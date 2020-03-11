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 COVID-19: у штаті Нью-Йорк створять першу в США карантинну зону з радіусом в одну милю

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо у зв'язку зі зростанням кількості заражених коронавірусом оголосив про створення першої в США карантинної зони з радіусом в одну милю навколо невеликого населеного пункту Нью-Рошель у районі Вестчестер на північ від міста Нью-Йорк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами губернатора, школи та інші установи, де збирається велика кількість людей, закриються на два тижні з 12 до 25 березня в так званій "зоні стримування" радіусом одна миля.

Куомо зазначив, що округ Вестчестер працює над тим, щоб зупинити поширення вірусу.

"Ми продезінфікуємо школи і оцінимо ситуацію. Нью-Рошель - це особлива проблема, цифри продовжують зростати", - сказав він під час пресконференції.

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Губернатор уточнив, що в карантинній зоні буде розгорнута Національна Гвардія, яка допоможе доставляти жителям продукти додому і продезінфікувати громадські місця.

За даними Куомо, нині 173 людини в штаті Нью-Йорку хворіють на коронавірус, із них 108 у районі Вестчестер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180582
 
 
 Топ коментарі
 
Есть ...в Санжарах...там полный комплект всего...включая гандоны...
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любимец совко-дрочеров и ваты дохтур Комаровский утверждает что это все придуманная херьня...
Так что вате расслабится и не парится....
Можете собираться в кабаках толпами...



COVID-19: у штаті Нью-Йорк створять першу в США карантинну зону з радіусом в одну милю - Цензор.НЕТ 2339 Дмитрий

@dmitriypaut

·3 мин

Сегодня УЗеленскага - Как сказал доктор Комаровский, - короновирус это не страшна, и это маркетинговый ход продавцов масок.
Поэтому мы вводим карантин в Украине...
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Так это ж обычный грипп . Срочно на консультацию главному вирусологу Трампу.
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Так это ж обычный грипп . Срочно на консультацию главному вирусологу Трампу.
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Это не грипп, хватит всякий бред писать.
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Есть ...в Санжарах...там полный комплект всего...включая гандоны...
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комплект гандонов есть и в Киеве при чём разных размеров)
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Призрак ходит по Европе, призрак ... короновируса ...
или если COVID-19 нет, то его надо выдумать COVID-19: в штате Нью-Йорк создадут первую в США карантинную зону с радиусом в одну милю - Цензор.НЕТ 4252
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конечно вируса нет, и космоса нет и вообще мы в матрице.
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Зону создадут...можно будет и нашего бубочку приглашать...а то он тут сидит плачет ...страдает без приглашения...
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любимец совко-дрочеров и ваты дохтур Комаровский утверждает что это все придуманная херьня...
Так что вате расслабится и не парится....
Можете собираться в кабаках толпами...



COVID-19: у штаті Нью-Йорк створять першу в США карантинну зону з радіусом в одну милю - Цензор.НЕТ 2339 Дмитрий

@dmitriypaut

·3 мин

Сегодня УЗеленскага - Как сказал доктор Комаровский, - короновирус это не страшна, и это маркетинговый ход продавцов масок.
Поэтому мы вводим карантин в Украине...
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Лучше бы это в играх и фильмах с книгами и оставалось.
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пусть наших санжарцев на охрану берут!!!)))
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Козино давно пора обьявить короновирусной зоной-зараза уже 8%-ов зацепила.
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