 Жертвами коронавірусу у світі стали 4294 особи, кількість інфікованих сягнула 118,2 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post, що проводить електронний підрахунок даних про кількість інфікованих, померлих і тих, хто одужав, у всьому світі
При цьому на материковий Китай припадає 80,778 тис. підтверджених випадків захворювання, за його межами кількість заражених перевищила 37 тис., збільшившись за минулу добу на 5,5 тис. випадків.
Загалом у світі налічується 4,294 тис. летальних випадків від коронавірусу, на материковій частині Китаю - 3,157 тис.
За винятком материкової частини китайської території у світі за добу померло 307 осіб.
В Італії зафіксовано 10,149 підтверджених випадків захворювання (померла 631 людина), в Ірані - 8,042 тис., (291), у Південній Кореї - 7,775 тис. (60), Іспанії - 1,662 тис. (36), Франції - 1,606 тис. (30) , Німеччині - 1,296 тис. (2), Франції - 1,126 (19), на території Японії, включно з пасажирами і членами екіпажу круїзного лайнера, що стоїть у Йокогамі - 1,264 тис. (19), США - 1004 (31), Швейцарії - 476 (3), Нідерландах - 382 (4), Великій Британії - 373 (6), Норвегії - 277, Бельгії - 267, Швеції - 248, Австрії - 182, Сінгапурі - 166, Малайзії - 129, Гонконгу - 120 (три), Данії - 113, Австралії - 112 (3), Бахрейні - 109.
Менше 100 випадків зараження зареєстровано в 91 країні і районі світу. Випадки смерті через коронавірус зафіксовані в Іраку (шість), Сан-Марино, (два), по одному - в Канаді, Єгипті, Таїланді, Тайвані, Філіппінах, Лівані, Аргентині, Марокко, Панамі.
Загалом у світі вилікувалися понад 65,9 тис. осіб.
И всему миру по*уй...
Вирус рашизма похуже короновируса...
Офіційно смертність в Ломбардії і Хубеї -5 відсотків..
Що поки що смертність в середньому дає 3,4 відсотки..
Хоча спеціалісти стверджують,що в кінцевому результаті смертність може бути 1(найімовірніше) і навіть 0.5(максимально оптимістичний прогноз ,котрий все одно дає смертність у 5 разів більше від грипу)..
Я вот не боюсь например - на все воля Осириса
в разрез со здравым смыслом навязывается обывателю фэйками и ботами .
но о чём свидетельствуют сухие трагические цифры ?
( по данным на утро )
20.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1149
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210 <= внимание сюда !
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
27.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 3667
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
03.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 10785
04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 20083 на 18час
07.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 21527
08.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 38323???
08.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 28323 <= исправлено, было
38323;
09.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 29306
10.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 32851
11.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 37791
летальный исход (deaths) 10.03 deaths =876 ; 11.03 deaths =1122 ( +246 )
выздоровели (recovered) : 10.03 ( 3778 / 32851 ) ; 11.03 ( 4206 / 37791 ) +428 вызд / +4940 инфц
смертность 20.02 : ~4 -:-5%% (10 / 175) от числа выздоровевших
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших <= внимание сюда !
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 27.02 : ~17 -:-18%% (57 / 335) от числа выздоровевших
смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (369 / 1865) от числа выздоровевших на 18час !!!
смертность 07.03 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) от числа выздоровевших
смертность 08.03 : ~17 -:-21%% (497 / 2869) от числа выздоровевших
смертность 09.03 : ~17 -:-21%% (706 / 3389) от числа выздоровевших
смертность 10.03 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) от числа выздоровевших
смертность 11.03 : ~22 -:-26%% (1122 / 4206) от числа выздоровевших
смертность 07.03 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) от числа выздоровевших
смертность 08.03 : ~17 -:-21%% (497 / 2869) от числа выздоровевших
смертность 09.03 : ~17 -:-21%% (706 / 3389) от числа выздоровевших
смертность 10.03 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) от числа выздоровевших
смертность 11.03 : ~22 -:-26%% (1122 / 4206) от числа выздоровевших
= = = = = =
сопоставляем данные
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210 <= внимание сюда !
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших <= внимание сюда !
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (369 / 1865) от числа выздоровевших на 18час !!!
06.03.2020 : 369 умерших +1865 выздоровевших =2234 ,
что совпадает с количеством 2210 инфицированных по состоянию на утро 24.02.2020 .
если использовать (типа ОФИЦИАЛЬНЫЙ) ФЭЙКОВЫЙ показатель
3,5% составит всего 2234 *0,035 =77-80 (умерших)
6%% составит всего 2234 *0,06 =132-135 (умерших)
реально умерших оказалось 369 что даёт показатель 369 /2234 =0,165
или ~17%%
Дєло-дєло ,секта Судного Дня
і
Смаглюк-Василевська,Моз України і дохтур Комаровський
(Отчет Совместной миссии ВОЗ-Китай по коронавирусной болезни 2019)
за период 16-24 February 2020 г
отмечено что в Китае летально завершались 13,4%% .
в тоже время при сопоставлении данных на сайте
наблюдается следующая динамика летальности :
20.02.20 13,0% - 74,5k инфицированных
21.02.20 12,2%
22.02.20 11,3%
23.02.20 10,6%
24.02.20 10,4%
25.02.20 9,7%
26.02.20 9,1%
27.02.20 8,4%
28.02.20 7,7%
29.02.20 7,2%
01.03.20 6,8%
02.03.20 6,5%
03.03.20 6,2%
04.03.20 5,9%
05.03.20 5,7%
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных
то есть всего за 18 дней Китай-и-ВОЗ летальность "УРОНИЛИ " в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;
а тебе гниденко (11.03.2020 08:16)
могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ ,
флаг в руки ...
05.03.20 5,7%
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных
то есть всего за 18 дней Китай-и-ВОЗ летальность "УРОНИЛИ " в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;
а тебе гниденко (11.03.2020 08:16)
могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ ,
флаг в руки ...
наша медицина готова! см. видио )))))
https://youtu.be/bG8b-OYmmJo