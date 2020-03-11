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 Події, Суспільство
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Все про:зникнення (92) спорт (828) Японія (238) Борисенко (1)

 Український спортсмен Олексій Борисенко зник у Японії

Український бігун, тренер з лижного спорту Олексій Борисенко зник у Японії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".

На зв'язок чоловік не виходить з 28 лютого. Туди він поїхав, щоб взяти участь у марафоні, але змагання скасували через коронавірус. На зворотний рейс 6 березня спортсмен не сів.

Нині Посольство України в Японії тісно співпрацює з місцевою поліцією. Уже мають кілька версій. Одна з них – нібито чоловік вирушив підкорювати гору Фудзі. Пошукові роботи тривають.

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"Відбувся огляд речей нашого співвітчизника, який дав підстави вважати, що він міг піти на сходження на гору Фудзі. Одразу ж були розпочаті пошуково-рятувальні роботи, задіяна техніка, гелікоптери, 8-9 березня проводили пошукову операцію", – заявив Максим Коваленко, начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС.

Він додав: "Наразі позитивного результату пошуки не дали, але операція буде продовжена".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180579
 
 
 Топ коментарі
 
ему бы в ССО служить.....
как то пох на наших ватных спортсменов...
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Для них війни не існує. Мир-дружба-жвачка.
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Та да.Вийшов на сходження і пропав 28.02,пошуки почались 8.03,в укр.новинах-9.03.
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ему бы в ССО служить.....
как то пох на наших ватных спортсменов...
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Для них війни не існує. Мир-дружба-жвачка.
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похоже парень с приветом. Зачем такой шухер и за чей счет?
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если найдут, пусть оплатит штук 200 за свои поиски.
хотя если он православный, то Боб простит
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Та хай бегает, шо вы до него прицепились, у каждого своё предназначение в этом мире.
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порохоботы!!любители свинарчуков!!а чего вы бл..ди сидите на диване а не на передовой????
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зебанарий, а зачем порохоботам тебя безмозглого защищать и твоего говнокомандуещего уклониста сцыкливого? 5 лет защищали, теперь ты выбрал мыр- намыль жопу и жди введения мырного *****. ну или ****** на передовую, **** на порохоботов стрелки сейчас переводишь
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Пора уже зеботам выдвигаться, а мы с вас поржем.
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решил, что бомжом в Японии быть лучше, чем спортсменом в Украине.
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Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду - понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…
Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно. (с) М. Жванецкий
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в консульстве ищите. на ПМЖ остается
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На горе Фудзи всё хорошо с курсом доллара и не растёт коммуналка.
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Черт носит, потом ищи их. Как дети малые. Неужели нельзя хоть сообщить кому-то куда собрался переться и когда? Дебил.
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Ой, сложно иностранцу затеряться в японской глубинке!
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