 Разумков про призначення нового генпрокурора: ВР може зібратися на позачергове засідання

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", відповідаючи на запитання щодо дати призначення генпрокурора.
"Верховна Рада зможе це зробити, як тільки президент запропонує цю кандидатуру. Навіть якщо ми будемо ще перебувати в питанні розгляду землі (йдеться про розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі. – Ред.), є можливість скликати позачергове засідання, так само як це було зроблено на минулому тижні" - сказав Разумков.
Водночас він відмовився називати можливі кандидатури на цю посаду, нагадавши, що це прерогатива президента України.
Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.
http://www.litsa.com.ua/show/a/14018
По-перше повинен бути свій обрізаний, по-друге дурний, тут ще можна знайти, а от щоби свідомо потім сів до цюпи тут тяжко. Кловунів такого рівня мало.