офіс уважно дотримуються його порад", - цитує Дорріс УНІАН.

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Також член уряду хвилюється за свою 84-річну матір, яка з нею проживає, пише ВВС.

За останніми даними, у Великій Британії від COVID-19 померли 6 осіб. Також там нарахували 382 випадки зараження коронавірусом.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії вже заявила, що розширює свої можливості з тестування на коронавірус. Планується, що на день можна буде проводити 10 тисяч тестів. Зараз на день можуть перевіряти тільки 1,5 тисячі осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180590
 
 
 Топ коментарі
 
Вдумайтесь - в день 10 000 тестов!
И 1400 экспресс тестов в Киеве! Для высших служащих и их любовниц. Это после того, как Шуфрич на ТВ пожаловался, что в Украине нет тестов даже для депутата парламента после истории Волошиным.
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Ну чому таке трапляється не в Україні? В Польщі - міністр оборони, в Великобританії - заступник міністра... А до нашої зеленої зарази ніц не чіпляється... От якби навпаки було!
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Пандемию объявят когда заразятся все правительства или вымрет пару миллионов?
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_Холопы подвымрут, ну и пусть их! Главное сейчас выиграть время, чтобы спасти капиталы финансовых воротил...
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вот же - тебя же канонизировали на цапии - а ты все как ленин хочешь быть - аль нет - изиди))))))))
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Вдумайтесь - в день 10 000 тестов!
И 1400 экспресс тестов в Киеве! Для высших служащих и их любовниц. Это после того, как Шуфрич на ТВ пожаловался, что в Украине нет тестов даже для депутата парламента после истории Волошиным.
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Дойдёт до Кремля, и пандемия прекратится. Дай то Бог.
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ДА Зевс не бог Московии, у них там вроде сталин бог.
(кстати - "бог" - это профессия, а не титул)
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Зевс это греческий Бог, скрепный Бог москов и Пярдун или Перун, забыл
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демократия она такая - не заменимых и царей нет - так шо ,как то так)
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Ну чому таке трапляється не в Україні? В Польщі - міністр оборони, в Великобританії - заступник міністра... А до нашої зеленої зарази ніц не чіпляється... От якби навпаки було!
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Вероятность того, что именно первые лица заболевают - мизерна.

Следовательно - мощная террористическая организация точечными заражениями раздувает панику на планете.
Интересно - кто бы это мог быть?
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Вероятность того, что именно первые лица заболевают случайно - мизерна.
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Особенно смешно с попов, их "верка в Боба" мгновенно улетучивается и стадо "пастырей" бежит в аптеку за таблетками, придуманными еретиками-учеными. Мое почтение, попы опять как всегда обосрались, но теперь это видно не только лишь всем, мало какой верун не может это видеть У заступниці міністра охорони здоров'я Великої Британії Дорріс виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 2045
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Если идти к попам-гебистам-хабадникам, то они возьмут денег и внушат человеку комплекс вины. А если идти к Богу, идти в намоленный Храм, построенный до большевиков, то вирусы в Храме гибнут, и если подхватил грипп - то полегчает. Американские христиане приучены ЗАПРЕЩАТЬ болезням и вирусам шириться и укрепляться, а не только думать "за что это мне". Это касается всех людей Веры. Далай Лама летает по всему свету и никакой вирус к нему не цепляется. А если прицепится - где сядет, там и слезет. .
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А если идти к Богу, идти в намоленный Храм,\\\\\\\\

о б*же(раскаивается в том шо сжех с 10 "образочков"), это круто.

\\\\\\\\\\Далай Лама летает по всему свету и никакой вирус к нему не цепляется. А если прицепится - где сядет, там и слезет. .\\\\\\\\\

Если вцепится, то Ты сделаешь вот так: У заступниці міністра охорони здоров'я Великої Британії Дорріс виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 4088
че ты чешешь то, мужик?
попы как всегда обосрались, а все нормальные потешаются, в т.ч. над тобой У заступниці міністра охорони здоров'я Великої Британії Дорріс виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 4647
ой, кхи-кхи(бежит в храм за святочной водой, лижет мощи курицы и коровы)
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А чего тебя так колбасит при слове Храм ?
Тебя в Храме плющит ?
Попустись, КОЗЛОВ
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уважаемый(но кем?) вы мой, богов было и есть - буквально миллионы. какого "бога" вы имеешь в виду? если это Перун - то он неправильный бог, если это Зевс, то и слава пухому Ему.
Кого именно вы имеешь в виду под именем "бог"?
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Скалетская одолжит ей на две недели целебного физрука?
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И подгонит несколько ящиков презервативов... У заступниці міністра охорони здоров'я Великої Британії Дорріс виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 7598
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А чому така гарна новина про цілий ящик У заступниці міністра охорони здоров'я Великої Британії Дорріс виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 8705 , та з такою невеселою мордою!?
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Нє, ну щастить же людям! А от сраний пуКін або ЗЄльоная коМАНДА ні як не завірусяться!
Чи зараза до зарази не пристає? У заступниці міністра охорони здоров'я Великої Британії Дорріс виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 9164
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