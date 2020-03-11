 Жертвами коронавірусу у світі стали 4294 особи, кількість інфікованих сягнула 118,2 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post, що проводить електронний підрахунок даних про кількість інфікованих, померлих і тих, хто одужав, у всьому світі

При цьому на материковий Китай припадає 80,778 тис. підтверджених випадків захворювання, за його межами кількість заражених перевищила 37 тис., збільшившись за минулу добу на 5,5 тис. випадків.

Загалом у світі налічується 4,294 тис. летальних випадків від коронавірусу, на материковій частині Китаю - 3,157 тис.

За винятком материкової частини китайської території у світі за добу померло 307 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні було зафіксовано 40 підозр на коронавірус, 35 не підтвердилися, 1 випадок лабораторно підтверджено, - МОЗ

В Італії зафіксовано 10,149 підтверджених випадків захворювання (померла 631 людина), в Ірані - 8,042 тис., (291), у Південній Кореї - 7,775 тис. (60), Іспанії - 1,662 тис. (36), Франції - 1,606 тис. (30) , Німеччині - 1,296 тис. (2), Франції - 1,126 (19), на території Японії, включно з пасажирами і членами екіпажу круїзного лайнера, що стоїть у Йокогамі - 1,264 тис. (19), США - 1004 (31), Швейцарії - 476 (3), Нідерландах - 382 (4), Великій Британії - 373 (6), Норвегії - 277, Бельгії - 267, Швеції - 248, Австрії - 182, Сінгапурі - 166, Малайзії - 129, Гонконгу - 120 (три), Данії - 113, Австралії - 112 (3), Бахрейні - 109.

Менше 100 випадків зараження зареєстровано в 91 країні і районі світу. Випадки смерті через коронавірус зафіксовані в Іраку (шість), Сан-Марино, (два), по одному - в Канаді, Єгипті, Таїланді, Тайвані, Філіппінах, Лівані, Аргентині, Марокко, Панамі.

Загалом у світі вилікувалися понад 65,9 тис. осіб.