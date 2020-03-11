 Український спортсмен Олексій Борисенко зник у Японії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".

На зв'язок чоловік не виходить з 28 лютого. Туди він поїхав, щоб взяти участь у марафоні, але змагання скасували через коронавірус. На зворотний рейс 6 березня спортсмен не сів.

Нині Посольство України в Японії тісно співпрацює з місцевою поліцією. Уже мають кілька версій. Одна з них – нібито чоловік вирушив підкорювати гору Фудзі. Пошукові роботи тривають.

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"Відбувся огляд речей нашого співвітчизника, який дав підстави вважати, що він міг піти на сходження на гору Фудзі. Одразу ж були розпочаті пошуково-рятувальні роботи, задіяна техніка, гелікоптери, 8-9 березня проводили пошукову операцію", – заявив Максим Коваленко, начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС.

Він додав: "Наразі позитивного результату пошуки не дали, але операція буде продовжена".