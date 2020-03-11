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 Політика України
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Все про:ВР (7213) призначення (514) Рябошапка Руслан (344) Разумков Дмитро (405) Офіс генерального прокурора (154)

 Разумков про призначення нового генпрокурора: ВР може зібратися на позачергове засідання

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не відкидає можливості скликання позачергового засідання парламенту для голосування за кандидатуру нового генерального прокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", відповідаючи на запитання щодо дати призначення генпрокурора.

"Верховна Рада зможе це зробити, як тільки президент запропонує цю кандидатуру. Навіть якщо ми будемо ще перебувати в питанні розгляду землі (йдеться про розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі. – Ред.), є можливість скликати позачергове засідання, так само як це було зроблено на минулому тижні" - сказав Разумков.

Водночас він відмовився називати можливі кандидатури на цю посаду, нагадавши, що це прерогатива президента України.

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Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180586
 
 
 Топ коментарі
 
Главноє штоби очєрєдной сєзон сватов доснялі, штоби мудрому та уставшому наріду било чєм развлєчься долгими карантіннимі нєдєлямі.
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Все робиться "кавалерійськими наскоками", гарячково, аврально. Відповідні "результати" ми спостерігаємо. Далі буде ще гірше - вони не знають що і як робити. А Путін з 5 колоною чітко знає.
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Все робиться "кавалерійськими наскоками", гарячково, аврально. Відповідні "результати" ми спостерігаємо. Далі буде ще гірше - вони не знають що і як робити. А Путін з 5 колоною чітко знає.
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Главноє штоби очєрєдной сєзон сватов доснялі, штоби мудрому та уставшому наріду било чєм развлєчься долгими карантіннимі нєдєлямі.
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Не можна! Уряд ж сьогодні збирається ввести карантин і заборонити всі масові заходи!
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Тут в простых словах описано, что и так все дано знают.
http://www.litsa.com.ua/show/a/14018
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может.-любимое слово барыги кодлана Коломойского.
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Загроза повномасштабної агресії, економічна стагнація...їх не цікавить. Потрібен лише новий прокурор замість старого, якого самі СН обирали.😲
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Невже "нового" Луценка призначать?)))) або (шоб він здох)Портнова?
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Зеломбард тебе з твоїм прокурором чекають в Ломбардії.
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З посадою прокурора визначитись дуже тяжко.....
По-перше повинен бути свій обрізаний, по-друге дурний, тут ще можна знайти, а от щоби свідомо потім сів до цюпи тут тяжко. Кловунів такого рівня мало.
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