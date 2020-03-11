 Троє українських воїнів загинули, ще 9 зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 17 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОСС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, помічено роботу снайперської пари.
Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- тричі поруч з населеним пунктом Піски – з протитанкового ракетного комплексу – 2 ракети, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також із гранатометів різних систем;
- поруч з Авдіївкою – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Василівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Павлопіль – снайперський вогонь;
- неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм – 11 мін.
Також дев’ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 10 мін, з 82-мм міномета – 5 мін, а також вівся обстріл зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- у районі Новоолександрівки – з міномета калібру 120 мм – 2 міни, а також 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомета;
- поруч з Луганським – з мінометів калібру 82 мм – 9 мін, а також ворог вів обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Миронівського – зі 120-мм міномета – 2 міни;
- поряд Новолуганського та Залізного – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм – 4 міни, а також вогонь вівся з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зазначається, що на всі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.
"Також учора, 10 березня, противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
Вчора, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від зазнаних поранень. Сім військових зазнали поранень різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.
Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один зазнав бойового травмування", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Ганьба таким гівнокомандуючим!
...
Земля пухом загиблим, співчуття родинам, одужання пораненим
Через несколько минут спикер Министерства обороны Украины Максим Праута подтвердил применение террористами вчера под Донецком ПТУРа и пехотного вооружения по защитникам Песок. При этом он не упомянул минометы или артиллерию, о работе которой массово сообщали местные жители:
«10:55. Севернее Донецка и в Пролетарском районе шумит. Даже не припомню, когда раньше одновременно гремели».
«10:56. Район аэропорта - уже больше часа прилеты».
«11:06. Макеевка. Запад разрывается от тяжёлого».
«11:10. Гремит с утра сторона ДАПа…».
«Донецк. 11.16. Киевский проспект (Вильнюс). Мощное, направление северное».
«11:21. Авдеевка. Обстрелы продолжаются, падает чаще и ближе к городу. Везите сюда Сивохо, пусть послушает, а лучше в блиндаж его».
«11:22. У нас сегодня на «Вольво-ДАП» уже часа 3 война полным ходом - бахают из всего, что может бахать».
«11:55. Макеевка. Опять отозвалась сторона ДАПа тяжелым».
«11.57. Донецк. Ого, жахнуло с точмаша парочка артиллерий».
«Донецк. 12.25. Октябрь, опупеть, два таких баха».
«Вот это жахнуло! Макеевка, Зелёный».
Затем до 14:40 сообщений о боях вроде бы не было.
Местные жители, в частности известный блогер и украинский патриот «Necro Mancer», сомневаются в том, что ОС адекватно отвечали на вражеский артудар.
Значит сепары притащили шо-то типа Фагота, и ждали. А наши в "перемирие" играли и поехали по чистому полю, вместо того, чтобы пригнувшись на полусогнутых, малыми группами и перебежками исключительно в ночное время... Я бы всех замов по боевой подготовке в бригаде снял бы и отправил в Александровскую инфекционку санитарами работать.
Писец - это армия или гастарбайтеры, готовые за деньги небольшие...
Там же не сплошные окопы то как в ПМВ? Может даже тайник был в хате какой-то, прибежал сепараст и выстрелил, т.е. запустил ракету. Это же не в чистом поле что можно хоть биноклями контроллировать.
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили над Торезом пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь