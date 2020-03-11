 Співпраця сервісних центрів МВС з автошколами переводиться в електронний формат

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного сервісного центру МВС.

"Звертаючись до сервісного центру МВС для складання теоретичних та практичних іспитів, громадянину не потрібно надавати паперове свідоцтво про закінчення автошколи. Відтепер запроваджено електронний обмін інформацією", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до наказу МВС №1110 від 21 лютого 2019 року "Про внесення змін до наказу МВС України від 7 грудня 2009 року №515", впроваджено нову редакцію Інструкції про організацію та здійснення моніторингу за підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Інструкцією запроваджено низку норм, що спрямовані на створення комфортних умов взаємодії між автошколами та сервісними центрами МВС.

Скасовано процедуру отримання в сервісних центрах паперових бланків свідоцтв про закінчення закладу.

Документи про професійно-технічну освіту державного зразка визнані такими, що підтверджують проходження підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Відкриття нижчих категорій здійснюється на підставі свідоцтва, що внесене закладом в електронному вигляді до ЄДР МВС.

Нормативними змінами також передбачено, що випускники, які закінчили навчання за професією водія у закладах професійно-технічної освіти та отримали диплом, допускаються до складання іспитів у сервісному центрі МВС.

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